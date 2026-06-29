Csak az iskolák szoros együttműködésével maradhat fenntartható az új helyzet
Fotó: László Ildikó
Együtt kell működniük az iskolahálózati válság rendezésében érintett székelyudvarhelyi iskoláknak, és meg kell előzniük, hogy a kényszerhelyzet újabb gondokat szüljön. A rendezési terv ismertetésekor ezekre a szempontokra is kitértek.
2026. június 29., 19:592026. június 29., 19:59
2026. június 29., 19:592026. június 29., 19:59
Az épület statikai gondjai miatt bezárt Orbán Balázs Általános Iskola 11 elemi, azaz 0-4. évfolyamos osztálya két helyszínen tanul majd az őszről kezdődő új tanévben, öt osztály a Móra Ferenc Általános Iskolában kap helyet, hat másikat pedig a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium fogad be.
A Tábor negyedi iskola 5-8. osztályai egy helyszínre, a Tompa László Általános Iskolába költöznek: hat osztály az iskola épületében, további négy pedig
– jelentette be Simon Károly önkormányzati képviselő.
Váratlan problémába ütközött a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola korszerűsítése, ez miatt elhúzódik a munkálat befejezése. Az, hogy mikor térhetnek vissza a diákok a megújult iskolaépületbe, közvetve egy szakértői véleménytől függ.
A székelyudvarhelyi oktatási bizottság elnöke a frissen megszülető megoldást hétfői sajtótájékoztatón ismertette, amelyet Szakács-Paál István polgármester hívott össze, és amelyen jelen voltak a gondokban és a megoldásban érintett iskolák igazgatói közül többen is, valamint az oktatási bizottság tagjai.
Fotó: László Ildikó
Simon Károly ismertette az előzményeket, mondván,
továbbá a pedagógusközösség is ellenezte, főként a távoli helyszínek miatt, de ahhoz is ragaszkodtak, hogy az 5-8. osztályok egy helyszínre kerüljenek. Ezekre az igényekre válaszul született meg a harmadik forgatókönyv, ami a jelenlévők szerint a legelfogadhatóbb.
A szülők többsége viszont csak most értesül erről megoldásról, így az ő véleményük még nem ismert, mondta Gábos Anna, az Orbán Balázs Általános Iskola igazgatója, később azonban Szakács Tibor, az oktatási biztosság tagja pontosításként közölte, a szülői bizottságok képviselőit tájékoztatták az új lehetőségről, és tudomása szerint a Tábor negyedi iskola szülői képviselője pénteken megosztotta azt a szülői csoportokkal.
Teljes szerkezeti megerősítésre szorul a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola épülete, a szakértői vélemény szerint ugyanis nemcsak az új munkálatokat nem bírja el, hanem jelenlegi állapotában is veszélyes. A felelősségre vonás sem marad el.
Elmondása szerint
Gábos Anna felelevenítette a most lezárult tanév viszontagságait, mondván, időszerűvé vált már felújítani az iskola 55 éves épületét, ám álmukban sem gondolták volna, amikor az elkezdődött, hogy ilyen nehéz helyzetbe kerülnek.
Fotó: László Ildikó
Az új megoldást méltatva elmondta, láttak fényképeket a színvonalas konténertermekről, és úgy értesült,
Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a tornaórák megtartására és a laborokra is szükségük van.
Több mint 300 tanuló érkezik a következő tanévben a Tompa László Általános Iskolába – az iskolaépületbe, valamint az emeletes moduláris egységekbe –, így már az udvaron nagyon lecsökken a hely, ahol a gyermekeknek optimális körülmények közepette kellene eltölteniük a szüneteket – hívta fel a figyelmet Libik Győző igazgatója.
Nagyon lényeges továbbá az is – folytatta –, hogy
ugyanis a Tompa 5-8-as tanulóit oktató pedagógusok két helyszínen tanítanak már tíz éve, és több mint egy kilométert kell megtenniük a tízperces szünet alatt, hogy egyik helyről eljussanak a másikra.
Fotó: Olti Angyalka
Kérte ugyanakkor, hogy a befogadott iskola is kapcsolódjon be a szolgálatosságba, tartsák be a belső rendszabályzatot, és a diákok érkezzenek majd meg időben, ugyanis a közúti forgalom által jelentett veszély miatt a kaput 8-kor bezárják.
Fontos az is, hogy a befogadó és befogadott iskolák tanulói ne ellenségként tekintsenek egymásra, és az ilyen helyzeteket már a nulladik pillanatban rendezzék – ezt már Szakács-Paál István polgármester jegyezte meg. Azt is elmondta: amennyiben az Orbán Balázs Általános Iskola épületének helyrehozatala
Ahhoz újabb felmérésre van szükség, hogy kiderüljön, milyen beavatkozások szükségesek, mennyibe kerülnek, és mennyi időt vesznek igénybe.
Fotó: Olti Angyalka
A polgármester ismételten hangsúlyozta, hogy a Tábor negyedi iskolában felmerült gondok nem most kezdődtek, már a pályázatnak sem volt semmi keresnivalója azon a kiíráson, ahová azt akkor benyújtották, rossz volt a terv és az előzetes szakértői vélemény.
A felelősöket viszont a bíróságnak kell megneveznie, a városvezetésnek pedig erről kell gondoskodnia, jogi szakértők segítségét igénybe véve, jelentette ki.
Megszületett a megoldás a székelyudvarhelyi iskolahálózatot érintő, hetek óta húzódó, indulatokat keltő problémára. Ezt tartják az eddigi legjobbnak az érintett felek.
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