Kerékpározó kislányokat ütött el egy ittas sofőr – az egyik kiskorú életét vesztette

Kerékpározó gyermekeket ütött el egy ittasan vezető férfi szombat este a Temes megyei Kétfél településen. Egy 10 éves kislány meghalt, az ugyanazon a biciklin ülő 11 éves társa megsebesült.

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A Temes megyei rendőrség vasárnap reggeli tájékoztatása szerint a baleset a település egyik mellékutcáján történt.

A 49 éves férfi autójával elsodorta a kerékpárt, amelyet a 11 éves lány irányított, és a 10 éves kislány is rajta ült. A balesetben utóbbi életét vesztette, a 11 éves lány pedig kórházba került.

A rendőrök kiérkezésekor a gépkocsi vezetője már nem volt a helyszínen, de később azonosították és elfogták. Az alkoholszondás vizsgálat 1,33 mg/l alkoholt mutatott ki a leheletében.

A rendőrök őrizetbe vették és eljárást indítottak ellene gondatlan emberölés, gondatlan testi sértés, ittas járművezetés és cserbenhagyás gyanúja miatt.