Újabb vörös jelzésű időjárási riasztást adtak ki kedden délután Maros és Hargita megye több településére. A heves viharok, a nagyméretű jégeső és a felhőszakadások veszélye miatt a hatóságok mindkét megyében RO-Alert riasztást is küldtek.

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A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a vörös riasztás kedden 16:47 és 17:45 között van érvényben Lövétére, Homoródszentmártonra, Felsőboldogfalvára, Homoródalmásra, Oklándra és Kányádra. Az előrejelzés

Narancssárga jelzésű viharriasztás volt érvényben kedden délután Maros megyében, ahol az erős szél, a felhőszakadás több helyen is komoly fennakadásokat okozott.

Hargita megyében 16:47 és 17:45 között van érvényben a vörös riasztás Lövétére, Homoródszentmártonra, Felsőboldogfalvára, Homoródalmásra, Oklándra és Kányádra.

Maros megyében ugyancsak vörös jelzésű figyelmeztetés van érvényben Segesvár, Fehéregyháza, Dános, Héjjasfalva, Apold, Szásznádas és Székelyvécke térségére. Itt a meteorológusok szerint

akár 4–5 centiméter átmérőjű jég is hullhat, ugyanakkor 70–90 kilométer/órás széllökésekkel kísért vihar, és 25–35 literes négyzetméterenkénti csapadék is lehet,

ezenkívül gyakori villámlást jeleztek előre. A lakosság figyelmeztetésére ezen a települések lakóinak is RO-Alert üzenetet küldtek.

A katasztrófavédelem mindkét megyében arra kérte a lakosságot, hogy a vihar idején lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban, kerüljék a fák, villanyoszlopok és egyéb instabil szerkezetek alá húzódást, valamint ne próbáljanak átkelni a megáradt vízfolyásokon.

A hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, az operatív egységek pedig készen állnak a veszélyes időjárás okozta károk elhárítására.