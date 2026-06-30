Kezdeményezi az AUR Nicușor Dan felfüggesztését

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion kedden felszólította az államfőt, hogy ezen a héten bízzon meg valakit kormányalakítással, és bejelentette, hogy kezdeményezi Nicușor Dan felfüggesztését.

Székelyhon 2026. június 30., 17:572026. június 30., 17:57

„Megkezdjük Nicușor Dan felfüggesztésének előkészítését! Ma és holnap sok jó hírrel jelentkezünk az AUR országos tanácsának rendkívüli üléséről” – írta Facebook-oldalán a politikus. korábban írtuk Nicușor Dan: el kellene kerülni az előre hozott választások forgatókönyvét Nicușor Dan kedden kijelentette, hogy fennáll az előre hozott választások lehetősége, de szerinte ezt a forgatókönyvet el kellene kerülni, mert nem hozna jelentős változást a politikai erőviszonyokban, és fenntartaná a jelenlegi patthelyzetet. Hirdetés Az AUR elnöke egyúttal felszólította az államfőt, hogy

alkotmányos kötelezettségeinek megfelelően ezen a héten nevesítsen egy miniszterelnök-jelöltet.