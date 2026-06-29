A leghűvösebb éjszakák a kéthetes időjárás-előrejelzésben

Általában meleg marad az idő a következő két hétben, de lesznek átmeneti lehűlések is, és főként július elején esőkre is számítani kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) június 29. és július 12. közötti előrejelzéséből.

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A hétfőn közzétett prognózis szerint Erdélyben hétfőn és kedden szintén kánikula várható, 36–37 fokos átlagos nappali csúcsértékekkel.

Szerdán fokozatos lehűlés kezdődik, a nappali átlagok július 7-éig 25 fok közelébe csökkennek, majd ismét melegedés következik.

Az éjszakai hőmérsékletek ezen a héten 16–18 fok között alakulnak, jövő héten pedig 12–14 fokra csökkennek,

Két sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) viharos időjárás, erős szél és jelentős mennyiségű csapadék miatt az ország több megyéjére. A riasztások kedden és szerdán lesznek érvényben.

Csapadék július 2. és 8. között valószínűbb – írja az Agerpres hírügynökség az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes előrejelzésére hivatkozva.

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Hegyvidéken a hét elején az ilyenkor szokásosnál jóval melegebb lesz, a nappali csúcshőmérsékletek átlaga 26 fok körül alakul. Ezután lehűlés következik, a nappali átlagok a jövő hét közepére 16 fok közelébe esnek vissza, majd fokozatosan emelkednek, és jövő hét végére elérhetik a 20–21 fokot.

Az éjszakai hőmérsékletek szerdáig 16–17 fok körül, majd a jövő hét végéig 10–13 fok között alakulnak, a legalacsonyabb értékek július 7–8-án várhatók. Esőre július 1–10. között nagyobb az esély.