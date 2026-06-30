Három autó ütközött Marosvásárhelyen, egy sérültet kórházba szállítottak

2026. június 30., kedd

Elbukta Fenyéd és Székelyudvarhely a közös buszvásárlást

Az elvesztegetett idő miatt most már egy hónap alatt kellene leszállítani a Fenyéd és Székelyudvarhely által közösen megpályázott buszokat, ez pedig nem megvalósítható. Van azonban egy újabb elképzelés a települések közötti járatok indítására.