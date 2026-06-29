Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Össze kell csiszolódniuk az átrendezett székelyudvarhelyi iskoláknak

Csak az iskolák szoros együttműködésével maradhat fenntartható az új helyzet

Csak az iskolák szoros együttműködésével maradhat fenntartható az új helyzet

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Együtt kell működniük az iskolahálózati válság rendezésében érintett székelyudvarhelyi iskoláknak, és meg kell előzniük, hogy a kényszerhelyzet újabb gondokat szüljön. A rendezési terv ismertetésekor ezekre a szempontokra is kitértek.

Széchely István

2026. június 29., 19:592026. június 29., 19:59

2026. június 29., 19:592026. június 29., 19:59

Az épület statikai gondjai miatt bezárt Orbán Balázs Általános Iskola 11 elemi, azaz 0-4. évfolyamos osztálya két helyszínen tanul majd az őszről kezdődő új tanévben, öt osztály a Móra Ferenc Általános Iskolában kap helyet, hat másikat pedig a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium fogad be.

Hirdetés

A Tábor negyedi iskola 5-8. osztályai egy helyszínre, a Tompa László Általános Iskolába költöznek: hat osztály az iskola épületében, további négy pedig

az iskola udvarán elhelyezendő konténertermekben tanul majd a következő tanévben

– jelentette be Simon Károly önkormányzati képviselő.

korábban írtuk

„Tetőzött” a baj a felújítás alatt álló Orbán Balázs Általános Iskolában
„Tetőzött” a baj a felújítás alatt álló Orbán Balázs Általános Iskolában

Váratlan problémába ütközött a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola korszerűsítése, ez miatt elhúzódik a munkálat befejezése. Az, hogy mikor térhetnek vissza a diákok a megújult iskolaépületbe, közvetve egy szakértői véleménytől függ.

A székelyudvarhelyi oktatási bizottság elnöke a frissen megszülető megoldást hétfői sajtótájékoztatón ismertette, amelyet Szakács-Paál István polgármester hívott össze, és amelyen jelen voltak a gondokban és a megoldásban érintett iskolák igazgatói közül többen is, valamint az oktatási bizottság tagjai.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Álmukban sem gondolták volna

Simon Károly ismertette az előzményeket, mondván,

a második forgatókönyvet is erős szülői tiltakozás fogadta,

továbbá a pedagógusközösség is ellenezte, főként a távoli helyszínek miatt, de ahhoz is ragaszkodtak, hogy az 5-8. osztályok egy helyszínre kerüljenek. Ezekre az igényekre válaszul született meg a harmadik forgatókönyv, ami a jelenlévők szerint a legelfogadhatóbb.

A szülők többsége viszont csak most értesül erről megoldásról, így az ő véleményük még nem ismert, mondta Gábos Anna, az Orbán Balázs Általános Iskola igazgatója, később azonban Szakács Tibor, az oktatási biztosság tagja pontosításként közölte, a szülői bizottságok képviselőit tájékoztatták az új lehetőségről, és tudomása szerint a Tábor negyedi iskola szülői képviselője pénteken megosztotta azt a szülői csoportokkal.

korábban írtuk

Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették
Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették

Teljes szerkezeti megerősítésre szorul a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola épülete, a szakértői vélemény szerint ugyanis nemcsak az új munkálatokat nem bírja el, hanem jelenlegi állapotában is veszélyes. A felelősségre vonás sem marad el.

Elmondása szerint

az egyeztetésen jelen lévő szülők is megfelelőnek találták a harmadik forgatókönyvet.

Gábos Anna felelevenítette a most lezárult tanév viszontagságait, mondván, időszerűvé vált már felújítani az iskola 55 éves épületét, ám álmukban sem gondolták volna, amikor az elkezdődött, hogy ilyen nehéz helyzetbe kerülnek.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Az új megoldást méltatva elmondta, láttak fényképeket a színvonalas konténertermekről, és úgy értesült,

sok diák, aki hasonlóban tanult, vissza sem akart térni az iskolaépületbe.

Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a tornaórák megtartására és a laborokra is szükségük van.

Együttműködésre lesz szükség a kényszerhelyzet lezárásáig

Több mint 300 tanuló érkezik a következő tanévben a Tompa László Általános Iskolába – az iskolaépületbe, valamint az emeletes moduláris egységekbe –, így már az udvaron nagyon lecsökken a hely, ahol a gyermekeknek optimális körülmények közepette kellene eltölteniük a szüneteket – hívta fel a figyelmet Libik Győző igazgatója.

