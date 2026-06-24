Zöld utat kapott az első Hargita megyei autópálya-szakasz

Fotó: Horațiu Cosma/Facebook
Jóváhagyta az A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszára vonatkozó építési engedélyezési tervet a közúti beruházásokért felelős országos társaság (CNIR). Ez lesz az első, Hargita megyében megépülő autópálya-szakasz – jelentette be szerdán Horațiu Cosma, a szállításügyi minisztérium államtitkára.
A dokumentációt továbbítják a szállításügy minisztériumnak, amely kiadja az építési engedélyt, így megkezdődhetnek a munkálatok az A8-as autópálya hegyvidéki szektorának első szakaszán.
„Ez rendkívül fontos mérföldkő, hiszen ez lesz az első építőtelep az A8-as hegyvidéki szakaszán, és egyúttal
– idézi Horațiu Cosma Facebook-bejegyzését a Digi24.ro.
Az államtitkár szerint az építkezés előkészítése befejeződött, a kivitelező pedig készen áll arra, hogy az első szakaszban több mint 150 munkással megkezdje a munkálatokat.
Emellett már üzemel két betonkeverő állomás és egy aszfaltkészítő telep, valamint elkészültek az építkezési utak is.
Az új gerendagyártó bázis naponta három darab, egyenként 40 méter hosszú gerenda előállítására lesz képes.
A Gyergyóalfalu–Ditró szakasz 14,4 kilométer hosszú, a román és bolgár kivitelezőkből álló konzorciumnak pedig két év áll rendelkezésére a munkálatok elvégzésére.
A projekt 18 hidat és felüljárót, három vadátjárót, egy közúti csomópontot (Gyergyóalfalunál), valamint egy ideiglenes lehajtót (Ditrónál) foglal magában, hogy a szakaszt a szomszédos autópályarésztől függetlenül is forgalomba lehessen helyezni.
Az A8-as hegyvidéki szakasza mintegy 4 milliárd euróba kerül
Az A8-as (Egyesülés) autópálya Moldvát köti majd össze Erdéllyel egy több mint 110 kilométer hosszú hegyvidéki útszakaszon, amely Maros megyei Szovátától a Neamț megyei Pipirigig húzódik. Horațiu Cosma szerint a hegyvidéki szakasz beruházási értéke megközelíti a 4 milliárd eurót, és rendkívül összetett munkálatokat igényel, több tucat viadukttal és alagúttal, több millió köbméter földmunkával és jelentős megerősítési munkálatokkal.
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