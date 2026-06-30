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Egy fokkal erősebb: súlyosbítottak a Székelyföldön is várható vihar előrejelzésén

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Zivatarokra figyelmeztető sárga és narancssárga jelzésű riasztásokat adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Székelyhon

2026. június 30., 11:062026. június 30., 11:06

2026. június 30., 11:232026. június 30., 11:23

Kedden déltől éjjel tizenegy óráig a hegyekben, a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, valamint Munténia és Olténia északi felében sárga riasztás lesz érvényben. Itt villámlásokkal és viharos erejű széllökésekkel (50–70 km/óra) kísért záporokra, felhőszakadásra és helyenként jégesőre is számítani lehet. A hirtelen lehulló csapadék mennyisége eléri a négyzetméterenkénti 15–25 litert, helyenként a 30–40 litert is.

Kedden délután kettőtől este nyolc óráig Hunyad, Fehér, Szeben, Brassó, Maros és Hargita megyében narancssárga riasztás lesz érvényben.

Ezeken a területeken is villámlással kísért záporok, a 70–90 kilométeres óránkénti sebességet elérő széllökések várhatók, helyenként jégesőre is számítani lehet. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 25–40 litert, helyenként az 50 litert is négyzetméterenként.

Sárgából narancssárga. Sötétebb jelzés Maros és Hargita megyében is • Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Galéria

Sárgából narancssárga. Sötétebb jelzés Maros és Hargita megyében is

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Szerda déltől csütörtök reggelig Olténiában, Munténiában, a Bánság déli részén és helyenként a hegyekben lesz érvényben zivatarokra figyelmeztető sárga riasztás – írja az Agerpres hírügynökség a meteorológiai szolgálat figyelmeztetésére hivatkozva.

Hőségből marad a vörös

Közben kedden is vörös jelzésű riasztás van érvényben az ország területének háromnegyed részén; helyenként 40 Celsius-fok feletti nappali csúcsértékek várhatók – a meteorológiai szolgálat.

A harmadfokú riasztás a Bánságra, Körösvidékre, Máramarosra, Erdélyre, Moldvára, Olténiára és Munténia nyugati felére érvényes, ahol rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, fokozott hőterhelésre kell számítani, a hőmérséklet-páratartalom index meghaladja a kritikus 80 egységet.

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A nappali csúcshőmérséklet 35 és 41 Celsius-fok között alakul, a legmagasabb értékek a Bánságban és a Körösvidéken várhatók. Az éjszakák trópusiak lesznek, 17 és 25 Celsius-fok közötti minimumokkal.

Dobrudzsában és Munténia keleti felében narancssárga jelzésű hőségriasztás van érvényben. A Duna-deltában 32 fok, a régió más részein 38 fok körüli csúcshőmérsékletre lehet számítani. Éjszaka 20–24 fokig hűl le a levegő.

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Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Időjárás
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