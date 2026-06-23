Jókora bírságot kaphatnak azok, akik építkezési hulladékot tesznek az új kukákba

A por és a vakolatdarabok károsítják a szigetek elektronikai és mechanikai rendszereit

Drasztikus bírságokat helyezett kilátásba a TEGA köztisztasági vállalat az építkezési törmeléket a háztartási hulladéknak szánt digitalizált ökoszigetekbe dobók számára. A szabálytalankodó sepsiszentgyörgyiek zsebe akár 3000 lejjel is bánhatja.

Kocsis Károly 2026. június 23., 20:012026. június 23., 20:01

Sepsiszentgyörgyön súlyos bírság vár azokra, akik építkezési hulladékot próbálnak becsempészni a háztartási hulladék számára kialakított, digitalizált ökoszigetekbe – figyelmeztet a TEGA Rt. az utóbbi időben elharapódzott gyakorlat tükrében. A sepsiszentgyörgyi székhelyű köztisztasági vállalat

500–3000 lej közötti pénzbírsággal sújthatja a szabályszegőket, miután a törmelék „beerőszakolásával” rongálásokat idéznek elő.

A por és a vakolatdarabok károsítják a szigetek elektronikai és mechanikai rendszereit, és akadályozza azok használatát a többi lakos számára – magyarázzák. Hirdetés Mivel ezek javítási költsége messze meghaladja a szabályos elszállítás árát és a büntetés összegét együttvéve,

a szolgáltató továbbra is speciális zsákot vagy konténerbérlési lehetőséget ajánl a felújítási vagy átalakítási munkálatokat végzőknek.

Az egy köbméter kapacitású zsák ára 101,68 lej,

a másodikért viszont 152,52 lejt,

a harmadikért pedig már 203,36 lejt kell fizetni.

A négy köbméteres konténert 223,70,

az 5,5 köbméterest 279,62 lejért lehet bérelni.

Aki ilyet tesz, akár 3000 lejes bírságot is kockáztat Fotó: TEGA Rt.

Az egyik lakó felvetését, miszerint ezeket a zsákokat ingyen is biztosíthatnák az igénylőknek, a TEGA azzal hárítja el a közösségi oldalán, hogy „a zsák pénzbe kerül; az autó, ami elviszi, üzemanyaggal megy; akik ott dolgoznak, fizetésért teszik, mint mindenki; a hulladékért mi is fizetünk, amikor leadjuk, mert megenni sem mi, sem más nem fogjuk…” Egy másik kérdésre, hogy „miért drágul progresszíven a zsák”, azzal a magyarázattal szolgálnak, hogy