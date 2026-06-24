Zöld utat kapott az első Hargita megyei autópálya-szakasz

Jóváhagyta az A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszára vonatkozó építési engedélyezési tervet a közúti beruházásokért felelős országos társaság (CNIR). Ez lesz az első, Hargita megyében megépülő autópálya-szakasz – jelentette be szerdán Horațiu Cosma, a szállításügyi minisztérium államtitkára.

Székelyhon 2026. június 24., 17:542026. június 24., 17:54

A dokumentációt továbbítják a szállításügy minisztériumnak, amely kiadja az építési engedélyt, így megkezdődhetnek a munkálatok az A8-as autópálya hegyvidéki szektorának első szakaszán. Hirdetés „Ez rendkívül fontos mérföldkő, hiszen ez lesz az első építőtelep az A8-as hegyvidéki szakaszán, és egyúttal

az első autópálya-szakasz, amely valaha Hargita megyében épül”

– idézi Horațiu Cosma Facebook-bejegyzését a Digi24.ro. A kivitelező készen áll a munkakezdésre Az államtitkár szerint az építkezés előkészítése befejeződött, a kivitelező pedig készen áll arra, hogy az első szakaszban több mint 150 munkással megkezdje a munkálatokat. Emellett már üzemel két betonkeverő állomás és egy aszfaltkészítő telep, valamint elkészültek az építkezési utak is.

A helyszínen 140 munkagép várja a munkálatok megkezdését.

Az új gerendagyártó bázis naponta három darab, egyenként 40 méter hosszú gerenda előállítására lesz képes. A Gyergyóalfalu–Ditró szakasz 14,4 kilométer hosszú, a román és bolgár kivitelezőkből álló konzorciumnak pedig két év áll rendelkezésére a munkálatok elvégzésére. A projekt 18 hidat és felüljárót, három vadátjárót, egy közúti csomópontot (Gyergyóalfalunál), valamint egy ideiglenes lehajtót (Ditrónál) foglal magában, hogy a szakaszt a szomszédos autópályarésztől függetlenül is forgalomba lehessen helyezni.