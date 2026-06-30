A hírérték nem változik, csak a felület

A hírfogyasztási szokások az elmúlt években jelentősen átalakultak. Az olvasók ma már nemcsak nyomtatott lapokból, hanem online felületekről, közösségi médiából és videós tartalmakból is tájékozódnak. Egy dolog azonban nem változott: továbbra is fontos az anyanyelven elérhető, hiteles tájékoztatás.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Ezt a szemléletet képviseli három erdélyi magyar sajtómárka: a Krónika, a Székelyhon és a Bihari Napló. Mindhárom más-más régióhoz és olvasóközösséghez kötődik, de közös céljuk, hogy

A Bihari Napló hosszú évtizedek óta követi nyomon a Partium eseményeit. A Székelyhon elsősorban Székelyföld mindennapjairól tudósít, a helyi közösségek életére összpontosítva. A Krónika pedig erdélyi kitekintésben foglalkozik közéleti, gazdasági és kulturális témákkal.

A nyomtatott sajtó mellett ma már az online jelenlét is meghatározó. Hírportáljaink folyamatosan frissülnek, így olvasóink bárhol és bármikor értesülhetnek a fontos eseményekről.

Az elmúlt években a videós tartalomgyártás is egyre nagyobb szerepet kapott.