Nagyon lényeges továbbá az is – folytatta –, hogy

a két iskola vezetősége egyeztesse az órarendeket,

ugyanis a Tompa 5-8-as tanulóit oktató pedagógusok két helyszínen tanítanak már tíz éve, és több mint egy kilométert kell megtenniük a tízperces szünet alatt, hogy egyik helyről eljussanak a másikra.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Kérte ugyanakkor, hogy a befogadott iskola is kapcsolódjon be a szolgálatosságba, tartsák be a belső rendszabályzatot, és a diákok érkezzenek majd meg időben, ugyanis a közúti forgalom által jelentett veszély miatt a kaput 8-kor bezárják.

A város legtöbb 5 millió lejt szán a helyrehozatalra

Fontos az is, hogy a befogadó és befogadott iskolák tanulói ne ellenségként tekintsenek egymásra, és az ilyen helyzeteket már a nulladik pillanatban rendezzék – ezt már Szakács-Paál István polgármester jegyezte meg. Azt is elmondta: amennyiben az Orbán Balázs Általános Iskola épületének helyrehozatala

nem haladja meg a 4-5 millió lejt, az összeget saját forrásból biztosítja majd a város.

Ahhoz újabb felmérésre van szükség, hogy kiderüljön, milyen beavatkozások szükségesek, mennyibe kerülnek, és mennyi időt vesznek igénybe.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A polgármester ismételten hangsúlyozta, hogy a Tábor negyedi iskolában felmerült gondok nem most kezdődtek, már a pályázatnak sem volt semmi keresnivalója azon a kiíráson, ahová azt akkor benyújtották, rossz volt a terv és az előzetes szakértői vélemény.

A felelősöket viszont a bíróságnak kell megneveznie, a városvezetésnek pedig erről kell gondoskodnia, jogi szakértők segítségét igénybe véve, jelentette ki.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Megvan, hogy mikor jöhet a zivatar a vörös hőségriasztás idején
Részleteket közölt a meteorológiai szolgálat a holnapra várható viharról
Büntetőkkel maradt alul, ezüstérmes lett az FK Csíkszereda a Duna Kupán
Jó hír sokak számára: július elsejétől nő a minimálbér
Szabó István: óriási javulást láttunk, de még a változás időszakában vagyunk (videóval)
Gergely Ildikó: Azért vagyok itt, hogy szeretetet adjak
Megvan, hogy mikor jöhet a zivatar a vörös hőségriasztás idején
Székelyhon

Megvan, hogy mikor jöhet a zivatar a vörös hőségriasztás idején
Részleteket közölt a meteorológiai szolgálat a holnapra várható viharról
Székelyhon

Részleteket közölt a meteorológiai szolgálat a holnapra várható viharról
Büntetőkkel maradt alul, ezüstérmes lett az FK Csíkszereda a Duna Kupán
Székely Sport

Büntetőkkel maradt alul, ezüstérmes lett az FK Csíkszereda a Duna Kupán
Jó hír sokak számára: július elsejétől nő a minimálbér
Krónika

Jó hír sokak számára: július elsejétől nő a minimálbér
Szabó István: óriási javulást láttunk, de még a változás időszakában vagyunk (videóval)
Székely Sport

Szabó István: óriási javulást láttunk, de még a változás időszakában vagyunk (videóval)
Gergely Ildikó: Azért vagyok itt, hogy szeretetet adjak
Nőileg

Gergely Ildikó: Azért vagyok itt, hogy szeretetet adjak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 29., hétfő

Megvan a megoldás az iskolahálózati krízisre Székelyudvarhelyen

Megszületett a megoldás a székelyudvarhelyi iskolahálózatot érintő, hetek óta húzódó, indulatokat keltő problémára. Ezt tartják az eddigi legjobbnak az érintett felek.

Megvan a megoldás az iskolahálózati krízisre Székelyudvarhelyen
Megvan a megoldás az iskolahálózati krízisre Székelyudvarhelyen
2026. június 29., hétfő

Megvan a megoldás az iskolahálózati krízisre Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. június 26., péntek

„Székelyudvarhely jövőjét ugyanazok az értékek tarthatják meg, amelyek a múltját is építették” – átadták a Pro Urbe díjakat

Három, Székelyudvarhely közösségéért hosszú éveken át dolgozó személy vehette át pénteken a Pro Urbe díjat az Udvarhely Napok keretében. Az ünnepségen a közösség szolgálatáért és a maradandó értékteremtésért mutatott hála állt a középpontba.

„Székelyudvarhely jövőjét ugyanazok az értékek tarthatják meg, amelyek a múltját is építették” – átadták a Pro Urbe díjakat
„Székelyudvarhely jövőjét ugyanazok az értékek tarthatják meg, amelyek a múltját is építették” – átadták a Pro Urbe díjakat
2026. június 26., péntek

„Székelyudvarhely jövőjét ugyanazok az értékek tarthatják meg, amelyek a múltját is építették” – átadták a Pro Urbe díjakat
2026. június 24., szerda

Bagossy-láz Udvarhelyen: akár 15 ezren is érkezhetnek, jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni

A szervezők várakozásait is felülmúló érdeklődés övezi a Bagossy Brothers Company péntek esti koncertjét az Udvarhely Napokon, ezért kiterjedt forgalomkorlátozásokat és ideiglenes közlekedési intézkedéseket vezetnek be a biztonság érdekében.

