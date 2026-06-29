Még nem késő áttérni: légkondi helyett természetes hőszabályzó

A természetes légkondicionálás fontosságára hívják fel a figyelmet kertészeti szakemberek, hangsúlyozva, hogy a növényzet komplex, biológiai úton csökkenti a forróságot.

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A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöldfelületek, valamint a klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást – közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete (MDSZSZ) a mostani hőhullám apropóján az MTI-vel. Mint írták, a harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy

A városi hőszigeteffektus miatt a burkolt felületek akár 15–20 Ceslius-fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél,

a légkondicionálók pedig miközben a belső tereket hűtik, tovább fűtik az utcákat.

Közleményükben felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós kánikula és a városi hőszigethatás nemcsak egészségügyi kockázatot, hanem súlyos gazdasági terhet is jelent a lakosságnak és a településeknek az egekbe szökő hűtési költségek miatt. Úgy fogalmaztak, ezzel szemben

Ezzel szemben a növényzet komplex, biológiai úton csökkenti a forróságot – tették hozzá.

a tudatosan tervezett zöld infrastruktúra a leghatékonyabb megtérülő befektetés a klímaválsággal szemben.

Emlékeztettek, ahhoz, hogy a városaink élhetők maradjanak, a teljes szakmai láncolat összehangolt munkájára van szükség. Ez a faiskoláknál és dísznövénykertészeteknél kezdődik, majd a tudatos tájépítészeti tervezéssel, a szakszerű kivitelezéssel és a tervszerű fenntartással zárul.

Jelezték a zöld infrastruktúra védelmi vonalainak fontosságát, mint a párologtatás, a hűtés, az aktív árnyékolás, valamint az oxigéntermelés és a porszűrés.