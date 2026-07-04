/ Bihari Napló

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A hírérték nem változik, csak a felület

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Jávárdi-vízesés: a természet elvette, az emberek visszaadták
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Jávárdi-vízesés: a természet elvette, az emberek visszaadták

Nem tétlenkedett a gyimesközéploki önkormányzat: mindössze három nappal azt követően, hogy egy áradás miatt megszűnt a Jávárdi-vízesés, sikerült visszaterelni a zuhatagot tápláló patakot a régi medrébe.

Nem akkor kell segítséget kérni, amikor már menthetetlen a kapcsolat | Egészségünkre!
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Nem akkor kell segítséget kérni, amikor már menthetetlen a kapcsolat | Egészségünkre!
Epres kevert süti | Repeta
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Epres kevert süti | Repeta
Elmosta a vihar Erdély egyik gyönyörű vízesését
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Elmosta a vihar Erdély egyik gyönyörű vízesését
Családi gazdaságot építve egyszerre őrzi a hagyományokat és keresi a jövő útjait | Gazdaszemmel
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Családi gazdaságot építve egyszerre őrzi a hagyományokat és keresi a jövő útjait | Gazdaszemmel
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