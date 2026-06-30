Az OMODA & JAECOO márka romániai kínálata újabb jelentős lépéssel bővül: a már jól ismert benzines és plug-in hibrid modellek mellé 2026 nyarától három új, fejlett hibrid hajtáslánccal rendelkező változat is elérhetővé válik a román piacon. Az Omoda 5 SHS-H, Jaecoo 5 SHS-H, a Jaecoo 7 SHS-H és a csúcsmodellnek számító Jaecoo 8 SHS-P érkezésével a gyártó szélesebb spektrumon kínál alternatívát a környezettudatos, ugyanakkor dinamikus vezetési élményt kereső vásárlók számára.

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A három új modell a már meglévő 1,6 literes turbóbenzines, az 1,5 literes full hibrid (SHS-H), az 1,5 literes plug-in hibrid (SHS-P), valamint a tisztán elektromos hajtásláncú járművek mellé csatlakozik, ezzel az Omoda & Jaecoo paletta Európa egyik legszélesebb és legmodernebb hajtáslánc-kínálatává válik a kompakt és prémium SUV-szegmensben.

A Super Hybrid System technológia lényege

A Jaecoo modellek sikerének alapja a Super Hybrid System (SHS) névre keresztelt fejlett hibrid rendszer, amely a nagy hatásfokú belsőégésű motor és az elektromos hajtás szinergiájára épül. A rendszer két konfigurációban érhető el: az SHS-H (full hibrid) és az SHS-P (plug-in hibrid) változatokban. Mindkettő a 44,5%-os termikus hatásfokú erőforrásra támaszkodik, ami kiemelkedő üzemanyag-hatékonyságot és alacsony károsanyag-kibocsátást tesz lehetővé.

Az új modellek röviden

A belépő szintet képviselő Jaecoo 5 SHS-H egy kompakt, városi használatra optimalizált SUV, amely 224 lóerős rendszerteljesítménnyel és mindössze 5,3 literes kombinált fogyasztással biztosít hatékony és kényelmes közlekedést. Több mint 900 kilométeres hatótávolságával a hosszabb utakon is magabiztosan helytáll.

A kategória meghatározó szereplőjének számító Jaecoo 7 SHS-H szintén 224 lóerős teljesítményével és 8,9 másodperces 0–100 km/h-s gyorsulásával a dinamikus vezetés híveit szólítja meg. A full hibrid technológiának köszönhetően a vegyes fogyasztás 5,5 l/100 km, a kombinált hatótáv pedig meghaladja a 900 kilométert. A modell 540 fokos panorámakamera-rendszerrel, nyolc légzsákkal és húsz intelligens vezetéstámogató funkcióval érkezik.

A paletta csúcsán a hétüléses Jaecoo 8 SHS-P áll, amely a plug-in hibrid technológiát képviseli. A 34,46 kWh-s akkumulátorral szerelt modell tisztán elektromos üzemmódban akár 134 kilométer megtételére képes, míg a teljes hatótáv meghaladja az 1100 kilométert. A rendszerteljesítmény 428 lóerő, a 0–100 km/h-s sprintet 5,8 másodperc alatt teljesíti. A prémium belső tér, a fejlett hangvezérlés és a 14,8 colos központi kijelző a legmodernebb infotainment-élményt biztosítja.

Teljes körű hajtáslánc-kínálat

A Jaecoo márka romániai kínálata ezzel a bővítéssel a következő hajtáslánc-változatokat foglalja magában:

1,6 TGDI benzines – hagyományos, nagy teljesítményű belsőégésű motor

1,5 SHS-H (full hibrid) – öntöltő hibrid, regeneratív fékezéssel, alacsony fogyasztás

1,5 SHS-P (plug-in hibrid) – külső töltésre is képes, hosszabb elektromos hatótáv

tisztán elektromos (BEV) – zéró emissziós városi közlekedés

Ez a széles spektrum lehetővé teszi, hogy minden vásárló a saját életstílusának, felhasználási szokásainak és környezettudatossági elvárásainak leginkább megfelelő hajtásláncot válassza.

Prémium felszereltség és biztonság

Az Omoda & Jaecoo modellek valamennyi változata kiemelt figyelmet fordít a biztonságra és a vezetési komfortra. Az intelligens vezetéstámogató rendszerek széles tárháza – beleértve a sávtartó asszisztenst, az adaptív tempomatot és a holttér-figyelőt – magas szintű aktív biztonságot garantál. A prémium minőségű anyaghasználat, a csendes utastér és a fejlett hangszigetelés a villanymotoros üzemmódban különösen nyugodt, kifinomult utazási élményt teremt.

Élőben Csíkszeredában

A romániai érdeklődők már most megismerkedhetnek Az Omoda és Jaecoo márkák teljes kínálatával. Az új SHS-modellek és a már meglévő változatok is megtekinthetők és tesztvezetés során kipróbálhatók az AutoCenter Magyari csíkszeredai márkaképviseleténél, ahol a szakértő munkatársak részletes tájékoztatást nyújtanak a technológiáról, a felszereltségi szintekről és az egyéni igényekhez igazítható konstrukciókról.

Megtaláltok bennünket Csíkszeredában, a székelyudvarhelyi kijáratnál, Waberer’s-el szemben, a Ford márkaképviselet udvarán.

Kapcsolat:

AutoCenter Magyari

Csíkszereda, 0266 310 000

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