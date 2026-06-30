Villámcsapás miatt égett le egy csűr Homoródszentpálon

Fotó: Bíró Barna Botond / Facebook
Villámcsapás okozott tüzet kedden Homoródszentpálon, ahol teljesen leégett egy csűr. A tűzeset a térségre kiadott vörös riasztás idején történt.
2026. június 30., 18:592026. június 30., 18:59
2026. június 30., 19:072026. június 30., 19:07
A Hargita megyei tűzoltóság kedden 16:47 és 17:45 között vörös riasztást adott ki több településre, köztük Homoródszentmárton községre is, amelyhez közigazgatásilag Homoródszentpál tartozik. Az előrejelzés heves zivatarokat, 40 litert meghaladó csapadékmennyiséget, gyakori villámlást, óránként 60–80 kilométeres széllökéseket és jégesőt valószínűsített.
Újabb vörös jelzésű időjárási riasztást adtak ki kedden délután Maros és Hargita megye több településére. A heves viharok, a nagyméretű jégeső és a felhőszakadások veszélye miatt a hatóságok mindkét megyében RO-Alert riasztást is küldtek.
Az előrejelzett vihar pedig valóban végig söpört a térségben, és károkat is okozott:
A helyi önkéntes tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a közeli lakóházra – osztotta meg Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Facebook-bejegyzésében.
Mint írja, az oltási munkálatokban az önkéntes egységek mellett a hivatásos tűzoltók, az önkormányzat, a helyi közösség tagjai, valamint az útfelújításon dolgozó Far Foundation cég munkatársai is részt vettek.
Az összefogásnak köszönhetően személyi sérülés nem történt, és a csűr közelében található lakóépületet is sikerült megóvni a tűztől.
Együtt kell működniük az iskolahálózati válság rendezésében érintett székelyudvarhelyi iskoláknak, és meg kell előzniük, hogy a kényszerhelyzet újabb gondokat szüljön. A rendezési terv ismertetésekor ezekre a szempontokra is kitértek.
Megszületett a megoldás a székelyudvarhelyi iskolahálózatot érintő, hetek óta húzódó, indulatokat keltő problémára. Ezt tartják az eddigi legjobbnak az érintett felek.
Három, Székelyudvarhely közösségéért hosszú éveken át dolgozó személy vehette át pénteken a Pro Urbe díjat az Udvarhely Napok keretében. Az ünnepségen a közösség szolgálatáért és a maradandó értékteremtésért mutatott hála állt a középpontba.
A szervezők várakozásait is felülmúló érdeklődés övezi a Bagossy Brothers Company péntek esti koncertjét az Udvarhely Napokon, ezért kiterjedt forgalomkorlátozásokat és ideiglenes közlekedési intézkedéseket vezetnek be a biztonság érdekében.
Komplex urológiai-onkológiai műtétet végeztek nemrég a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban laparoszkópos eljárással. A beavatkozás mérfőldkő nemcsak a helyi kórház, hanem az egész térség számára.
Heves zápor csapott le kedden Székelyudvarhelyre és az udvarhelyszéki településekre. A rövid ideig tartó, de rendkívül intenzív esőzés miatt több utcán megállt a víz, pincéket öntött el a csapadék, a falvakban pedig kisebb áradásokat okozott.
Polgári védelmi gyakorlatot tartanak kedden délelőtt Székelyudvarhelyen, a Cserehát-negyedben. A gyakorlat részeként légi riadó jelzés is hallható lesz.
Szinte biztosan egy régi beázás következménye, hogy leomlott a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium egyik osztálytermében a mennyezeti vakolat egy része, de a tanintézetvezetés nem éri be az elsődleges magyarázattal.
Részeg sofőröket füleltek le Udvarhelyszéken: egyik férfi rutinellenőrzés során bukott le, a másik pedig balesetezett.
Csapadékmentes idő esetén rovarirtást végeznek Székelyudvarhely közterein, hétfőn este – hívja fel a figyelmet a helyi polgármesteri hivatal.
szóljon hozzá!