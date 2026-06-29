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Két papot szenteltek fel – közzétette az érsekség a személyi változásokat a Gyulafehérvári Egyházmegyében

• Fotó: Romkat.ro

Fotó: Romkat.ro

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Két újmisést szenteltek fel hétfőn, Szent Péter és és Szent Pál napján a gyulafehérvári székesegyházban. Az újmisések a megbízólevelüket is megkapták amellyel segédlelkésznek nevezték ki őket.

Tamás Attila

2026. június 29., 16:322026. június 29., 16:32

2026. június 29., 16:552026. június 29., 16:55

Több személyi változás is lesz a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegyében, amelyet körlevélben közölt ki Kovács Gergely érsek, és amelyek augusztus elsejétől lépnek érvénybe. Az alábbiakban az érseki körlevél alapján a székelyföldi változásokat közöljük.

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A két újmisés:

  • a csobotfalvi születésű Csibi Levente a nagyszebeni plébániára,

  • míg a lövétei Lázár Hunor-Imre a gyergyóalfalvi plébániára kap segédlelkészi kinevezést.

  • Az eddigi segédlelkészek közül Hosszu Norbert-Lajos felmentést kapott a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia segédlelkészi beosztásából és a csíkszentgyörgyi plébánián lesz segédlelkész

  • Márton Ottó római tanulmányaiból hazatérve, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébániára segédlelkésze lesz.

  • Simon Sándor római tanulmányaiból hazatérve a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia segédlelkésze lesz.

A plébánosok, lelkészek, plébániai kormányzókra vonatkozóan hozott döntések:

  • Bojtor Attila, római tanulmányaiból hazatérve, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar tanári kinevezése mellett, a kolozsvári Szent Mihály plébániá kisegítő lelkésze lesz

  • Baróti Tibor, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébánia segédlelkésze, Csíkkozmás plébániai kormányzója lesz

  • Táncos Levente-György a csíkkozmási plébánia plébánosa Zernyest plébánosa valamint a feketehalmi plébánia kormányzója lesz

  • Gödri István, a feketehalmi plébánia plébánosa Hidegség plébánosa lesz

  • Kiss Attila óradnai plébános Csíkmadaras plébánosa lesz

  • Mihály András csíkszentgyörgyi segédlelkész Tür plébánosa lesz

  • Antal Zoltán-László türi plébános Marosvásárhely Szent Miklós (Kövesdomb) plébánosa, valamint a kerelőszentpáli és radnóti plébániák kormányzója lesz

  • Bertalan László kerelőszentpáli plébános Székelyvécke plébánosa, valamint Bordos plébániai kormányzója lesz

  • Hajlák Attila-István székelyvéckei plébánost és a bordosi plébánia kormányzóját az érsek felmentette jelenlegi beosztásából

  • Both László, a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia segédlelkésze Nyikómalomfalva plébánosa lesz

  • Hanuleac Tamás gyergyóalfalvi segédlelkész Csernakeresztúr plébánosa lesz.

  • Keresztes Olivér sepsibükszádi plébános Kolozsvár–Kerekdomb plébánosa lesz.

  • Sánta Pál illyefalvi plébános Sepsibükszád plébánosa, valamint Málnásfürdő plébániai kormányzója lesz. Az illyefalvi plébániát a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébániáról látják el

  • Ilyés Zsolt, a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia plébánosa ugyanezen plébánia kisegítő lelkésze lesz

  • Csont Ede tusnádi plébánost Sepsiszentgyörgy Szent József plébánia plébánosáva lesz

  • Kovács Szabolcs érseki titkár Tusnád plébánosa, valamint a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium iskolalelkésze lesz

  • Boros László szentkatolnai plébánost az érsek felmentette eddigi beosztásából.

  • Laczkó István a Szeged-Csanádi Egyházmegye papja Szentkatolna plébánosa lesz

  • Bakó Csongor István nyárádszeredai plébános marad megbízatásában, és az érsek felmenti a marosvásárhelyi kórházlelkészi beosztásából

Központi változás:

  • Czirják Ottó a kolozsvári Szent Mihály plébánia segédlelkésze érseki titkári kinevezést kapott

  • Adorján Imre, 75-ik életévét betöltött atyhai plébánost az érsek megerősíti hivatalában.

Akik nyugállományba vonulnak:

  • Balázs Dénes, 69. életévét betöltött csíkmadarasi plébános egészségi állapotára való tekintettel felmentést kapott eddigi hivatalából, és nyugállományba mehet.

  • Daniel Ernő András, 67. életévét betöltött nyikómalomfalvi plébános egészségi állapotára való tekintettel felmentést kapott eddigi hivatalából, és nyugállományba mehet.

  • György Tibor, 65. életévét betöltött, Marosvásárhely Szent Miklós (Kövesdomb) plébánosa egészségi állapotára való tekintettel felmentést kapott eddigi hivatalából, és nyugállományba mehet.

  • Szilveszter Imre Gábor, 77. életévét betöltött hidegségi plébános felmentést kapott eddigi hivatalából, és nyugállományba mehet

Változások a szerzeteseknél:

  • Portik-Lukács Lóránd szerzetest székelyudvarhelyi lelkésszé nevezte ki Urbán Erik házfőnök felterjesztésére az érsek

  • György Alfréd atyát marosvásárhelyi kórházlelkésszé és a marosvásárhelyi Szent Miklós (Kövesdomb) plébánia kisegítő lelkészévé nevezte ki Kovács Gergely érsek.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Egyház
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