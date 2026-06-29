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Az ankarai NATO-csúcs ismét ráirányíthatja a figyelmet a fekete-tengeri térség biztonsági helyzetére

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

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Az ankarai NATO-csúcs alkalmat teremt arra, hogy a szövetségesek ismét kiemelt figyelmet fordítsanak a fekete-tengeri térség biztonsági helyzetére, valamint az orosz agresszió regionális és Romániát is érintő következményeire, köztük a drónincidensekre – közölte az elnöki hivatal.

Székelyhon

2026. június 29., 21:352026. június 29., 21:35

A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) hétfői ülése után kiadott elnöki tájékoztatás szerint Románia kérni fogja a NATO-tól, hogy továbbra is fordítson kiemelt figyelmet ezekre a fenyegetésekre,

az erős elrettentő és védelmi képességek, valamint a megfelelő katonai jelenlét fenntartásával a térségben és Románia területén.

Az Agerpres által szemlézett tájékoztatás szerint a csúcstalálkozó alkalmat ad arra is, hogy Románia ismertesse a Hágában vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesítése és a védelmi ipar fejlesztése terén elért eredményeit, valamint az Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és a fekete-tengeri térség biztonságának támogatására tett erőfeszítéseit.

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Hétfői ülésén a CSAT arról is döntött, hogy 2027-ben

a román hadsereg összesen 5358 katonát és civil alkalmazottat különít el külföldi missziókra.

Ebből 2786 fő vesz részt ténylegesen külföldi műveletekben, 1801 katona belföldön marad készenléti állományban, hogy szükség esetén bevethető legyen, míg 771 katona a később esetleg vállalandó nemzetközi missziókra kijelölt tartalékos erő részét képezi. A belügyminisztérium 2604 katonát és rendőrt jelölhet ki nemzetközi műveletekre 2027-re – derül ki az elnöki hivatal közleményéből.

A légiforgalmi szolgálat működésének felfüggesztése geopolitikai elszigetelődéshez vezethet

A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) szerint a Román Légiforgalmi Szolgálat (ROMATSA) működésének esetleges felfüggesztése az ország geopolitikai elszigetelődéséhez vezethet, ezért felszólították az illetékes hatóságokat, hogy találjanak megoldást a léginavigációs szolgáltatások folyamatosságának biztosítására.

A téma azt követően került a CSAT ülésének napirendjére, hogy a bukaresti ítélőtábla februárban

30 napra felfüggesztette a ROMATSA léginavigációs szolgáltatói tanúsítványát egy per nyomán, amelyet tizenkét légiforgalmi irányító indított a vállalat ellen munkaerő-felvételi diszkriminációra hivatkozva.

A CSAT szerint a ROMATSA működésének esetleges felfüggesztése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, mivel rontaná a román légtér felügyeletének hatékonyságát, és akadályozná a NATO keleti szárnyán végrehajtott taktikai és logisztikai műveleteket. Emellett az európai légi közlekedési folyosók átrendeződése miatt az ország geopolitikai elszigetelődéséhez vezethet az intézkedés, de

a belföldi kereskedelmi, teherszállító és sürgősségi légiforgalmat is súlyosan érintené, gazdasági károkat okozna, és fennakadásokat idézne elő a stratégiai ellátási láncokban.

Ezért a CSAT felszólította az illetékes hatóságokat, hogy találjanak megoldást a léginavigációs szolgáltatások folyamatosságának biztosítására – közölte az elnöki hivatal az ülés után kiadott közleményben.

A tájékoztatásban ugyanakkor emlékeztettek, hogy az ítélőtáblai döntés nem jogerős és nem azonnal végrehajtandó.

Külföld Belföld
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