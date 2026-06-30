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Villámcsapás miatt égett le egy csűr Homoródszentpálon

• Fotó: Bíró Barna Botond / Facebook

Fotó: Bíró Barna Botond / Facebook

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Villámcsapás okozott tüzet kedden Homoródszentpálon, ahol teljesen leégett egy csűr. A tűzeset a térségre kiadott vörös riasztás idején történt.

Székelyhon

2026. június 30., 18:592026. június 30., 18:59

2026. június 30., 19:072026. június 30., 19:07

A Hargita megyei tűzoltóság kedden 16:47 és 17:45 között vörös riasztást adott ki több településre, köztük Homoródszentmárton községre is, amelyhez közigazgatásilag Homoródszentpál tartozik. Az előrejelzés heves zivatarokat, 40 litert meghaladó csapadékmennyiséget, gyakori villámlást, óránként 60–80 kilométeres széllökéseket és jégesőt valószínűsített.

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Újabb vörös jelzésű időjárási riasztást adtak ki kedden délután Maros és Hargita megye több településére. A heves viharok, a nagyméretű jégeső és a felhőszakadások veszélye miatt a hatóságok mindkét megyében RO-Alert riasztást is küldtek.

Az előrejelzett vihar pedig valóban végig söpört a térségben, és károkat is okozott:

Homoródszentpálon villám csapott egy csűrbe, amely teljes terjedelmében leégett.

A helyi önkéntes tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a közeli lakóházra – osztotta meg Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Facebook-bejegyzésében.

Mint írja, az oltási munkálatokban az önkéntes egységek mellett a hivatásos tűzoltók, az önkormányzat, a helyi közösség tagjai, valamint az útfelújításon dolgozó Far Foundation cég munkatársai is részt vettek.

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Az összefogásnak köszönhetően személyi sérülés nem történt, és a csűr közelében található lakóépületet is sikerült megóvni a tűztől.

Udvarhelyszék
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