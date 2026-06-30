Összesítették, hogy mennyien voltak az oktatási rendszerben az elmúlt tanévben

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Fotó: Orbán Orsolya
A 2025-2026-os tanévben/egyetemi évben 3,518 millió iskolás és egyetemi hallgató tanult a hazai oktatási rendszerben, 33 100 fővel több, mint az előző tanévben/egyetemi évben – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).
2026. június 30., 12:232026. június 30., 12:23
2026. június 30., 12:232026. június 30., 12:23
Az előző évhez képest a diáklétszám a középiskolákban 5, a felsőoktatásban pedig 2,2 százalékkal bővült, ami a legnagyobb növekedést jelentette az oktatási szintek közül – ismerteti az Agerpres.
A 2025-2026-os tanévben/egyetemi évben a gyermekek és fiatalok 45 százaléka általános iskolába, 17,9 százalékuk középiskolába járt, a felsőoktatásban tanulók aránya pedig 16,5 százalék volt. Posztliceális képzésben mindössze 2,2 százalékuk vett rész.
A tanulók és hallgatók valamivel több mint fele (50,2 százaléka) nő, illetve lány volt, közel háromnegyedük (73,6 százalékuk) pedig városi oktatási intézménybe járt.
A legjelentősebb csökkenést az általános iskolai oktatásban, valamint a posztliceális képzésben jegyezték: előbbiben 5700-zal, utóbbiban 3400-zal kevesebben tanultak, mint a 2024-2025-ös tanévben.
A gyermekek és fiatalok túlnyomó része, 94,4 százaléka állami intézményekben tanult.
A 2025-2026-os tanévben/egyetemi évben a tanszemélyzet létszáma 247 500 volt. E szerint 14 tanulóra/egyetemi hallgatóra jutott egy tanár. A közoktatásban dolgozó pedagógusok 83,3 százaléka nő volt.
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