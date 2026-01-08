Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?

Kozán István
2026. január 08., 07:592026. január 08., 07:59
2026. január 08., 08:152026. január 08., 08:15
Szánalommal nézem a politikusainkat, ahogy az egyik jókedvre buzdít, a másik a szilveszteri bakijait mutogatja vihorászva, a harmadik a hóréteg vastagságára büszke. Egyiktől sem hallom azt mondani, hogy „emberek, bocsánatot kérek az adóemelésekért”.
Két évvel ezelőtt 810 lejt fizettem adó és illeték formájában, tavaly 920 lejt, idénre pedig 1603 lejt számoltak ki. És
Magyarázatokat vártam, vártunk volna arra, hogy hogyan jutottunk el ide, ehelyett képmutatást, elfordulást, elutasítást, álszent magatartást kapunk. Vagy egyszerűen úgy tesznek, mintha semmi közük nem lenne hozzá. Mondok néhány példát – a teljesség igénye nélkül.
Biró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a tavalyi bakijait gyűjtette egy csokorba a kollégáival, amire oly büszke. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának alelnöke arra biztat mindenkit, hogy edzetten, jókedvvel vágjunk neki ennek az évnek, mert így 2026-ban is többet lehet dolgozni. Korodi Attila csíkszeredai polgármester évértékelő bejegyzéseiben úgy kerülte az adóemelés témáját, mint a leprát. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester olyan szépen megmagyarázta egy sajtóeseményen az adóemelések hátterét, hogy aki ott volt, az még meg is köszönte, hogy többet fizethet idéntől. Kézdivásárhelyen olyan formában fogalmazták meg az adóemelést a közösségi oldalon („a lakások utáni adók továbbra is a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten maradnak”), hogy a tájékozatlannak fel sem tűnt, hogy biza idéntől duplán fog fizetni.
Kivétel talán csak Szakács Paál-István, Székelyudvarhely polgármestere, aki legalább képes volt kimondania az adózással kapcsolatos bejegyzésében, hogy nem lesz népszerű, azaz „nem ez lesz a legnépszerűbb” videója – mert
Ezek nyilván kiragadott példák, a politikusok újévkezdő lendületének megzavarására alkalmasak, egy valami azonban közös bennük:
Éveken át azt szajkózták – jogosan –, hogy ott kell lennünk a parlamentben, a kormányon, jó miniszteri tárcáink kell legyenek, a magyarok nélkül nem születhet semmilyen döntés. Ezzel szemben adóemelés tekintetében az elmúlt egy hónapban mindössze azt hallhattuk, hogy
De, hát az állam nem mi vagyunk, a kormány tagjai nem azok a politikai pártok, politikusok, akiket mi, szavazópolgárok küldtünk oda?
Mi következik most? Az adózó polgárok esetében a szembesülés időszaka: mindenkinek most fog leesni, hogy ő sem kivétel, őt is érinti az adóemelés. Elég ehhez bejelentkezni a Ghișeul.ro portálra (már ha sikerül) vagy besétálni az adóosztályra, és
Másodsorban a politikusi magyarázatadás. Egy ilyen súlyos adóemelést ugyanis nem lehet tényközléssel, másra mutatva letudni, előbb vagy utóbb, de meg kell magyarázni a döntést és annak hátterét. Nem elég Bukarestre mutogatni.
Ragaszkodni kell a párbeszéd fenntartásához. Ettől nyilván nem lesz kevesebb az adó, de ha nem is próbálják ezt megtenni, akkor teljesen elszakadnak a kötelékek a választott politikusok és a közösség között. És ha ez megtörténik, akkor nehéz lesz azt újra összebogozni. Talán még nem késő tenni valamit.
Kozán István
Borboly Csaba már a vizsgálat befejezése előtt megtalálta a hibást: a sajtót. Egy dolgot viszont elhallgat a politikus: a média mellett ő sem kérdőjelezte meg a csobotfalvi tragikus pásztorbalesettel kapcsolatos hivatalos rendőrségi információkat.
Kozán István
Tisztázzuk a legelején: a Sepsi OSK kiesése után a román sportsajtónak úgy kellett a titokzatos, egyetlen porcikájában sem román FK Csíkszereda a Superligába, mint egy falat kenyér. De mi, romániai magyarok hol vagyunk ebben a sokismeretlenes egyenletben?
Kozán István
Megyeitanács-elnökként gyöngyözte ki magából Biró Barna Botond a parajdi betonhiány hallatán, hogy az érintett „cégnek nincs mit keresnie Parajdon, szakmai arrogancia jellemzi őket”, meg egyébként is „Mars!”. Ennél azért többet várunk.
Kozán István
Minden kudarc egy esély is lehetne valami jobb kezdetére – valahogy így gondoltuk, miután végigszenvedtük a televízió képernyőjén keresztül a Sepsi OSK fociklub utolsó meccsét az első osztályban. Naivak voltunk.
Szüszer Róbert
Ezt csinálja utánunk a hanyatló nyugat és a feltörekvő kelet: egy matekzseni próbálja bizonygatni igazát egy Facebook/TikTok-sztárral szemben!
Kozán István
Saját magának mond ellent vagy egyszerűen előremenekül Borboly Csaba? Esetében akár mindkettő igaz lehet. Nekünk azonban emlékeztetnünk kell a politikust arra, amiről ő ma már hallani sem akar.
Kozán István
Munkaszüneti napok idejére is mindig két táborra oszlik az ország lakossága: azokra, akik szerint „végre”; és azokra, akik szerint „hát hogyne”.
szóljon hozzá!