Összesítették, hogy mennyien voltak az oktatási rendszerben az elmúlt tanévben

A 2025-2026-os tanévben/egyetemi évben 3,518 millió iskolás és egyetemi hallgató tanult a hazai oktatási rendszerben, 33 100 fővel több, mint az előző tanévben/egyetemi évben – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Székelyhon 2026. június 30., 12:232026. június 30., 12:23 2026. június 30., 12:232026. június 30., 12:23

Az előző évhez képest a diáklétszám a középiskolákban 5, a felsőoktatásban pedig 2,2 százalékkal bővült, ami a legnagyobb növekedést jelentette az oktatási szintek közül – ismerteti az Agerpres.

A 2024-2025-ös tanévben/egyetemi évben 489 800 tanuló és egyetemi hallgató végzett, 2,5 százalékkal kevesebb, mint az előző tanévben/egyetemi évben.

A 2025-2026-os tanévben/egyetemi évben a gyermekek és fiatalok 45 százaléka általános iskolába, 17,9 százalékuk középiskolába járt, a felsőoktatásban tanulók aránya pedig 16,5 százalék volt. Posztliceális képzésben mindössze 2,2 százalékuk vett rész. Hirdetés A tanulók és hallgatók valamivel több mint fele (50,2 százaléka) nő, illetve lány volt, közel háromnegyedük (73,6 százalékuk) pedig városi oktatási intézménybe járt.

Az előző tanévhez képest a tanulói létszám a középiskolai és a felsőoktatásban nőtt a legnagyobb mértékben: előbbiben 29 900-zal, utóbbiban 12 300-zal.