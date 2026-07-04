/ Bihari Napló

Jávárdi-vízesés: a természet elvette, az emberek visszaadták

Nem tétlenkedett a gyimesközéploki önkormányzat: mindössze három nappal azt követően, hogy egy áradás miatt megszűnt a Jávárdi-vízesés, sikerült visszaterelni a zuhatagot tápláló patakot a régi medrébe.