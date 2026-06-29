Nem volt gond a részvétellel a kánikula ellenére sem az érettségi első írásbeli próbáján

A nyári érettségire feliratkozott diákok 98,2 százaléka vett részt hétfőn a román nyelvből és irodalomból tartott írásbeli vizsgán – számolt be az oktatási minisztérium.

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Az Agerpres által szemlézett közlemény szerint a 122 319 feliratkozott végzős közül 120 119-en jelentek meg a vizsgán.

A hiányzók száma 2178 volt, 22 diákot pedig csalás vagy csalási kísérlet miatt kizártak.

A szaknak megfelelő tantárgyból – matematikából vagy történelemből – kedd helyett szerdán tartják az érettségizők írásbeli vizsgáját – jelentette be hétfőn az oktatási minisztérium.

Megoldhatónak tartották a hétfői román nyelv és irodalom írásbelit azok a székelyudvarhelyi végzősök, akiket a vizsga után kérdeztünk. Noha a rendkívüli hőség is nehezítette a vizsgát, a feladatsor nem okozott különösebb meglepetést.

A miniszteri rendelettel jóváhagyott halasztást a kedden is érvényes vörös jelzésű hőségriasztás indokolja.

korábban írtuk Hivatalos az érettségi egyik írásbelijének halasztása Megjelent hétfőn a Hivatalos Közlönyben az érettségi kötelező tantárgyából tartandó írásbeli vizsga egy nappal történő elhalasztásáról szóló miniszteri rendelet.

A minisztérium közleménye szerint a döntésnél elsősorban a diákok, a tanárok és a vizsga megszervezésében részt vevő személyzet egészségének védelmét, valamint a megfelelőbb vizsgakörülmények biztosítását vették figyelembe.

A többi vizsga időpontja változatlan marad, hogy a változtatás ne zavarja meg az érettségi lebonyolítását és a diákok terveit – olvasható a tájékoztatásban.