Súlyos terroristavádak egy Németországban letartoztatott román fiatalember ellen

Őrizetbe vettek kedden a német hatóságok egy román állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy szélsőjobboldali terrorszervezet megalapításával, „terrorháború” útján akarta megdönteni a román államot, hogy egy náci ideológián alapuló rendszert építsen ki az országban – írja az Agerpres hírügynökség a németországi szövetségi ügyészség sajtóközleményére hivatkozva.

Székelyhon 2026. június 30., 14:262026. június 30., 14:26 2026. június 30., 14:362026. június 30., 14:36

Az idézett forrás szerint a gyanúsítottat az ország délnyugati részén fekvő Baden-Württemberg tartományban tartóztatták le a rendőrök. A fiatalembert – akit a német büntetőjog szerint „fiatal felnőttnek” tekintenek – azzal gyanúsítják, hogy vezetőként megpróbált létrehozni egy külföldi terrorszervezetet, valamint olyan súlyos erőszakos cselekményt tervezett, amely veszélyezteti az állam biztonságát. Az ügyészség azzal vádolja N. P.-t – aki a dpa hírügynökség szerint a cselekmények idején 18 és 20 év közötti volt –, hogy

2023 elejétől egy olyan szélsőjobboldali szervezet létrehozására tett kísérletet, amelynek célja a román állam megdöntése és egy nemzetiszocialista rendszer bevezetése Romániában.

A vádirat szerint a szervezet tagjainak toborzása érdekében a vádlott két csatornát működtetett egy Németországban működő üzenetküldő szolgáltatáson, amelyek elsősorban román fiatalokat céloztak meg. Hirdetés E csatornákon keresztül arra buzdította feliratkozóit és tagjait, hogy különféle bűncselekményeket kövessenek el, többek között szélsőjobboldali szimbólumokat ábrázoló graffitik készítését,

fiatalok önkárosításra való buzdítását,

migránsok vagy az LGBTQ+ közösség tagjai által használt épületek elleni gyújtogatásos támadásokat,

sőt olyan személyek meggyilkolását is, akiket „alsóbbrendű embernek” tartottak – áll a vádiratban. A román állampolgárságú fiatalember ezeken a csatornákon különböző robbanóanyagok előállítására, valamint

Molotov-koktélok és pokolgépek készítésére vonatkozó útmutatókat is közzétett.