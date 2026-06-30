Beszoktatná a fiatalokat a nézőtérre a Figura Stúdió Színház

Fotó: Gergely Imre
Közönségének alig 9 százaléka középiskolás korú – ezért alapvető cél lesz a jövőben, hogy nyisson a fiatalok felé a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház. Emellett olyan előadásokat terveznek, amelyek bárhol bemutathatók, így kerülve közelebb a nézőkhöz.
2026. június 30., 15:592026. június 30., 15:59
2026. június 30., 16:032026. június 30., 16:03
Egyelőre még nem árulta el, hogy milyen darabokat fognak előadni a következő évadban, de a gyergyószentmiklósi színház új igazgatója Kolozsi Borsos Gábor azt elmondta, hogy
A válaszokból kiderül, a 14-18 éves korosztály kevesebb mint tíz százalékát teszi ki a társulat közönségének. Ezen szeretnének mindenképpen változtatni, és ezért a Figura a következő évadtól osztálytermi diákbérletet vezet be.
Előadásokat, színházi foglalkozásokat visznek az iskolákba, hogy személyes kapcsolatot alakítsanak ki a középiskolásokkal, hogy az élmény majd később a színházba is becsalogassa őket.
„Nemcsak a színháznak érdeke, hogy a fiatalok visszaszokjanak a nézőtérre, hanem az egész városnak.
– fejtette ki Kolozsi Borsos.
Fotó: Gergely Imre
Ugyanakkor továbbra is probléma az, hogy a korábbi játéktér, a kultúrház még nem használható, a külső felújítás után a belső munkálatok még hiányoznak. Az Öntöde távol esik a központtól, emiatt évről évre csökken a nézőszám. Az igazgató bízik abban, hogy ha a belső felújítás első fázisa megtörténik a közeljövőben, és
Addig is a következő évad egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a Figura fizikailag is közelebb kerüljön az emberekhez.
A társulat könnyen szállítható díszletekkel játszható előadásokat tervez, olyanokat, amelyek alternatív helyszíneken – akár kocsmákban vagy más nem hagyományos terekben – is játszhatók, így
A 2025–2026-os évadban a Figura öt új bemutatót tartott, összesen 113 előadást játszott, amelyeket 7646 néző látott Gyergyószentmiklóson, illetve fesztiválokon és más helyszíneken.
Népszerű volt a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházzal közösen megvalósított Rinocéroszok, amely három rangos szakmai díjat is elnyert:
az Országos Színházi Találkozón Bocsárdi László a legjobb rendező,
Kónya-Ütő Bence pedig a legjobb férfi főszereplő díját kapta,
míg az UNITER Pálffy Tibort jutalmazta a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismeréssel.
Az évad során a Figura két jelentős szakmai szervezethez is csatlakozott: a Magyar Színházak Szövetségéhez és a Magyar Színházi Társasághoz, az együttműködések haszna már most is érezhető – mutat rá az igazgató.
Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház
Kolozsi Borsos novemberben megbízott vezetőként vette át a társulat irányítását, és márciustól lett négy évre kinevezett igazgató. Ez az időszak még elődje, Albu István által megtervezett évadot jelentett, az elképzeléseken nem is változtatott az új vezető. Az ő elgondolásai a jövő évadtól fogják igazából éreztetni a hatásukat. Ami viszont biztosan nem változik: a kísérletező szellemiség megmarad. a Figura több mint négy évtizede kísérleti, kortárs műhelyként ismert. Ezt az identitást fogják folytatni továbbra is.
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