Jókora bírságot kaphatnak azok, akik építkezési hulladékot tesznek az új kukákba

A por és a vakolatdarabok károsítják a szigetek elektronikai és mechanikai rendszereit
Fotó: TEGA Rt.
Drasztikus bírságokat helyezett kilátásba a TEGA köztisztasági vállalat az építkezési törmeléket a háztartási hulladéknak szánt digitalizált ökoszigetekbe dobók számára. A szabálytalankodó sepsiszentgyörgyiek zsebe akár 3000 lejjel is bánhatja.
Sepsiszentgyörgyön súlyos bírság vár azokra, akik építkezési hulladékot próbálnak becsempészni a háztartási hulladék számára kialakított, digitalizált ökoszigetekbe – figyelmeztet a TEGA Rt. az utóbbi időben elharapódzott gyakorlat tükrében. A sepsiszentgyörgyi székhelyű köztisztasági vállalat
A por és a vakolatdarabok károsítják a szigetek elektronikai és mechanikai rendszereit, és akadályozza azok használatát a többi lakos számára – magyarázzák.
Mivel ezek javítási költsége messze meghaladja a szabályos elszállítás árát és a büntetés összegét együttvéve,
Az egy köbméter kapacitású zsák ára 101,68 lej,
a másodikért viszont 152,52 lejt,
a harmadikért pedig már 203,36 lejt kell fizetni.
A négy köbméteres konténert 223,70,
az 5,5 köbméterest 279,62 lejért lehet bérelni.
Aki ilyet tesz, akár 3000 lejes bírságot is kockáztat
Fotó: TEGA Rt.
Az egyik lakó felvetését, miszerint ezeket a zsákokat ingyen is biztosíthatnák az igénylőknek, a TEGA azzal hárítja el a közösségi oldalán, hogy
„a zsák pénzbe kerül;
az autó, ami elviszi, üzemanyaggal megy;
akik ott dolgoznak, fizetésért teszik, mint mindenki;
a hulladékért mi is fizetünk, amikor leadjuk, mert megenni sem mi, sem más nem fogjuk…”
Egy másik kérdésre, hogy „miért drágul progresszíven a zsák”, azzal a magyarázattal szolgálnak, hogy
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