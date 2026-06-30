Három autó ütközött Marosvásárhelyen, egy sérültet kórházba szállítottak

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Fotó: Tuchiluș Alex
Három személyautó ütközött a marosvásárhelyi Pandúrok sugárúton kedden délelőtt. Két ember sérült meg, egyiküket kórházba kellett szállítani.
2026. június 30., 12:112026. június 30., 12:11
2026. június 30., 12:142026. június 30., 12:14
Vizsgálják annak a balesetnek a körülményeit, amely kedden délelőtt következett be a marosvásárhelyi Pandúrok sugárúton, és amelyben három személygépkocsi volt érintett.
A könnyebb sérültet a helyszínen ellátták, ő visszautasította a kórházba szállítás lehetőségét – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság. Tőlük tudjuk, hogy a helyszínen a marosvásárhelyi tűzoltók elsősegélynyújtó egységgel vonultak ki, ugyanakkor a mentőszolgálat egységei is beavatkoztak.
Vörös jelzésű hőségriasztás lépett életbe újra kedd délelőttől Maros megyében is. A rendkívüli meleg miatt a tűzoltók a hőguta, a vízbe fulladás és a szabadtéri tüzek megelőzésére figyelmeztetik a lakosságot.
Zivatarokra figyelmeztető sárga és narancssárga jelzésű riasztásokat adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Több napja keresnek egy embert a Brassó megyei Viștea-víztározóban, egy tinédzser pedig a Szeret-folyóba fulladt bele hétfőn este Bákó megyében.
Hat megye kilenc településén okozott károkat a rossz idő hétfőn – közölte a belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Főosztálya (DSU).
Országszerte több mint negyven ember szorult orvosi ellátásra hétfőn a kánikula miatt, közülük harmincegyet kórházba szállítottak.
Az elvesztegetett idő miatt most már egy hónap alatt kellene leszállítani a Fenyéd és Székelyudvarhely által közösen megpályázott buszokat, ez pedig nem megvalósítható. Van azonban egy újabb elképzelés a települések közötti járatok indítására.
Az ankarai NATO-csúcs alkalmat teremt arra, hogy a szövetségesek ismét kiemelt figyelmet fordítsanak a fekete-tengeri térség biztonsági helyzetére, valamint a drónincidensekre – közölte az elnöki hivatal.
A munkaügyi felügyelők ellenőrzik a napokban, hogy a munkáltatók betartják-e a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket büntetni fogják – közölte hétfőn Mihai Uca, a Munkaügyi Felügyelőség vezetőhelyettese.
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