A felnőtt sérültek ellátására keresik a megoldást Gyergyószentmiklóson

A helyzetet a legutóbbi tanácsülésen is ismertette a Napsugár az Esőben Egyesület

Nem lehet egy helyen, közösen foglalkozni a sérült gyerekekkel és felnőttekkel, emiatt külön térben kell folytatni a gyergyószentmiklósi, nagykorúvá vált sérült fiatalok nappali foglalkoztatását. A lehetséges megoldásról eltérnek az elképzelések.

Gergely Imre 2026. június 25., 10:312026. június 25., 10:31

Hosszabb ideje egyeztetések zajlanak a Napsugár az Esőben Egyesülethez kötődő, nagykorúvá vált sérült fiatalok nappali foglalkoztatásának jövőjéről. A szülők és a tevékenységet 29 éve vezető Csata Kinga is azt szeretné, ha az eddigi épület földszintjének egy részét alakítanák át erre, és a szülői közösség vállalná is az ehhez szükséges engedélyek beszerzését. Az önkormányzat két másik alternatívát ajánlott, de elfogadja a szülők kívánságát. Ez viszont meglehetősen bonyolult, és a városháza szerint kétséges, hogy megvalósítható-e. Hirdetés Amennyiben a szülői közösség igazolja, hogy a tűzoltóság az igénylésükre kibocsájtja a szükséges tűzoltósági engedélyt a kiválasztott épületrészre, az önkormányzat át fogja nekik azt adni és támogatja, hogy ott folytassák a felnőtt sérült fiatalokkal való foglalkozást. A helyzet hátterében az áll, hogy a Napsugár az Esőben Egyesület működési engedélye évekkel ezelőtt lejárt, és ezt nem sikerült megújítani. Emellett

a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy kiskorúak és nagykorú sérültek ugyanazon intézményen belül, közös térben vegyenek részt foglalkozásokon.

Mivel az elmúlt években több korábbi foglalkoztatott is felnőttkorú lett, szükségessé vált a két korosztály elkülönítése. Hosszú távon működőképes, törvényes megoldásra van szükség A városi képviselő-testület szociális bizottsága több alkalommal tárgyalt az érintett szülőkkel. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy elismeri a Napsugár az Esőben Egyesület és vezetője, Csata Kinga több évtizedes munkáját, ugyanakkor olyan megoldást szeretne találni, amely hosszú távon is megfelel a jogszabályi előírásoknak. Nagy Zoltán polgármester elmondta, hogy az önkormányzat három lehetséges megoldást vázolt fel. Az első szerint amennyiben egy, a városban működő szociális szolgáltató licencet igényelne egy felnőtt sérülteket foglalkoztató csoport számára, az önkormányzat a stabil átmenet érdekében a jóváhagyás megszerzéséig sérültenként havi 3686 lejjel támogatná a működést, a későbbiekben pedig az állami támogatást egészítené ki ennek az összegnek a tíz százalékával. A második ajánlat szerint a jelenlegi helyszínen folytatódhatnának a foglalkozások, de kizárólag a kiskorúak programjának befejezése után. A harmadik lehetőség az, amit a szülők kezdeményeztek, és amit el szeretnének érni: a jelenlegi épület földszintjén alakítanának ki különálló központot. A szülők ennek érdekében vállalnák, hogy megszerzik az ottani működéshez szükséges tűzoltósági engedélyt. A polgármester szerint azonban, szakértői vélemények alapján kérdéses, hogy a leválasztandó épületrész kaphat-e külön tűzvédelmi engedélyt. Az önkormányzat ezért azt kérte a szülői egyesülettől, hogy szerezzenek be a tűzoltóságtól írásos állásfoglalást arról, hogy az érintett épületrész önállóan megkaphatja-e az engedélyt. Amennyiben ez megtörténik, a város kész elindítani az átadás folyamatát.

Nem jogszerű, hogy felnőtt és gyerekkorú sérültek egy helyen vegyenek részt foglalkozásokon Fotó: Napsugár az esőben Egyesület Facebook-oldala

A városháza ugyanakkor hangsúlyozta:

a szülők által választott verzió a legösszetettebb és legidőigényesebb megoldás.

