Beszoktatná a fiatalokat a nézőtérre a Figura Stúdió Színház

Közönségének alig 9 százaléka középiskolás korú – ezért alapvető cél lesz a jövőben, hogy nyisson a fiatalok felé a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház. Emellett olyan előadásokat terveznek, amelyek bárhol bemutathatók, így kerülve közelebb a nézőkhöz.

Gergely Imre 2026. június 30., 15:592026. június 30., 15:59 2026. június 30., 16:032026. június 30., 16:03

Egyelőre még nem árulta el, hogy milyen darabokat fognak előadni a következő évadban, de a gyergyószentmiklósi színház új igazgatója Kolozsi Borsos Gábor azt elmondta, hogy

a kérdőíves felmérésükből jól megállapítható, hogy milyen irányú elképzelésekkel kell folytatniuk a tevékenységüket.

A válaszokból kiderül, a 14-18 éves korosztály kevesebb mint tíz százalékát teszi ki a társulat közönségének. Ezen szeretnének mindenképpen változtatni, és ezért a Figura a következő évadtól osztálytermi diákbérletet vezet be. Hirdetés Előadásokat, színházi foglalkozásokat visznek az iskolákba, hogy személyes kapcsolatot alakítsanak ki a középiskolásokkal, hogy az élmény majd később a színházba is becsalogassa őket. „Nemcsak a színháznak érdeke, hogy a fiatalok visszaszokjanak a nézőtérre, hanem az egész városnak.

A Figura akkor lesz egy megfelelő szereplője ennek a városnak, ha az ifjúság úgy gondol erre a helyre, mint egy olyan tér, ahova szívesen jövök, ahol jól esik lenni, ahol olyat találok, amit máshol nem. Van egy olyan színház, amiért érdemes hazajönni, ami közösséget tart meg, ami közösséget épít”

– fejtette ki Kolozsi Borsos.

Fotó: Gergely Imre

Ugyanakkor továbbra is probléma az, hogy a korábbi játéktér, a kultúrház még nem használható, a külső felújítás után a belső munkálatok még hiányoznak. Az Öntöde távol esik a központtól, emiatt évről évre csökken a nézőszám. Az igazgató bízik abban, hogy ha a belső felújítás első fázisa megtörténik a közeljövőben, és

a régi helyszínen is lesz egy stúdiótermük, az ismét visszacsábít a nézőtérre olyanokat is, akik a távolság miatt maradtak el az előadásaikról.

Addig is a következő évad egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a Figura fizikailag is közelebb kerüljön az emberekhez. A társulat könnyen szállítható díszletekkel játszható előadásokat tervez, olyanokat, amelyek alternatív helyszíneken – akár kocsmákban vagy más nem hagyományos terekben – is játszhatók, így

a színház szó szerint házhoz megy majd a közönséghez.

A 2025–2026-os évadban a Figura öt új bemutatót tartott, összesen 113 előadást játszott, amelyeket 7646 néző látott Gyergyószentmiklóson, illetve fesztiválokon és más helyszíneken. Népszerű volt a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházzal közösen megvalósított Rinocéroszok, amely három rangos szakmai díjat is elnyert: az Országos Színházi Találkozón Bocsárdi László a legjobb rendező,

Kónya-Ütő Bence pedig a legjobb férfi főszereplő díját kapta,

míg az UNITER Pálffy Tibort jutalmazta a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismeréssel. Az évad során a Figura két jelentős szakmai szervezethez is csatlakozott: a Magyar Színházak Szövetségéhez és a Magyar Színházi Társasághoz, az együttműködések haszna már most is érezhető – mutat rá az igazgató.

Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház