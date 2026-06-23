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Jókora bírságot kaphatnak azok, akik építkezési hulladékot tesznek az új kukákba

A por és a vakolatdarabok károsítják a szigetek elektronikai és mechanikai rendszereit

A por és a vakolatdarabok károsítják a szigetek elektronikai és mechanikai rendszereit

Fotó: TEGA Rt.

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Drasztikus bírságokat helyezett kilátásba a TEGA köztisztasági vállalat az építkezési törmeléket a háztartási hulladéknak szánt digitalizált ökoszigetekbe dobók számára. A szabálytalankodó sepsiszentgyörgyiek zsebe akár 3000 lejjel is bánhatja.

Kocsis Károly

2026. június 23., 20:012026. június 23., 20:01

Sepsiszentgyörgyön súlyos bírság vár azokra, akik építkezési hulladékot próbálnak becsempészni a háztartási hulladék számára kialakított, digitalizált ökoszigetekbe – figyelmeztet a TEGA Rt. az utóbbi időben elharapódzott gyakorlat tükrében. A sepsiszentgyörgyi székhelyű köztisztasági vállalat

500–3000 lej közötti pénzbírsággal sújthatja a szabályszegőket, miután a törmelék „beerőszakolásával” rongálásokat idéznek elő.

A por és a vakolatdarabok károsítják a szigetek elektronikai és mechanikai rendszereit, és akadályozza azok használatát a többi lakos számára – magyarázzák.

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Mivel ezek javítási költsége messze meghaladja a szabályos elszállítás árát és a büntetés összegét együttvéve,

a szolgáltató továbbra is speciális zsákot vagy konténerbérlési lehetőséget ajánl a felújítási vagy átalakítási munkálatokat végzőknek.

  • Az egy köbméter kapacitású zsák ára 101,68 lej,

  • a másodikért viszont 152,52 lejt,

  • a harmadikért pedig már 203,36 lejt kell fizetni.

  • A négy köbméteres konténert 223,70,

  • az 5,5 köbméterest 279,62 lejért lehet bérelni.

Aki ilyet tesz, akár 3000 lejes bírságot is kockáztat Galéria

Aki ilyet tesz, akár 3000 lejes bírságot is kockáztat

Fotó: TEGA Rt.

Az egyik lakó felvetését, miszerint ezeket a zsákokat ingyen is biztosíthatnák az igénylőknek, a TEGA azzal hárítja el a közösségi oldalán, hogy

  1. „a zsák pénzbe kerül;

  2. az autó, ami elviszi, üzemanyaggal megy;

  3. akik ott dolgoznak, fizetésért teszik, mint mindenki;

  4. a hulladékért mi is fizetünk, amikor leadjuk, mert megenni sem mi, sem más nem fogjuk…”

Egy másik kérdésre, hogy „miért drágul progresszíven a zsák”, azzal a magyarázattal szolgálnak, hogy

Idézet
a zsák maga is környezetszennyező. Akinek több kell, azt próbáljuk a fém konténerek irányába terelni.
Háromszék Sepsiszentgyörgy Környezetvédelem
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