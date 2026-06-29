Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nem volt gond a részvétellel a kánikula ellenére sem az érettségi első írásbeli próbáján

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A nyári érettségire feliratkozott diákok 98,2 százaléka vett részt hétfőn a román nyelvből és irodalomból tartott írásbeli vizsgán – számolt be az oktatási minisztérium.

Székelyhon

2026. június 29., 19:132026. június 29., 19:13

Az Agerpres által szemlézett közlemény szerint a 122 319 feliratkozott végzős közül 120 119-en jelentek meg a vizsgán.

A hiányzók száma 2178 volt, 22 diákot pedig csalás vagy csalási kísérlet miatt kizártak.

Hirdetés

korábban írtuk

Piszkozatlapból legyező a „túlfűtött” román érettségin
Piszkozatlapból legyező a „túlfűtött” román érettségin

Megoldhatónak tartották a hétfői román nyelv és irodalom írásbelit azok a székelyudvarhelyi végzősök, akiket a vizsga után kérdeztünk. Noha a rendkívüli hőség is nehezítette a vizsgát, a feladatsor nem okozott különösebb meglepetést.

A szaknak megfelelő tantárgyból – matematikából vagy történelemből – kedd helyett szerdán tartják az érettségizők írásbeli vizsgáját – jelentette be hétfőn az oktatási minisztérium.

A miniszteri rendelettel jóváhagyott halasztást a kedden is érvényes vörös jelzésű hőségriasztás indokolja.

korábban írtuk

Hivatalos az érettségi egyik írásbelijének halasztása
Hivatalos az érettségi egyik írásbelijének halasztása

Megjelent hétfőn a Hivatalos Közlönyben az érettségi kötelező tantárgyából tartandó írásbeli vizsga egy nappal történő elhalasztásáról szóló miniszteri rendelet.

A minisztérium közleménye szerint a döntésnél elsősorban a diákok, a tanárok és a vizsga megszervezésében részt vevő személyzet egészségének védelmét, valamint a megfelelőbb vizsgakörülmények biztosítását vették figyelembe.

A többi vizsga időpontja változatlan marad, hogy a változtatás ne zavarja meg az érettségi lebonyolítását és a diákok terveit – olvasható a tájékoztatásban.

Belföld Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Megvan, hogy mikor jöhet a zivatar a vörös hőségriasztás idején
Részleteket közölt a meteorológiai szolgálat a holnapra várható viharról
Büntetőkkel maradt alul, ezüstérmes lett az FK Csíkszereda a Duna Kupán
Șoșoacă anyázva támadta ki Kolozsvár polgármesterét Moszkvában
Szabó István: óriási javulást láttunk, de még a változás időszakában vagyunk (videóval)
Gergely Ildikó: Azért vagyok itt, hogy szeretetet adjak
Megvan, hogy mikor jöhet a zivatar a vörös hőségriasztás idején
Székelyhon

Megvan, hogy mikor jöhet a zivatar a vörös hőségriasztás idején
Részleteket közölt a meteorológiai szolgálat a holnapra várható viharról
Székelyhon

Részleteket közölt a meteorológiai szolgálat a holnapra várható viharról
Büntetőkkel maradt alul, ezüstérmes lett az FK Csíkszereda a Duna Kupán
Székely Sport

Büntetőkkel maradt alul, ezüstérmes lett az FK Csíkszereda a Duna Kupán
Șoșoacă anyázva támadta ki Kolozsvár polgármesterét Moszkvában
Krónika

Șoșoacă anyázva támadta ki Kolozsvár polgármesterét Moszkvában
Szabó István: óriási javulást láttunk, de még a változás időszakában vagyunk (videóval)
Székely Sport

Szabó István: óriási javulást láttunk, de még a változás időszakában vagyunk (videóval)
Gergely Ildikó: Azért vagyok itt, hogy szeretetet adjak
Nőileg

Gergely Ildikó: Azért vagyok itt, hogy szeretetet adjak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 29., hétfő

Hivatalos az érettségi egyik írásbelijének halasztása

Megjelent hétfőn a Hivatalos Közlönyben az érettségi kötelező tantárgyából tartandó írásbeli vizsga egy nappal történő elhalasztásáról szóló miniszteri rendelet.

Hivatalos az érettségi egyik írásbelijének halasztása
Hivatalos az érettségi egyik írásbelijének halasztása
2026. június 29., hétfő

Hivatalos az érettségi egyik írásbelijének halasztása
Hirdetés
2026. június 29., hétfő

Újabb hitelt vesz fel Hargita Megye Tanácsa

12,6 millió lejes kincstári hitel felvételéről döntött Hargita Megye Tanácsa. A kölcsönt három beruházás finanszírozására fordítanák, miközben a korábbi hitelkeretek felhasználását is átcsoportosították, és döntöttek a homoródi területek rendezéséről is.

