Két papot szenteltek fel – közzétette az érsekség a személyi változásokat a Gyulafehérvári Egyházmegyében

Több személyi változás is lesz a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegyében, amelyet körlevélben közölt ki Kovács Gergely érsek, és amelyek augusztus elsejétől lépnek érvénybe. Az alábbiakban az érseki körlevél alapján a székelyföldi változásokat közöljük.

Simon Sándor római tanulmányaiból hazatérve a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia segédlelkésze lesz.

Márton Ottó római tanulmányaiból hazatérve, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébániára segédlelkésze lesz.

Az eddigi segédlelkészek közül Hosszu Norbert-Lajos felmentést kapott a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia segédlelkészi beosztásából és a csíkszentgyörgyi plébánián lesz segédlelkész

míg a lövétei Lázár Hunor-Imre a gyergyóalfalvi plébániára kap segédlelkészi kinevezést.

a csobotfalvi születésű Csibi Levente a nagyszebeni plébániára,

Bojtor Attila, római tanulmányaiból hazatérve, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar tanári kinevezése mellett, a kolozsvári Szent Mihály plébániá kisegítő lelkésze lesz

Baróti Tibor, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébánia segédlelkésze, Csíkkozmás plébániai kormányzója lesz

Táncos Levente-György a csíkkozmási plébánia plébánosa Zernyest plébánosa valamint a feketehalmi plébánia kormányzója lesz

Gödri István, a feketehalmi plébánia plébánosa Hidegség plébánosa lesz

Kiss Attila óradnai plébános Csíkmadaras plébánosa lesz

Mihály András csíkszentgyörgyi segédlelkész Tür plébánosa lesz

Antal Zoltán-László türi plébános Marosvásárhely Szent Miklós (Kövesdomb) plébánosa, valamint a kerelőszentpáli és radnóti plébániák kormányzója lesz

Bertalan László kerelőszentpáli plébános Székelyvécke plébánosa, valamint Bordos plébániai kormányzója lesz

Hajlák Attila-István székelyvéckei plébánost és a bordosi plébánia kormányzóját az érsek felmentette jelenlegi beosztásából

Both László, a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia segédlelkésze Nyikómalomfalva plébánosa lesz

Hanuleac Tamás gyergyóalfalvi segédlelkész Csernakeresztúr plébánosa lesz.

Keresztes Olivér sepsibükszádi plébános Kolozsvár–Kerekdomb plébánosa lesz.

Sánta Pál illyefalvi plébános Sepsibükszád plébánosa, valamint Málnásfürdő plébániai kormányzója lesz. Az illyefalvi plébániát a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébániáról látják el

Ilyés Zsolt, a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia plébánosa ugyanezen plébánia kisegítő lelkésze lesz

Csont Ede tusnádi plébánost Sepsiszentgyörgy Szent József plébánia plébánosáva lesz

Kovács Szabolcs érseki titkár Tusnád plébánosa, valamint a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium iskolalelkésze lesz

Boros László szentkatolnai plébánost az érsek felmentette eddigi beosztásából.

Laczkó István a Szeged-Csanádi Egyházmegye papja Szentkatolna plébánosa lesz