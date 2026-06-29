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Kelemen Hunor: a jelenlegi kormányválságból egyedül az AUR profitál

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint mérsékelni kell a politikai nyilatkozatok hangnemét, mert csak így folytatódhat érdemi párbeszéd a pártok között, és kerülhető el a kormányválság elhúzódása.

Székelyhon

2026. június 29., 20:182026. június 29., 20:18

A szövetségi elnök hétfői nyilatkozatában hangsúlyozta, az elmúlt napok történései nem vitték közelebb a pártokat a megoldáshoz, és ha nem csillapodnak az indulatok, nem alakul sem többségi támogatással rendelkező kabinet, sem kisebbségi kormány.

Idézet
Ebből a helyzetből egyedül az AUR-os kollégák profitálnak”

– tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.

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Kelemen Hunor szerint sem a PSD, sem a PNL által támogatott kormányalakítási forgatókönyv

nem vezethet parlamenti többséghez az AUR szavazatai nélkül, az RMDSZ azonban nem hajlandó legitimálni az AUR-t.

A szövetségi elnök úgy véli, ha a korábbi négypárti koalíció újjáalakítására nincs lehetőség, életképes megoldás lenne egy PNL-PSD-RMDSZ koalíció is, valamennyi fél számára elfogadható miniszterelnökkel és a pártok által jelölt miniszterekkel.

„Ezt a lehetőséget kellene megvizsgálni, mielőtt más forgatókönyveket vennének számításba” – jelentette ki.

Azt is hangsúlyozta, hogy július végéig mindenképpen megoldást kell találni a helyzetre, mert működőképes kormányra van szüksége az országnak, hogy az augusztus végi határidőig fogadják el a helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó intézkedéseket, és tudják lehívni az ezekhez rendelt uniós forrásokat.

Idézet
Hacsak nincs valakinek egy varázspálcája, amellyel még ma vagy holnap megoldja a helyzetet – márpedig nem úgy látom, hogy lenne –, a kormányról való szavazás nélkül zárul le holnap a parlamenti ülésszak”

– közölte.

Kérdésre válaszolva Kelemen elmondta, hogy a hétvégén sem a PSD vezetői, sem más politikusok nem keresték meg egy esetleges kisebbségi PSD-kormány támogatásával kapcsolatban; hétfőn az egyetlen politikai egyeztetése Ilie Bolojannal volt.

Az RMDSZ elnöke azt is kifejtette, egy koalíción belüli konfliktusért egyik fél sem tehető kizárólagosan felelőssé, minden szereplőnek el kell ismernie a saját hibáit a megoldás érdekében. Hozzátette: a jelenlegi helyzet legnagyobb problémája a bizalom hiánya – az állam és a polgárok között, az intézmények között és a politikusok között egyaránt –, ennek helyreállítása nélkül pedig „semmit, még kormányt sem lehet építeni”.

Belföld
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