Kozán István

Kozán István

Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?

2026. január 08., 07:592026. január 08., 07:59

2026. január 08., 08:152026. január 08., 08:15

Szánalommal nézem a politikusainkat, ahogy az egyik jókedvre buzdít, a másik a szilveszteri bakijait mutogatja vihorászva, a harmadik a hóréteg vastagságára büszke. Egyiktől sem hallom azt mondani, hogy „emberek, bocsánatot kérek az adóemelésekért”.

Két évvel ezelőtt 810 lejt fizettem adó és illeték formájában, tavaly 920 lejt, idénre pedig 1603 lejt számoltak ki. És

Idézet
a választott politikusaink elvárják, hogy mindehhez még vágjak is jópofát. Hát itt mindenki megbolondult?

Magyarázatokat vártam, vártunk volna arra, hogy hogyan jutottunk el ide, ehelyett képmutatást, elfordulást, elutasítást, álszent magatartást kapunk. Vagy egyszerűen úgy tesznek, mintha semmi közük nem lenne hozzá. Mondok néhány példát – a teljesség igénye nélkül.

Biró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a tavalyi bakijait gyűjtette egy csokorba a kollégáival, amire oly büszke. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának alelnöke arra biztat mindenkit, hogy edzetten, jókedvvel vágjunk neki ennek az évnek, mert így 2026-ban is többet lehet dolgozni. Korodi Attila csíkszeredai polgármester évértékelő bejegyzéseiben úgy kerülte az adóemelés témáját, mint a leprát. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester olyan szépen megmagyarázta egy sajtóeseményen az adóemelések hátterét, hogy aki ott volt, az még meg is köszönte, hogy többet fizethet idéntől. Kézdivásárhelyen olyan formában fogalmazták meg az adóemelést a közösségi oldalon („a lakások utáni adók továbbra is a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten maradnak”), hogy a tájékozatlannak fel sem tűnt, hogy biza idéntől duplán fog fizetni.

Kivétel talán csak Szakács Paál-István, Székelyudvarhely polgármestere, aki legalább képes volt kimondania az adózással kapcsolatos bejegyzésében, hogy nem lesz népszerű, azaz „nem ez lesz a legnépszerűbb” videója – mert

manapság ugyebár csak a népszerűség, a lájkok, a pozitív hozzászólások száma a fontos!

Ezek nyilván kiragadott példák, a politikusok újévkezdő lendületének megzavarására alkalmasak, egy valami azonban közös bennük:

egyikük esetében sem éreztem együttérzést.

Éveken át azt szajkózták – jogosan –, hogy ott kell lennünk a parlamentben, a kormányon, jó miniszteri tárcáink kell legyenek, a magyarok nélkül nem születhet semmilyen döntés. Ezzel szemben adóemelés tekintetében az elmúlt egy hónapban mindössze azt hallhattuk, hogy

a Bolojan-kormány döntött így, az állam a hibás, Bukaresttel nem lehet „cirkuszolni”.

De, hát az állam nem mi vagyunk, a kormány tagjai nem azok a politikai pártok, politikusok, akiket mi, szavazópolgárok küldtünk oda?

Mi következik most? Az adózó polgárok esetében a szembesülés időszaka: mindenkinek most fog leesni, hogy ő sem kivétel, őt is érinti az adóemelés. Elég ehhez bejelentkezni a Ghișeul.ro portálra (már ha sikerül) vagy besétálni az adóosztályra, és

megkérdezni a kasszás hölgyet vagy urat, hogy mennyit is kell fizetni idén.

Másodsorban a politikusi magyarázatadás. Egy ilyen súlyos adóemelést ugyanis nem lehet tényközléssel, másra mutatva letudni, előbb vagy utóbb, de meg kell magyarázni a döntést és annak hátterét. Nem elég Bukarestre mutogatni.

Félre kell tenni az arroganciát, és pontokba szedve ki kell vesézni, hogy miért jutott ide az ország.

Ragaszkodni kell a párbeszéd fenntartásához. Ettől nyilván nem lesz kevesebb az adó, de ha nem is próbálják ezt megtenni, akkor teljesen elszakadnak a kötelékek a választott politikusok és a közösség között. És ha ez megtörténik, akkor nehéz lesz azt újra összebogozni. Talán még nem késő tenni valamit.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

