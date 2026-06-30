Súlyos terroristavádak egy Németországban letartoztatott román fiatalember ellen

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Őrizetbe vettek kedden a német hatóságok egy román állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy szélsőjobboldali terrorszervezet megalapításával, „terrorháború” útján akarta megdönteni a román államot, hogy egy náci ideológián alapuló rendszert építsen ki az országban – írja az Agerpres hírügynökség a németországi szövetségi ügyészség sajtóközleményére hivatkozva.
2026. június 30., 14:262026. június 30., 14:26
2026. június 30., 14:362026. június 30., 14:36
Az idézett forrás szerint a gyanúsítottat az ország délnyugati részén fekvő Baden-Württemberg tartományban tartóztatták le a rendőrök. A fiatalembert – akit a német büntetőjog szerint „fiatal felnőttnek” tekintenek – azzal gyanúsítják, hogy vezetőként megpróbált létrehozni egy külföldi terrorszervezetet, valamint olyan súlyos erőszakos cselekményt tervezett, amely veszélyezteti az állam biztonságát.
Az ügyészség azzal vádolja N. P.-t – aki a dpa hírügynökség szerint a cselekmények idején 18 és 20 év közötti volt –, hogy
A vádirat szerint a szervezet tagjainak toborzása érdekében a vádlott két csatornát működtetett egy Németországban működő üzenetküldő szolgáltatáson, amelyek elsősorban román fiatalokat céloztak meg.
E csatornákon keresztül arra buzdította feliratkozóit és tagjait, hogy különféle bűncselekményeket kövessenek el, többek között
szélsőjobboldali szimbólumokat ábrázoló graffitik készítését,
fiatalok önkárosításra való buzdítását,
migránsok vagy az LGBTQ+ közösség tagjai által használt épületek elleni gyújtogatásos támadásokat,
sőt olyan személyek meggyilkolását is, akiket „alsóbbrendű embernek” tartottak
– áll a vádiratban.
A román állampolgárságú fiatalember ezeken a csatornákon különböző robbanóanyagok előállítására, valamint
A dpa szerint N. P. még a keddi nap folyamán a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság elé áll, ahol döntenek majd az előzetes letartóztatásáról.
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