A szülők ragaszkodnak a megszokott környezethez Az érintett családok által létrehozott Értük Bármit Egyesület a három felkínált lehetőség közül a jelenlegi épület földszintjén kialakítandó önálló központ létrehozását támogatja. Koszta Erika, az egyesület vezetőségi tagja elmondta, hogy a fiatalok közül sokan évtizedek óta ugyanabba az intézménybe járnak, amely számukra gyakorlatilag második otthonként működik. Véleményük szerint az értelmi akadályozottsággal élő személyek számára különösen nehéz lenne egy teljesen új környezethez való alkalmazkodás. A szülők ezért egy akkreditált szociális szolgáltatóval együttműködve szeretnék kialakítani az új, önállóan működő egységet a jelenlegi épület földszintjén.

Elismerik, hogy ehhez jelentős átalakításokra, számos engedélyre és jelentős anyagi ráfordításra lesz szükség, amelynek terheit elsősorban nekik kell vállalniuk.

Rámutatnak arra is, hogy miért nem tartják jónak az önkormányzat két javaslatát: „nem adott garanciát arra az illető szociális egység, hogy alkalmaznák a régi oktatóinkat, akikkel évtizedek óta együtt dolgoznak a fiataljaink. Gondolok itt Csata Kingára, aki az említett Napsugár az Esőben Egyesület megalapítója és oktatója 29 éve, valamint Ilyés Kingára, aki szintén 19 éve dolgozik a gyerekeinkkel.

Arra sincs garanciánk, hogy nem fogják délutáni oktatásba tenni a csoportot, ami nekünk elfogadhatatlan” – fogalmaz Koszta Erika. Csata Kinga: legkésőbb a tanév kezdetéig meg kellene oldani a helyzetet A Napsugár az Esőben Egyesület alapítója, Csata Kinga kiemelte, hogy több olyan súlyosan vagy nagyon súlyosan sérült fiatal van a csoportban, akik közel három évtizede ugyanabba az intézménybe járnak. Véleménye szerint számukra

egy teljes környezetváltás valódi káoszt okozna,

ezért csak olyan megoldást tart elfogadhatónak, amely a jelenlegi épületben és nappali program keretében biztosítja a foglalkozások folytatását. A szakember arra is rámutatott, hogy ha a városháza által javasolt új szolgáltató venné át a tevékenységet, 29 év után neki is szakvizsgáznia kellene.

A szülők döntöttek, azt szeretnék, hogy az eddigi épület földszintjén folytatódjon a tevékenység. Ehhez viszont átalakítások és engedélyek kellenek Fotó: Gergely Imre

Hangsúlyozta, hogy a szülők közösen döntöttek a földszinti rész leválasztásának és engedélyeztetésének megkísérlése mellett. A kérdés jelentőségét növeli, hogy a nagykorú sérültek száma folyamatosan emelkedik. Az idei évben hét fiatal lépte át az iskoláskort, jövőre pedig várhatóan tizenhat fő tartozik majd ebbe a korcsoportba. Csata Kinga szerint őszig rendeződnie kellene ennek a kérdésnek. Néhány hónapnyi csúszást még elviselnének, de egy hosszabb periódus már komolyan problémát jelentene a foglalkoztatott sérült személyeknek és családjaiknak. Gyűjtésbe kezdtek a szülők A cél eléréséhez támogatásra van szüksége a szülők egyesületének, ezért adománygyűjtésbe kezdtek. Felhívásuk szerint az Értük Bármit Egyesület különféle értelmi akadályozottsággal küzdő gyerekek és fiatalok szüleinek képviselete. Céljuk segíteni ezeknek a gyerekeknek és fiataloknak a fejlődését, foglalkoztatását, képzését. „A legnagyobb gond az iskolai rendszerből kikerült fiatalokkal van,

akikről az állam »levette a kezét«.

A középsúlyos és súlyos kategóriába helyezhető fiatalok gondjára keresünk mindenekelőtt megoldásokat, pályázatokban, adományokban gondolkozva. Ugyanakkor célunk tágítani a fejlődés kereteit minden lehetséges eszközzel az összes problémás gyerek és fiatal számára. Ebben a feladatban keresünk partnereket, támogatókat, és melegszívű embereket. Hálásan fogadunk minden kapcsolatfelvételt, együttműködést, adományt, és jó szándékot” – írják.