Az ankarai NATO-csúcs ismét ráirányíthatja a figyelmet a fekete-tengeri térség biztonsági helyzetére

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Az ankarai NATO-csúcs alkalmat teremt arra, hogy a szövetségesek ismét kiemelt figyelmet fordítsanak a fekete-tengeri térség biztonsági helyzetére, valamint az orosz agresszió regionális és Romániát is érintő következményeire, köztük a drónincidensekre – közölte az elnöki hivatal.
A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) hétfői ülése után kiadott elnöki tájékoztatás szerint Románia kérni fogja a NATO-tól, hogy továbbra is fordítson kiemelt figyelmet ezekre a fenyegetésekre,
Az Agerpres által szemlézett tájékoztatás szerint a csúcstalálkozó alkalmat ad arra is, hogy Románia ismertesse a Hágában vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesítése és a védelmi ipar fejlesztése terén elért eredményeit, valamint az Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és a fekete-tengeri térség biztonságának támogatására tett erőfeszítéseit.
Hétfői ülésén a CSAT arról is döntött, hogy 2027-ben
Ebből 2786 fő vesz részt ténylegesen külföldi műveletekben, 1801 katona belföldön marad készenléti állományban, hogy szükség esetén bevethető legyen, míg 771 katona a később esetleg vállalandó nemzetközi missziókra kijelölt tartalékos erő részét képezi. A belügyminisztérium 2604 katonát és rendőrt jelölhet ki nemzetközi műveletekre 2027-re – derül ki az elnöki hivatal közleményéből.
A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) szerint a Román Légiforgalmi Szolgálat (ROMATSA) működésének esetleges felfüggesztése az ország geopolitikai elszigetelődéséhez vezethet, ezért felszólították az illetékes hatóságokat, hogy találjanak megoldást a léginavigációs szolgáltatások folyamatosságának biztosítására.
A téma azt követően került a CSAT ülésének napirendjére, hogy a bukaresti ítélőtábla februárban
A CSAT szerint a ROMATSA működésének esetleges felfüggesztése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, mivel rontaná a román légtér felügyeletének hatékonyságát, és akadályozná a NATO keleti szárnyán végrehajtott taktikai és logisztikai műveleteket. Emellett az európai légi közlekedési folyosók átrendeződése miatt az ország geopolitikai elszigetelődéséhez vezethet az intézkedés, de
Ezért a CSAT felszólította az illetékes hatóságokat, hogy találjanak megoldást a léginavigációs szolgáltatások folyamatosságának biztosítására – közölte az elnöki hivatal az ülés után kiadott közleményben.
A tájékoztatásban ugyanakkor emlékeztettek, hogy az ítélőtáblai döntés nem jogerős és nem azonnal végrehajtandó.
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