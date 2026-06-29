Kelemen Hunor: a jelenlegi kormányválságból egyedül az AUR profitál

Fotó: Borbély Fanni
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint mérsékelni kell a politikai nyilatkozatok hangnemét, mert csak így folytatódhat érdemi párbeszéd a pártok között, és kerülhető el a kormányválság elhúzódása.
A szövetségi elnök hétfői nyilatkozatában hangsúlyozta, az elmúlt napok történései nem vitték közelebb a pártokat a megoldáshoz, és ha nem csillapodnak az indulatok, nem alakul sem többségi támogatással rendelkező kabinet, sem kisebbségi kormány.
– tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.
Kelemen Hunor szerint sem a PSD, sem a PNL által támogatott kormányalakítási forgatókönyv
A szövetségi elnök úgy véli, ha a korábbi négypárti koalíció újjáalakítására nincs lehetőség, életképes megoldás lenne egy PNL-PSD-RMDSZ koalíció is, valamennyi fél számára elfogadható miniszterelnökkel és a pártok által jelölt miniszterekkel.
„Ezt a lehetőséget kellene megvizsgálni, mielőtt más forgatókönyveket vennének számításba” – jelentette ki.
Azt is hangsúlyozta, hogy július végéig mindenképpen megoldást kell találni a helyzetre, mert működőképes kormányra van szüksége az országnak, hogy az augusztus végi határidőig fogadják el a helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó intézkedéseket, és tudják lehívni az ezekhez rendelt uniós forrásokat.
– közölte.
Kérdésre válaszolva Kelemen elmondta, hogy a hétvégén sem a PSD vezetői, sem más politikusok nem keresték meg egy esetleges kisebbségi PSD-kormány támogatásával kapcsolatban; hétfőn az egyetlen politikai egyeztetése Ilie Bolojannal volt.
Az RMDSZ elnöke azt is kifejtette, egy koalíción belüli konfliktusért egyik fél sem tehető kizárólagosan felelőssé, minden szereplőnek el kell ismernie a saját hibáit a megoldás érdekében. Hozzátette: a jelenlegi helyzet legnagyobb problémája a bizalom hiánya – az állam és a polgárok között, az intézmények között és a politikusok között egyaránt –, ennek helyreállítása nélkül pedig „semmit, még kormányt sem lehet építeni”.
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