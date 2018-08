Csíkszeredába tévedt egy medve, és elaludt egy portán

Nagy veszélyt jelentenek a gólyákra a villanyoszlopok

Maros megyében is találtak áramütés miatt elpusztult gólyákat az elmúlt napokban. Az Afrikába visszainduló gólyákra több veszély is leselkedik, de az egyik legnagyobb ezek közül a le nem földelt és be nem borított középfeszültségű áramvezetékek.