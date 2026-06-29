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Újabb hitelt vesz fel Hargita Megye Tanácsa 12,6 millió lejes kincstári hitel felvételéről döntött Hargita Megye Tanácsa. A kölcsönt három beruházás finanszírozására fordítanák, miközben a korábbi hitelkeretek felhasználását is átcsoportosították, és döntöttek a homoródi területek rendezéséről is. Barabás Hajnal 2026. június 29., 17:262026. június 29., 17:26 2026. június 29., 17:292026. június 29., 17:29

Fotó: Borbély Fanni

12,6 millió lejes kincstári hitel felvételéről döntött Hargita Megye Tanácsa. A kölcsönt három beruházás finanszírozására fordítanák, miközben a korábbi hitelkeretek felhasználását is átcsoportosították, és döntöttek a homoródi területek rendezéséről is.

Barabás Hajnal 2026. június 29., 17:262026. június 29., 17:26 2026. június 29., 17:292026. június 29., 17:29

Hargita Megye Tanácsának hétfői ülésén elfogadták egy új, 12,625 millió lejes kincstári hitel felvételét. Mint Bíró Barna Botond megyeitanács-elnök elmondta,

a kölcsönt öt évre vennék fel, és három beruházás finanszírozására fordítanák.

Egyrészt a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház tűzjelző és gázellátó rendszerének korszerűsítésére, Hirdetés

másrészt a Vasláb és Gyergyószárhegy közötti 126-os megyei út rendbetételére,

harmadrészt a 174C jelzésű megyei út, vagyis a Bélbor és a megyehatár közötti, mintegy 6,2 kilométeres szakasz felújítására. Utóbbi helyszínen a munkálatokat a múlt héten el is kezdték.

Fotó: Borbély Fanni

Bíró Barna Botond hangsúlyozta: a hitel összegét úgy határozták meg, hogy az ne veszélyeztesse a megye költségvetési egyensúlyát, és biztosítani tudják a sok beruházás önrészét. A tanácselnök arról is beszámolt, hogy a korábban betervezett 15 millió lejes hitelbővítés ügyében megérkezett a pénzügyminisztérium jóváhagyása a szerződés megkötésére, ám az idei évben mindössze 1,3 millió lej lehívását engedélyezték.

Nem mondom, hogy nem segít, de nem az, amire számítottunk

– jegyezte meg, hozzátéve, bíznak abban, hogy az év második felében országos szinten felszabadulhat még hitelkeret.

Fotó: Borbély Fanni

Átcsoportosított kincstári hitelek A testület arról is döntött, hogy átcsoportosítja a tavaly felvett kincstári hitel felhasználását.

A régi fogászat épületének, a MÁV-háznak a felújítására szánt 3,4 millió lejt, illetve a homoródfürdői 6-os villa felújítására elkülönített 1,3 millió lejt a megyeháza felújítására csoportosítják át.

Erre azért van mód, mert a szóban forgó két épület korszerűsítése jól halad, és várhatóan a július végi határidőre be tudják fejezni.

Fotó: Borbély Fanni

A megyeháza modernizálása esetében azonban még 15–20 millió lejes hiánnyal küzdenek, ráadásul a határidő is szorít – közölte Bíró Barna Botond. Hozzátette, bíznak abban, hogy egy készülő törvénymódosítás lehetővé teszi a beruházás befejezési határidejének decemberig történő meghosszabbítását. Homoródfürdő: újabb lépés a területek rendezésében A tanács jóváhagyta a tavaly Szentegyházával kötött megállapodás véglegesítését is. Ennek részeként három homoródfürdői villa alatti terület kerül a megyei önkormányzat tulajdonába. A döntés a homoródfürdői ingatlanviszonyok rendezésének újabb állomása. A téma különösen azután került a figyelem középpontjába, hogy a legutóbbi tanácsülésen éles vita alakult ki a kérdésben Bíró Barna Botond és Borboly Csaba alelnök között. Ezúttal Borboly nem vett részt az ülésen. korábban írtuk Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között Hetek óta üzenget Hargita Megye Tanácsának korábbi elnöke utódjának, hétfőn azonban látványosan egymásnak esett Hargita Megye Tanácsának ülésén Bíró Barna Botond és Borboly Csaba a homoródfürdői ifjúsági tábor ügyében. „Lezárjuk a tavaly Szentegyháza városával kötött megállapodást, ami azt jelenti, hogy bizonyos ingatlanokat átadunk, ahol az alattuk lévő terület az övék. Ők pedig területeket adnak olyan helyen, ahol mi ezt hasznosítani tudjuk” – fogalmazott a tanácselnök. Majd felsorolta, mely területek kerülnek a megyei önkormányzat tulajdonába: a 25-ös villa alatti 1064 négyzetméter, a 4-es létesítmény alatti 1151 négyzetméter és a 6-os villa melletti 543 négyzetméter.

Fotó: Borbély Fanni

Barti: fel kell zárkóznom az elmúlt másfél év történéseihez Az ülés végén első alkalommal szólalt fel alelnökként Barti Tihamér, aki 482 nap után térhetett vissza tisztségébe. Elmondta, az elmúlt időszakban két költségvetés végrehajtásából is kimaradt, ezért a következő hetekben valamennyi igazgatóval egyeztetni szeretne. A tanácsülés végén zárt ülésen szavaztak a megye gazdasági-katonai monográfiájáról, amely nem nyilvános dokumentum.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Hitelfelvételről is döntöttek Hargita Megye Tanácsának ülésén Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni