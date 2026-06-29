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Büntetést kockáztat az a munkaadó, aki nem tartja be a hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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A munkaügyi felügyelők ellenőrzik a napokban, hogy a munkáltatók betartják-e a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket büntetni fogják – közölte hétfőn Mihai Uca, a munkaügyi felügyelőség vezetőhelyettese.

Székelyhon

2026. június 29., 21:042026. június 29., 21:04

„A kánikula nem mentesíti a munkáltatókat a törvényi kötelezettségeik alól.

Idézet
A munkaügyi felügyelők ellenőrizni fogják a munkavédelmi előírások betartását, és ahol szabálytalanságot tapasztalnak, a törvényben előírt szankciókat alkalmazzák”

– írta Uca egy Facebook-bejegyzésben, amelyet az Agerpres szemlézett.

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Az Országos Munkaügyi Felügyelőség vezetőhelyettese emlékeztetett, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében

ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius-fokot, a hőmérséklet-páratartalom index pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak intézkedéseket kell hozniuk a munkavállalók védelmére.

Biztosítaniuk kell: műszakonként személyenként 2-4 liter ásványvizet, megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést.

Szerda reggelig vörös hőségriasztás van érvényben az ország területének háromnegyed részén. A Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Moldvában, Olténiában és Munténia nyugati felében rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, fokozott hőterhelésre kell számítani, a hőmérséklet-páratartalom index meghaladja a kritikus 80 egységet.

A nappali csúcshőmérséklet 35 és 41 Celsius-fok között alakul, az éjszakák pedig trópusiak lesznek, 17 és 25 Celsius-fok közötti minimumokkal.

Belföld
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