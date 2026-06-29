Kelemen Hunor: a jelenlegi kormányválságból egyedül az AUR profitál

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint mérsékelni kell a politikai nyilatkozatok hangnemét, mert csak így folytatódhat érdemi párbeszéd a pártok között, és kerülhető el a kormányválság elhúzódása.

Székelyhon 2026. június 29., 20:182026. június 29., 20:18

A szövetségi elnök hétfői nyilatkozatában hangsúlyozta, az elmúlt napok történései nem vitték közelebb a pártokat a megoldáshoz, és ha nem csillapodnak az indulatok, nem alakul sem többségi támogatással rendelkező kabinet, sem kisebbségi kormány.

Ebből a helyzetből egyedül az AUR-os kollégák profitálnak”

– tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint. Hirdetés Kelemen Hunor szerint sem a PSD, sem a PNL által támogatott kormányalakítási forgatókönyv

nem vezethet parlamenti többséghez az AUR szavazatai nélkül, az RMDSZ azonban nem hajlandó legitimálni az AUR-t.

A szövetségi elnök úgy véli, ha a korábbi négypárti koalíció újjáalakítására nincs lehetőség, életképes megoldás lenne egy PNL-PSD-RMDSZ koalíció is, valamennyi fél számára elfogadható miniszterelnökkel és a pártok által jelölt miniszterekkel. „Ezt a lehetőséget kellene megvizsgálni, mielőtt más forgatókönyveket vennének számításba” – jelentette ki. Azt is hangsúlyozta, hogy július végéig mindenképpen megoldást kell találni a helyzetre, mert működőképes kormányra van szüksége az országnak, hogy az augusztus végi határidőig fogadják el a helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó intézkedéseket, és tudják lehívni az ezekhez rendelt uniós forrásokat.

Hacsak nincs valakinek egy varázspálcája, amellyel még ma vagy holnap megoldja a helyzetet – márpedig nem úgy látom, hogy lenne –, a kormányról való szavazás nélkül zárul le holnap a parlamenti ülésszak”