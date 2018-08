Riadalom Csíkszeredában: többször is fel kellett kutatni az udvarokra betörő medvét

Csendőröket és rendőröket riasztottak kedd hajnalban a csíkszeredai Puskaporos utcába, ahol egy medve okozott riadalmat, több udvarra is behatolt, valamint egy kecskét is elpusztított. A vad délelőtt is a közelben maradt.

A helyszínre érkező Füleki Zoltán alpolgármester érdeklődésünkre elmondta,

a rémületet okozó hím medvéről eddig semmit sem tudtak, csupán a kórház környékén ólálkodó bocsos anyamedvéről volt tudomásuk,

utóbbi esetében az önkormányzattal szerződésben álló Szilas Vadászegyesület meg is kapta az elszállíttatási engedélyt.

Füleki hozzátette, a gond az, hogy a kedden problémát okozó hím medve elaltatására és elszállítására nem volt lehetőség, mivel a közelben senki nem rendelkezett altatólövedékes fegyverrel. Így a Szilos Vadászegyesület és a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség kilövési engedélyt kért a környezetvédelmi minisztériumtól.