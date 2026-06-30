Több napja keresnek egy embert a Brassó megyei Viștea-víztározóban, egy tinédzser pedig a Szeret-folyóba fulladt bele hétfőn este Bákó megyében.

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Hétfő estig nem találták meg a Brassó megyei Viștea-víztározóban eltűnt embert, a keresést az éjszakára felfüggesztették, és kedden folytatják – tájékoztatott a Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

A keresett személy vasárnap délután tűnt el a Viștea-tó vizében. A helyszínre riasztott mentőegységeknek még akkor sikerült kimenteniük másik két embert, egy felnőttet és egy kiskorút. A felnőttet kórházba vitték, míg a gyermeknek nem volt szüksége orvosi ellátásra.

Az eltűnt személy holttestét vasárnap is keresték, de a műveletet sötétedéskor felfüggesztették, majd hétfőn reggel folytatták.

Közben egy 16 éves fiú halt meg hétfőn este, miután fürdeni ment a Szeret-folyóba Bákó megyében. A mentők – köztük egy helikopteres egység is – már eszméletlen állapotban emelték ki a vízből, és nem tudták újraéleszteni.

A katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) képviselői a tragikus esetek kapcsán hangsúlyosan felhívják a figyelmet a fürdőzéskor esedékes biztonsági szabályokra: