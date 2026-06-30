Fotó: Info Trafic Mureș Facebook-csoport
Narancssárga jelzésű viharriasztás volt érvényben kedden délután Maros megyében, ahol az erős szél, a felhőszakadás több helyen is komoly fennakadásokat okozott.
2026. június 30., 16:512026. június 30., 16:51
2026. június 30., 17:142026. június 30., 17:14
Heves vihar söpört végig kedden Maros megyén, ahol
A közösségi oldalakra feltöltött felvételek szerint fák dőltek ki,
Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga figyelmeztetést adott ki Maros megyére kedden 14 és 20 óra között. Az előrejelzés szerint 70–90 kilométer/órás széllökésekre, 2–4 centiméteres jégesőre, valamint heves záporokra és zivatarokra kellett számítani. Rövid idő alatt 25–40 liter csapadék hullhatott négyzetméterenként,
A Maros megyei hivatásos tűzoltók 16 óráig több beavatkozást is végrehajtottak a vihar következményeinek felszámolására. Szovátán kiszivattyúzták a vizet a kórház udvaráról, valamint egy szupermarketből és egy garázsból. Marosvásárhelyen eltávolították az Alexandru Papiu Ilarian Líceum tetejéről az elszabadult épületelemeket, emellett egy-egy kidőlt fát is eltávolítottak a Szabadság utcából és a Bartók Béla utcából.
Fotó: InfoMures24 Facebook csoport
A hatóságok továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy
a vihar idején lehetőleg ne induljanak útnak,
ne parkoljanak fák és villanyoszlopok közelében,
valamint kerüljék az elöntött útszakaszokat.
A tűzoltók folyamatos készenlétben vannak, és a beérkező riasztások függvényében újabb helyszíneken is beavatkoznak.
A heves időjárás Hargita megyében is problémákat okozott. Sárga jelzésű hidrológiai riasztást adtak ki a Maros, majd a Kis-Küküllő vízgyűjtőjére a villámáradások veszélye miatt, miközben a vihar következtében Vaslábon és Tekerőpatakon 1045, Székpatakon és Bélborban 1150, a Gyergyószentmiklós–Szárhegy térségében pedig 4260 fogyasztó maradt ideiglenesen áram nélkül.
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