Bagossy-láz Udvarhelyen: akár 15 ezren is érkezhetnek, jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni
Bagossy-láz Udvarhelyen: akár 15 ezren is érkezhetnek, jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni
2026. június 24., szerda

Bagossy-láz Udvarhelyen: akár 15 ezren is érkezhetnek, jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni
2026. június 24., szerda

Különleges daganatműtétet végeztek Székelyudvarhelyen

Komplex urológiai-onkológiai műtétet végeztek nemrég a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban laparoszkópos eljárással. A beavatkozás mérfőldkő nemcsak a helyi kórház, hanem az egész térség számára.

Különleges daganatműtétet végeztek Székelyudvarhelyen
Különleges daganatműtétet végeztek Székelyudvarhelyen
2026. június 24., szerda

Különleges daganatműtétet végeztek Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. június 23., kedd

Villámáradásokkal járt a heves zápor Udvarhelyszéken

Heves zápor csapott le kedden Székelyudvarhelyre és az udvarhelyszéki településekre. A rövid ideig tartó, de rendkívül intenzív esőzés miatt több utcán megállt a víz, pincéket öntött el a csapadék, a falvakban pedig kisebb áradásokat okozott.

Villámáradásokkal járt a heves zápor Udvarhelyszéken
Villámáradásokkal járt a heves zápor Udvarhelyszéken
2026. június 23., kedd

Villámáradásokkal járt a heves zápor Udvarhelyszéken
2026. június 23., kedd

Ne ijedjenek meg a szirénától – gyakorlat zajlik kedden Székelyudvarhelyen

Polgári védelmi gyakorlatot tartanak kedden délelőtt Székelyudvarhelyen, a Cserehát-negyedben. A gyakorlat részeként légi riadó jelzés is hallható lesz.

Ne ijedjenek meg a szirénától – gyakorlat zajlik kedden Székelyudvarhelyen
Ne ijedjenek meg a szirénától – gyakorlat zajlik kedden Székelyudvarhelyen
2026. június 23., kedd

Ne ijedjenek meg a szirénától – gyakorlat zajlik kedden Székelyudvarhelyen
2026. június 22., hétfő

Vakolatomlás: nem elégednek meg az elsődleges magyarázattal

Szinte biztosan egy régi beázás következménye, hogy leomlott a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium egyik osztálytermében a mennyezeti vakolat egy része, de a tanintézetvezetés nem éri be az elsődleges magyarázattal.

Vakolatomlás: nem elégednek meg az elsődleges magyarázattal
Vakolatomlás: nem elégednek meg az elsődleges magyarázattal
2026. június 22., hétfő

Vakolatomlás: nem elégednek meg az elsődleges magyarázattal
Hirdetés
2026. június 22., hétfő

Alaposan felöntöttek a garatra, mégis autót vezetett két férfi – eljárás indult ellenük

Részeg sofőröket füleltek le Udvarhelyszéken: egyik férfi rutinellenőrzés során bukott le, a másik pedig balesetezett.

Alaposan felöntöttek a garatra, mégis autót vezetett két férfi – eljárás indult ellenük
Alaposan felöntöttek a garatra, mégis autót vezetett két férfi – eljárás indult ellenük
2026. június 22., hétfő

Alaposan felöntöttek a garatra, mégis autót vezetett két férfi – eljárás indult ellenük
2026. június 22., hétfő

Rovarirtás lesz Székelyudvarhelyen

Csapadékmentes idő esetén rovarirtást végeznek Székelyudvarhely közterein, hétfőn este – hívja fel a figyelmet a helyi polgármesteri hivatal.

Rovarirtás lesz Székelyudvarhelyen
Rovarirtás lesz Székelyudvarhelyen
2026. június 22., hétfő

Rovarirtás lesz Székelyudvarhelyen
2026. június 21., vasárnap

Összefogással tisztították meg a Bucsin felé vezető utat

Kő és sár borította be vasárnap délután a Parajdot a Bucsin-tetővel összekötő országút egy szakaszát, miután a heves esőzések nyomán egy patak kilépett a medréből. Az úttestet összefogással sikerült megtisztítani.

Összefogással tisztították meg a Bucsin felé vezető utat
Összefogással tisztították meg a Bucsin felé vezető utat
2026. június 21., vasárnap

Összefogással tisztították meg a Bucsin felé vezető utat
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!