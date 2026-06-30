Narancssárga jelzésű viharriasztás volt érvényben kedden délután Maros megyében, ahol az erős szél, a felhőszakadás több helyen is komoly fennakadásokat okozott.

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a nagy erejű szél és a rövid idő alatt lezúduló csapadék több településen is károkat okozott.

A közösségi oldalakra feltöltött felvételek szerint fák dőltek ki,

az utcákon helyenként villámáradások alakultak ki, miközben a tűzoltóknak több helyszínen is be kellett avatkozniuk.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga figyelmeztetést adott ki Maros megyére kedden 14 és 20 óra között. Az előrejelzés szerint 70–90 kilométer/órás széllökésekre, 2–4 centiméteres jégesőre, valamint heves záporokra és zivatarokra kellett számítani. Rövid idő alatt 25–40 liter csapadék hullhatott négyzetméterenként,

helyenként pedig az 50 litert is meghaladta a lehullott eső mennyisége.

A Maros megyei hivatásos tűzoltók 16 óráig több beavatkozást is végrehajtottak a vihar következményeinek felszámolására. Szovátán kiszivattyúzták a vizet a kórház udvaráról, valamint egy szupermarketből és egy garázsból. Marosvásárhelyen eltávolították az Alexandru Papiu Ilarian Líceum tetejéről az elszabadult épületelemeket, emellett egy-egy kidőlt fát is eltávolítottak a Szabadság utcából és a Bartók Béla utcából.

A hatóságok továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy

a vihar idején lehetőleg ne induljanak útnak,

ne parkoljanak fák és villanyoszlopok közelében,

valamint kerüljék az elöntött útszakaszokat.

A tűzoltók folyamatos készenlétben vannak, és a beérkező riasztások függvényében újabb helyszíneken is beavatkoznak.

Hargita megyében sokan maradtak áramellátás nélkül

A heves időjárás Hargita megyében is problémákat okozott. Sárga jelzésű hidrológiai riasztást adtak ki a Maros, majd a Kis-Küküllő vízgyűjtőjére a villámáradások veszélye miatt, miközben a vihar következtében Vaslábon és Tekerőpatakon 1045, Székpatakon és Bélborban 1150, a Gyergyószentmiklós–Szárhegy térségében pedig 4260 fogyasztó maradt ideiglenesen áram nélkül.