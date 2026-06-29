Csak az iskolák szoros együttműködésével maradhat fenntartható az új helyzet

Együtt kell működniük az iskolahálózati válság rendezésében érintett székelyudvarhelyi iskoláknak, és meg kell előzniük, hogy a kényszerhelyzet újabb gondokat szüljön. A rendezési terv ismertetésekor ezekre a szempontokra is kitértek.

Széchely István 2026. június 29., 19:592026. június 29., 19:59 2026. június 29., 19:592026. június 29., 19:59

Az épület statikai gondjai miatt bezárt Orbán Balázs Általános Iskola 11 elemi, azaz 0-4. évfolyamos osztálya két helyszínen tanul majd az őszről kezdődő új tanévben, öt osztály a Móra Ferenc Általános Iskolában kap helyet, hat másikat pedig a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium fogad be. Hirdetés A Tábor negyedi iskola 5-8. osztályai egy helyszínre, a Tompa László Általános Iskolába költöznek: hat osztály az iskola épületében, további négy pedig

az iskola udvarán elhelyezendő konténertermekben tanul majd a következő tanévben

– jelentette be Simon Károly önkormányzati képviselő. korábban írtuk „Tetőzött” a baj a felújítás alatt álló Orbán Balázs Általános Iskolában Váratlan problémába ütközött a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola korszerűsítése, ez miatt elhúzódik a munkálat befejezése. Az, hogy mikor térhetnek vissza a diákok a megújult iskolaépületbe, közvetve egy szakértői véleménytől függ. A székelyudvarhelyi oktatási bizottság elnöke a frissen megszülető megoldást hétfői sajtótájékoztatón ismertette, amelyet Szakács-Paál István polgármester hívott össze, és amelyen jelen voltak a gondokban és a megoldásban érintett iskolák igazgatói közül többen is, valamint az oktatási bizottság tagjai.

Fotó: László Ildikó

Álmukban sem gondolták volna Simon Károly ismertette az előzményeket, mondván,

a második forgatókönyvet is erős szülői tiltakozás fogadta,

továbbá a pedagógusközösség is ellenezte, főként a távoli helyszínek miatt, de ahhoz is ragaszkodtak, hogy az 5-8. osztályok egy helyszínre kerüljenek. Ezekre az igényekre válaszul született meg a harmadik forgatókönyv, ami a jelenlévők szerint a legelfogadhatóbb. A szülők többsége viszont csak most értesül erről megoldásról, így az ő véleményük még nem ismert, mondta Gábos Anna, az Orbán Balázs Általános Iskola igazgatója, később azonban Szakács Tibor, az oktatási biztosság tagja pontosításként közölte, a szülői bizottságok képviselőit tájékoztatták az új lehetőségről, és tudomása szerint a Tábor negyedi iskola szülői képviselője pénteken megosztotta azt a szülői csoportokkal. korábban írtuk Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették Teljes szerkezeti megerősítésre szorul a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola épülete, a szakértői vélemény szerint ugyanis nemcsak az új munkálatokat nem bírja el, hanem jelenlegi állapotában is veszélyes. A felelősségre vonás sem marad el. Elmondása szerint

az egyeztetésen jelen lévő szülők is megfelelőnek találták a harmadik forgatókönyvet.

Gábos Anna felelevenítette a most lezárult tanév viszontagságait, mondván, időszerűvé vált már felújítani az iskola 55 éves épületét, ám álmukban sem gondolták volna, amikor az elkezdődött, hogy ilyen nehéz helyzetbe kerülnek.

Fotó: László Ildikó

Az új megoldást méltatva elmondta, láttak fényképeket a színvonalas konténertermekről, és úgy értesült,

sok diák, aki hasonlóban tanult, vissza sem akart térni az iskolaépületbe.

Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a tornaórák megtartására és a laborokra is szükségük van. Együttműködésre lesz szükség a kényszerhelyzet lezárásáig Több mint 300 tanuló érkezik a következő tanévben a Tompa László Általános Iskolába – az iskolaépületbe, valamint az emeletes moduláris egységekbe –, így már az udvaron nagyon lecsökken a hely, ahol a gyermekeknek optimális körülmények közepette kellene eltölteniük a szüneteket – hívta fel a figyelmet Libik Győző igazgatója. Nagyon lényeges továbbá az is – folytatta –, hogy

a két iskola vezetősége egyeztesse az órarendeket,

ugyanis a Tompa 5-8-as tanulóit oktató pedagógusok két helyszínen tanítanak már tíz éve, és több mint egy kilométert kell megtenniük a tízperces szünet alatt, hogy egyik helyről eljussanak a másikra.

Fotó: Olti Angyalka

Kérte ugyanakkor, hogy a befogadott iskola is kapcsolódjon be a szolgálatosságba, tartsák be a belső rendszabályzatot, és a diákok érkezzenek majd meg időben, ugyanis a közúti forgalom által jelentett veszély miatt a kaput 8-kor bezárják. A város legtöbb 5 millió lejt szán a helyrehozatalra Fontos az is, hogy a befogadó és befogadott iskolák tanulói ne ellenségként tekintsenek egymásra, és az ilyen helyzeteket már a nulladik pillanatban rendezzék – ezt már Szakács-Paál István polgármester jegyezte meg. Azt is elmondta: amennyiben az Orbán Balázs Általános Iskola épületének helyrehozatala

nem haladja meg a 4-5 millió lejt, az összeget saját forrásból biztosítja majd a város.

Ahhoz újabb felmérésre van szükség, hogy kiderüljön, milyen beavatkozások szükségesek, mennyibe kerülnek, és mennyi időt vesznek igénybe.

Fotó: Olti Angyalka