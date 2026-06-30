A hírérték nem változik, csak a felület

A hír örök. Lapozzon, kattintson, videózzon a Székelyhonnal, Krónikával, Bihari Naplóval
Fotó: Székelyhon
A hírfogyasztási szokások az elmúlt években jelentősen átalakultak. Az olvasók ma már nemcsak nyomtatott lapokból, hanem online felületekről, közösségi médiából és videós tartalmakból is tájékozódnak. Egy dolog azonban nem változott: továbbra is fontos az anyanyelven elérhető, hiteles tájékoztatás.
Ezt a szemléletet képviseli három erdélyi magyar sajtómárka: a Krónika, a Székelyhon és a Bihari Napló. Mindhárom más-más régióhoz és olvasóközösséghez kötődik, de közös céljuk, hogy
A Bihari Napló hosszú évtizedek óta követi nyomon a Partium eseményeit. A Székelyhon elsősorban Székelyföld mindennapjairól tudósít, a helyi közösségek életére összpontosítva. A Krónika pedig erdélyi kitekintésben foglalkozik közéleti, gazdasági és kulturális témákkal.
A nyomtatott sajtó mellett ma már az online jelenlét is meghatározó. Hírportáljaink folyamatosan frissülnek, így olvasóink bárhol és bármikor értesülhetnek a fontos eseményekről.
Az elmúlt években a videós tartalomgyártás is egyre nagyobb szerepet kapott.
hogy minél több formában mutassuk be az erdélyi magyar közösség életét.
A technológia változik, a küldetés ugyanaz marad. Nyomtatott lapjainkkal azokhoz szólunk, akik továbbra is a hagyományos sajtót részesítik előnyben, online felületeinken a naprakész híreket kínáljuk, videós tartalmainkkal pedig újabb közönségeket is megszólítunk.
Akár lapoz, akár kattint, akár videót néz, ugyanazzal a céllal készítjük tartalmainkat: hogy hitelesen és magyar nyelven számoljunk be mindarról, ami Székelyföldön, a Partiumban, Erdélyben és a nagyvilágban történik.
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