A leghűvösebb éjszakák a kéthetes időjárás-előrejelzésben

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI
Általában meleg marad az idő a következő két hétben, de lesznek átmeneti lehűlések is, és főként július elején esőkre is számítani kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) június 29. és július 12. közötti előrejelzéséből.
2026. június 29., 15:122026. június 29., 15:12
2026. június 29., 15:202026. június 29., 15:20
A hétfőn közzétett prognózis szerint Erdélyben hétfőn és kedden szintén kánikula várható, 36–37 fokos átlagos nappali csúcsértékekkel.
Jövő hét végére 31–32 fokos nappali átlagok valószínűek.
Két sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) viharos időjárás, erős szél és jelentős mennyiségű csapadék miatt az ország több megyéjére. A riasztások kedden és szerdán lesznek érvényben.
Az éjszakai hőmérsékletek ezen a héten 16–18 fok között alakulnak, jövő héten pedig 12–14 fokra csökkennek,
Csapadék július 2. és 8. között valószínűbb – írja az Agerpres hírügynökség az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes előrejelzésére hivatkozva.
Hegyvidéken a hét elején az ilyenkor szokásosnál jóval melegebb lesz, a nappali csúcshőmérsékletek átlaga 26 fok körül alakul. Ezután lehűlés következik, a nappali átlagok a jövő hét közepére 16 fok közelébe esnek vissza, majd fokozatosan emelkednek, és jövő hét végére elérhetik a 20–21 fokot.
Az éjszakai hőmérsékletek szerdáig 16–17 fok körül, majd a jövő hét végéig 10–13 fok között alakulnak, a legalacsonyabb értékek július 7–8-án várhatók. Esőre július 1–10. között nagyobb az esély.
Megoldhatónak tartották a hétfői román nyelv és irodalom írásbelit azok a székelyudvarhelyi végzősök, akiket a vizsga után kérdeztünk. Noha a rendkívüli hőség is nehezítette a vizsgát, a feladatsor nem okozott különösebb meglepetést.
Egy nappal elhalasztják a keddi matematika és történelem írásbeli vizsgákat a várható rendkívüli hőség miatt.
Két sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) viharos időjárás, erős szél és jelentős mennyiségű csapadék miatt az ország több megyéjére. A riasztások kedden és szerdán lesznek érvényben.
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