Újabb hitelt vesz fel Hargita Megye Tanácsa
Újabb hitelt vesz fel Hargita Megye Tanácsa
2026. június 29., hétfő

Újabb hitelt vesz fel Hargita Megye Tanácsa
2026. június 29., hétfő

Két papot szenteltek fel – közzétette az érsekség a személyi változásokat a Gyulafehérvári Egyházmegyében

Két újmisést szenteltek fel hétfőn, Szent Péter és és Szent Pál napján a gyulafehérvári székesegyházban. Az újmisések a megbízólevelüket is megkapták amellyel segédlelkésznek nevezték ki őket.

Két papot szenteltek fel – közzétette az érsekség a személyi változásokat a Gyulafehérvári Egyházmegyében
Két papot szenteltek fel – közzétette az érsekség a személyi változásokat a Gyulafehérvári Egyházmegyében
2026. június 29., hétfő

Két papot szenteltek fel – közzétette az érsekség a személyi változásokat a Gyulafehérvári Egyházmegyében
2026. június 29., hétfő

A leghűvösebb éjszakák a kéthetes időjárás-előrejelzésben

Általában meleg marad az idő a következő két hétben, de lesznek átmeneti lehűlések is, és főként július elején esőkre is számítani kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) június 29. és július 12. közötti előrejelzéséből.

A leghűvösebb éjszakák a kéthetes időjárás-előrejelzésben
A leghűvösebb éjszakák a kéthetes időjárás-előrejelzésben
2026. június 29., hétfő

A leghűvösebb éjszakák a kéthetes időjárás-előrejelzésben
Hirdetés
2026. június 29., hétfő

Piszkozatlapból legyező a „túlfűtött” román érettségin

Megoldhatónak tartották a hétfői román nyelv és irodalom írásbelit azok a székelyudvarhelyi végzősök, akiket a vizsga után kérdeztünk. Noha a rendkívüli hőség is nehezítette a vizsgát, a feladatsor nem okozott különösebb meglepetést.

Piszkozatlapból legyező a „túlfűtött” román érettségin
Piszkozatlapból legyező a „túlfűtött” román érettségin
2026. június 29., hétfő

Piszkozatlapból legyező a „túlfűtött” román érettségin
2026. június 29., hétfő

Módosult az érettségi menetrend a rendkívüli hőség miatt

Egy nappal elhalasztják a keddi matematika és történelem írásbeli vizsgákat a várható rendkívüli hőség miatt.

Módosult az érettségi menetrend a rendkívüli hőség miatt
Módosult az érettségi menetrend a rendkívüli hőség miatt
2026. június 29., hétfő

Módosult az érettségi menetrend a rendkívüli hőség miatt
2026. június 29., hétfő

Részleteket közölt a meteorológiai szolgálat a holnapra várható viharról

Két sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) viharos időjárás, erős szél és jelentős mennyiségű csapadék miatt az ország több megyéjére. A riasztások kedden és szerdán lesznek érvényben.

Részleteket közölt a meteorológiai szolgálat a holnapra várható viharról
Részleteket közölt a meteorológiai szolgálat a holnapra várható viharról
2026. június 29., hétfő

Részleteket közölt a meteorológiai szolgálat a holnapra várható viharról
Hirdetés
2026. június 29., hétfő

Pár óra alatt több mint 250 bírságot osztottak ki a Hargita megyei rendőrök

Nagyszabású ellenőrzést tartott vasárnap délután a 15-ös országúton a Hargita megyei rendőrség. Huszonkét sofőrnél végeztek alkohol- és drogtesztet, de az autók műszaki állapotát is ellenőrizték.

Pár óra alatt több mint 250 bírságot osztottak ki a Hargita megyei rendőrök
Pár óra alatt több mint 250 bírságot osztottak ki a Hargita megyei rendőrök
2026. június 29., hétfő

Pár óra alatt több mint 250 bírságot osztottak ki a Hargita megyei rendőrök
2026. június 29., hétfő

Még nem késő áttérni: légkondi helyett természetes hőszabályzó

A természetes légkondicionálás fontosságára hívják fel a figyelmet kertészeti szakemberek, hangsúlyozva, hogy a növényzet komplex, biológiai úton csökkenti a forróságot.

Még nem késő áttérni: légkondi helyett természetes hőszabályzó
Még nem késő áttérni: légkondi helyett természetes hőszabályzó
2026. június 29., hétfő

Még nem késő áttérni: légkondi helyett természetes hőszabályzó
2026. június 29., hétfő

Megvan, hogy mikor jöhet a zivatar a vörös hőségriasztás idején

Vörös hőségriasztás van érvényben szerda reggelig az ország területének háromnegyed részén; fokozott hőterhelés és helyenként 41 Celsius-fokos maximumok várhatók.

Megvan, hogy mikor jöhet a zivatar a vörös hőségriasztás idején
Megvan, hogy mikor jöhet a zivatar a vörös hőségriasztás idején
2026. június 29., hétfő

Megvan, hogy mikor jöhet a zivatar a vörös hőségriasztás idején
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!