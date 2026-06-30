Villámcsapás miatt égett le egy csűr Homoródszentpálon

Villámcsapás okozott tüzet kedden Homoródszentpálon, ahol teljesen leégett egy csűr. A tűzeset a térségre kiadott vörös riasztás idején történt.

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A Hargita megyei tűzoltóság kedden 16:47 és 17:45 között vörös riasztást adott ki több településre, köztük Homoródszentmárton községre is, amelyhez közigazgatásilag Homoródszentpál tartozik. Az előrejelzés heves zivatarokat, 40 litert meghaladó csapadékmennyiséget, gyakori villámlást, óránként 60–80 kilométeres széllökéseket és jégesőt valószínűsített.

korábban írtuk Vörös viharriasztást adtak ki Maros és Hargita megye több településére, RO-Alert üzeneteket is kiküldtek Újabb vörös jelzésű időjárási riasztást adtak ki kedden délután Maros és Hargita megye több településére. A heves viharok, a nagyméretű jégeső és a felhőszakadások veszélye miatt a hatóságok mindkét megyében RO-Alert riasztást is küldtek.

Az előrejelzett vihar pedig valóban végig söpört a térségben, és károkat is okozott: