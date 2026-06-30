Képünk illusztráció
Fotó: Székelyhon
Újabb vörös jelzésű időjárási riasztást adtak ki kedden délután Maros és Hargita megye több településére. A heves viharok, a nagyméretű jégeső és a felhőszakadások veszélye miatt a hatóságok mindkét megyében RO-Alert riasztást is küldtek.
Hargita megyében 16:47 és 17:45 között van érvényben a vörös riasztás Lövétére, Homoródszentmártonra, Felsőboldogfalvára, Homoródalmásra, Oklándra és Kányádra.
Narancssárga jelzésű viharriasztás volt érvényben kedden délután Maros megyében, ahol az erős szél, a felhőszakadás több helyen is komoly fennakadásokat okozott.
A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a vörös riasztás kedden 16:47 és 17:45 között van érvényben Lövétére, Homoródszentmártonra, Felsőboldogfalvára, Homoródalmásra, Oklándra és Kányádra. Az előrejelzés
az érintett térségben.
Maros megyében ugyancsak vörös jelzésű figyelmeztetés van érvényben Segesvár, Fehéregyháza, Dános, Héjjasfalva, Apold, Szásznádas és Székelyvécke térségére. Itt a meteorológusok szerint
ezenkívül gyakori villámlást jeleztek előre. A lakosság figyelmeztetésére ezen a települések lakóinak is RO-Alert üzenetet küldtek.
A katasztrófavédelem mindkét megyében arra kérte a lakosságot, hogy a vihar idején lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban, kerüljék a fák, villanyoszlopok és egyéb instabil szerkezetek alá húzódást, valamint ne próbáljanak átkelni a megáradt vízfolyásokon.
A hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, az operatív egységek pedig készen állnak a veszélyes időjárás okozta károk elhárítására.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion kedden felszólította az államfőt, hogy ezen a héten bízzon meg valakit kormányalakítással, és bejelentette, hogy kezdeményezi Nicușor Dan felfüggesztését.
Nicușor Dan kedden kijelentette, hogy fennáll az előre hozott választások lehetősége, de szerinte ezt a forgatókönyvet el kellene kerülni, mert nem hozna jelentős változást a politikai erőviszonyokban, és fenntartaná a jelenlegi patthelyzetet.
Hatalmas erővel csapott le a szélvihar a Gyergyószárhegy határában álló kapolnára kedden délután. A vihar teljesen megrongálta a szabadtéri létesítményt.
Narancssárga jelzésű viharriasztás volt érvényben kedden délután Maros megyében, ahol az erős szél, a felhőszakadás több helyen is komoly fennakadásokat okozott.
Közönségének alig 9 százaléka középiskolás korú – ezért alapvető cél lesz a jövőben, hogy nyisson a fiatalok felé a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház.
Sepsiszentgyörgyön olyan meleg van, hogy locsolni kell az utcákat. A TEGA köztisztasági vállalat naponta száz köbméter vizet használ fel a megyeszékhely hűtésére.
Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 21 megye több folyójának vízgyűjtő területére.
Robbanótöltettel felszerelt drónt találtak hétfőn Tulcea megyében – tájékoztatott kedden a védelmi minisztérium.
Őrizetbe vettek kedden a német hatóságok egy román állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy szélsőjobboldali terrorszervezet megalapításával, „terrorháború” útján akarta megdönteni a román államot.
Egy emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyben huszonhét Bihar megyei helyszínen tartottak házkutatásokat kedden a rendőrség, valamint a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) munkatársai.
szóljon hozzá!