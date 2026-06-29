Büntetést kockáztat az a munkaadó, aki nem tartja be a hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket

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Fotó: Haáz Vince
A munkaügyi felügyelők ellenőrzik a napokban, hogy a munkáltatók betartják-e a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket büntetni fogják – közölte hétfőn Mihai Uca, a munkaügyi felügyelőség vezetőhelyettese.
„A kánikula nem mentesíti a munkáltatókat a törvényi kötelezettségeik alól.
– írta Uca egy Facebook-bejegyzésben, amelyet az Agerpres szemlézett.
Az Országos Munkaügyi Felügyelőség vezetőhelyettese emlékeztetett, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében
Biztosítaniuk kell: műszakonként személyenként 2-4 liter ásványvizet, megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést.
Szerda reggelig vörös hőségriasztás van érvényben az ország területének háromnegyed részén. A Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Moldvában, Olténiában és Munténia nyugati felében rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, fokozott hőterhelésre kell számítani, a hőmérséklet-páratartalom index meghaladja a kritikus 80 egységet.
A nappali csúcshőmérséklet 35 és 41 Celsius-fok között alakul, az éjszakák pedig trópusiak lesznek, 17 és 25 Celsius-fok közötti minimumokkal.
Az ankarai NATO-csúcs alkalmat teremt arra, hogy a szövetségesek ismét kiemelt figyelmet fordítsanak a fekete-tengeri térség biztonsági helyzetére, valamint a drónincidensekre – közölte az elnöki hivatal.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint mérsékelni kell a politikai nyilatkozatok hangnemét, mert csak így folytatódhat érdemi párbeszéd a pártok között, és kerülhető el a kormányválság elhúzódása.
A nyári érettségire feliratkozott diákok 98,2 százaléka vett részt hétfőn a román nyelvből és irodalomból tartott írásbeli vizsgán – számolt be az oktatási minisztérium.
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12,6 millió lejes kincstári hitel felvételéről döntött Hargita Megye Tanácsa. A kölcsönt három beruházás finanszírozására fordítanák, miközben a korábbi hitelkeretek felhasználását is átcsoportosították, és döntöttek a homoródi területek rendezéséről is.
Két újmisést szenteltek fel hétfőn, Szent Péter és és Szent Pál napján a gyulafehérvári székesegyházban. Az újmisések a megbízólevelüket is megkapták amellyel segédlelkésznek nevezték ki őket.
Általában meleg marad az idő a következő két hétben, de lesznek átmeneti lehűlések is, és főként július elején esőkre is számítani kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) június 29. és július 12. közötti előrejelzéséből.
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Egy nappal elhalasztják a keddi matematika és történelem írásbeli vizsgákat a várható rendkívüli hőség miatt.
Két sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) viharos időjárás, erős szél és jelentős mennyiségű csapadék miatt az ország több megyéjére. A riasztások kedden és szerdán lesznek érvényben.
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