Két papot szenteltek fel – közzétette az érsekség a személyi változásokat a Gyulafehérvári Egyházmegyében

Fotó: Romkat.ro
Két újmisést szenteltek fel hétfőn, Szent Péter és és Szent Pál napján a gyulafehérvári székesegyházban. Az újmisések a megbízólevelüket is megkapták amellyel segédlelkésznek nevezték ki őket.
2026. június 29., 16:322026. június 29., 16:32
2026. június 29., 16:552026. június 29., 16:55
Több személyi változás is lesz a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegyében, amelyet körlevélben közölt ki Kovács Gergely érsek, és amelyek augusztus elsejétől lépnek érvénybe. Az alábbiakban az érseki körlevél alapján a székelyföldi változásokat közöljük.
a csobotfalvi születésű Csibi Levente a nagyszebeni plébániára,
míg a lövétei Lázár Hunor-Imre a gyergyóalfalvi plébániára kap segédlelkészi kinevezést.
Az eddigi segédlelkészek közül Hosszu Norbert-Lajos felmentést kapott a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia segédlelkészi beosztásából és a csíkszentgyörgyi plébánián lesz segédlelkész
Márton Ottó római tanulmányaiból hazatérve, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébániára segédlelkésze lesz.
Simon Sándor római tanulmányaiból hazatérve a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia segédlelkésze lesz.
Bojtor Attila, római tanulmányaiból hazatérve, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar tanári kinevezése mellett, a kolozsvári Szent Mihály plébániá kisegítő lelkésze lesz
Baróti Tibor, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébánia segédlelkésze, Csíkkozmás plébániai kormányzója lesz
Táncos Levente-György a csíkkozmási plébánia plébánosa Zernyest plébánosa valamint a feketehalmi plébánia kormányzója lesz
Gödri István, a feketehalmi plébánia plébánosa Hidegség plébánosa lesz
Kiss Attila óradnai plébános Csíkmadaras plébánosa lesz
Mihály András csíkszentgyörgyi segédlelkész Tür plébánosa lesz
Antal Zoltán-László türi plébános Marosvásárhely Szent Miklós (Kövesdomb) plébánosa, valamint a kerelőszentpáli és radnóti plébániák kormányzója lesz
Bertalan László kerelőszentpáli plébános Székelyvécke plébánosa, valamint Bordos plébániai kormányzója lesz
Hajlák Attila-István székelyvéckei plébánost és a bordosi plébánia kormányzóját az érsek felmentette jelenlegi beosztásából
Both László, a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia segédlelkésze Nyikómalomfalva plébánosa lesz
Hanuleac Tamás gyergyóalfalvi segédlelkész Csernakeresztúr plébánosa lesz.
Keresztes Olivér sepsibükszádi plébános Kolozsvár–Kerekdomb plébánosa lesz.
Sánta Pál illyefalvi plébános Sepsibükszád plébánosa, valamint Málnásfürdő plébániai kormányzója lesz. Az illyefalvi plébániát a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébániáról látják el
Ilyés Zsolt, a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia plébánosa ugyanezen plébánia kisegítő lelkésze lesz
Csont Ede tusnádi plébánost Sepsiszentgyörgy Szent József plébánia plébánosáva lesz
Kovács Szabolcs érseki titkár Tusnád plébánosa, valamint a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium iskolalelkésze lesz
Boros László szentkatolnai plébánost az érsek felmentette eddigi beosztásából.
Laczkó István a Szeged-Csanádi Egyházmegye papja Szentkatolna plébánosa lesz
Bakó Csongor István nyárádszeredai plébános marad megbízatásában, és az érsek felmenti a marosvásárhelyi kórházlelkészi beosztásából
Czirják Ottó a kolozsvári Szent Mihály plébánia segédlelkésze érseki titkári kinevezést kapott
Adorján Imre, 75-ik életévét betöltött atyhai plébánost az érsek megerősíti hivatalában.
Balázs Dénes, 69. életévét betöltött csíkmadarasi plébános egészségi állapotára való tekintettel felmentést kapott eddigi hivatalából, és nyugállományba mehet.
Daniel Ernő András, 67. életévét betöltött nyikómalomfalvi plébános egészségi állapotára való tekintettel felmentést kapott eddigi hivatalából, és nyugállományba mehet.
György Tibor, 65. életévét betöltött, Marosvásárhely Szent Miklós (Kövesdomb) plébánosa egészségi állapotára való tekintettel felmentést kapott eddigi hivatalából, és nyugállományba mehet.
Szilveszter Imre Gábor, 77. életévét betöltött hidegségi plébános felmentést kapott eddigi hivatalából, és nyugállományba mehet
Portik-Lukács Lóránd szerzetest székelyudvarhelyi lelkésszé nevezte ki Urbán Erik házfőnök felterjesztésére az érsek
György Alfréd atyát marosvásárhelyi kórházlelkésszé és a marosvásárhelyi Szent Miklós (Kövesdomb) plébánia kisegítő lelkészévé nevezte ki Kovács Gergely érsek.
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