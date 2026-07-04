/ Bihari Napló

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Tűz ütött ki egy családi háznál Göcsön
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Ismét népviseletbe öltözött Csíksomlyó
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Több szempontból is lebukott az elbukott krosszmotoros Kisgalambfalva közelében
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Ezrek buliztak pénteken is a Vibe Fesztiválon
Részleteket közölt a meteorológiai szolgálat a holnapra várható viharról
Megvan, hogy mikor jöhet a zivatar a vörös hőségriasztás idején
Szétzúzta a vihar a Tatár-dombi kápolnát
Előrejelzés júliusra: jöjjön, aminek jönnie kell, de jobb, ha tudjuk előre
Gyermekcsoporttal túrázott a pedagógus, amikor villámcsapás érte
Vérnyomok vezettek a több mint négyszázkilós medve teteméhez
Tánczos Barna drágállja a gázolajat
Válság a tejiparban: sokszor a moslékban végzi a többletmennyiség
Locsolják a sepsiszentgyörgyi utcákat, hogy elviselhetőbb legyen a hőség
Nem tétlenkedett a gyimesközéploki önkormányzat: mindössze három nappal azt követően, hogy egy áradás miatt megszűnt a Jávárdi-vízesés, sikerült visszaterelni a zuhatagot tápláló patakot a régi medrébe.