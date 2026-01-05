Rovatok
Ha megnézné, hogy mennyi adót kell fizetnie nem fogja tudni, mert akadozik a ghiseul.ro platform

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Lassan töltődik be, vagy épp nem elérhető a felhasználók számára a napokban az Országos Digitalizációs Hatóság (ADR) által kezelt, az adók és illetékek befizetésére alkalmas ghișeul.ro platform.

Székelyhon

2026. január 05., 15:012026. január 05., 15:01

Ez azért van, mert az önkormányzatok nem frissítik a fizetési kulcsokat tartalmazó adatbázisokat – mondta Dragoș Vlad, az Országos Digitalizációs Hatóság (ADR) elnöke a HotNewsnak, elnézést kérve ugyan a működésképtelenség miatt, rögtön a polgármesteri hivatalokra hárítva a felelősséget.

Idézet
A rendszer működik, de folyamatosan frissül a közigazgatási-területi egységek adatbázisai szerint, amelyek frissítik az új értékeiket. A platform nem hibás, de folyamatosan frissül”

– tette hozzá Dragoș Vlad.

A probléma a múlt héten kezdődött, és a Országos Digitalizációs Hatóság elnöke úgy becsüli, hogy a következő napokban is így lesz, amíg sikerül úrrá lenni a helyzeten.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. január 05., hétfő

Kedden már lehet sízni Sugásfürdőn

Megnyílik a sugásfürdői kis sípálya január 6-án, kedden. A helyszínre autóbusszal és személygépkocsival egyaránt feljuthatunk, bár nem biztos, hogy mindig találunk szabad parkolóhelyet.

Kedden már lehet sízni Sugásfürdőn
Kedden már lehet sízni Sugásfürdőn
2026. január 05., hétfő

Kedden már lehet sízni Sugásfürdőn
2026. január 05., hétfő

Orbán Viktor: a nemzetek korszaka következik

A liberális világrend korszaka 2025-ben lezárult, és megkezdődött a „nemzetek korszaka” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.

Orbán Viktor: a nemzetek korszaka következik
Orbán Viktor: a nemzetek korszaka következik
2026. január 05., hétfő

Orbán Viktor: a nemzetek korszaka következik
2026. január 05., hétfő

Több sofőrt is megbírságoltak a szilveszteri hosszú hétvégén

Több mint 100 ezer lejre bírságoltak a rendőrök a szilveszteri hosszú hétvégén Hargita megyében. A büntetések zömét közúti szabálysértések miatt szabták ki.

Több sofőrt is megbírságoltak a szilveszteri hosszú hétvégén
Több sofőrt is megbírságoltak a szilveszteri hosszú hétvégén
2026. január 05., hétfő

Több sofőrt is megbírságoltak a szilveszteri hosszú hétvégén
2026. január 05., hétfő

Több ezer bevetés volt a szilveszteri hosszú hétvégén

A rendvédelmi szerveknek átlagban mintegy 2700 bevetésük volt naponta a szilveszteri hosszú hétvégén, a vészhelyzeti csapatok közbelépésére pedig napi 1700 alkalommal volt szükség.

Több ezer bevetés volt a szilveszteri hosszú hétvégén
Több ezer bevetés volt a szilveszteri hosszú hétvégén
2026. január 05., hétfő

Több ezer bevetés volt a szilveszteri hosszú hétvégén
2026. január 05., hétfő

Elhunyt Drábik János közíró

Életének 88. évében vasárnap elhunyt Drábik János, közíró, a Magyarok Világszövetsége Stratégiai Bizottsága és az Országos Trianon Társaság elnöke.

Elhunyt Drábik János közíró
Elhunyt Drábik János közíró
2026. január 05., hétfő

Elhunyt Drábik János közíró
2026. január 05., hétfő

Idén a fogyatékkal élőknek is kell helyi adókat fizetniük Marosvásárhelyen – akárcsak máshol

Marosvásárhelyen január 12-től lehet helyi adókat és illetékeket fizetni személyesen és online is, de idén jóval magasabb adókra kell számítani. Sőt, 2026-tól a fogyatékkal élők sem részesülnek már adómentességben.

Idén a fogyatékkal élőknek is kell helyi adókat fizetniük Marosvásárhelyen – akárcsak máshol
Idén a fogyatékkal élőknek is kell helyi adókat fizetniük Marosvásárhelyen – akárcsak máshol
2026. január 05., hétfő

Idén a fogyatékkal élőknek is kell helyi adókat fizetniük Marosvásárhelyen – akárcsak máshol
2026. január 05., hétfő

A héten még velünk marad a nagy tél, aztán jövő héten valamelyest enyhülni fog a hideg

Változékony időre számíthatunk a következő két hétben, sok csapadékkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 5. és 18. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

A héten még velünk marad a nagy tél, aztán jövő héten valamelyest enyhülni fog a hideg
A héten még velünk marad a nagy tél, aztán jövő héten valamelyest enyhülni fog a hideg
2026. január 05., hétfő

A héten még velünk marad a nagy tél, aztán jövő héten valamelyest enyhülni fog a hideg
2026. január 05., hétfő

Amerika évévé nyilvánítatná 2026-ot az AUR Romániában

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kéri az elnöki hivataltól, a parlamenttől és a kormánytól, hogy a 2026-os esztendőt nyilvánítsák Amerika évévé Romániában.

Amerika évévé nyilvánítatná 2026-ot az AUR Romániában
Amerika évévé nyilvánítatná 2026-ot az AUR Romániában
2026. január 05., hétfő

Amerika évévé nyilvánítatná 2026-ot az AUR Romániában
2026. január 05., hétfő

Téli útviszonyok nehezítik a közlekedést Székelyföld-szerte

Igazi tél köszöntött be Székelyföldre. Noha az intenzív havazás több helyen nehezíti a közlekedést, a hatóságok folyamatos takarítással igyekeznek járhatóvá tenni az utakat.

Téli útviszonyok nehezítik a közlekedést Székelyföld-szerte
Téli útviszonyok nehezítik a közlekedést Székelyföld-szerte
2026. január 05., hétfő

Téli útviszonyok nehezítik a közlekedést Székelyföld-szerte
2026. január 05., hétfő

Megnehezítette a reggeli közlekedést a nagy mennyiségű hó Csíkszeredában

Jelentős mennyiségű hóréteg rakódott le az elmúlt napok havazása következtében Csíkszéken is. Csíkszeredában télies útviszonyok közt zajlik a közlekedés.

Megnehezítette a reggeli közlekedést a nagy mennyiségű hó Csíkszeredában
Megnehezítette a reggeli közlekedést a nagy mennyiségű hó Csíkszeredában
2026. január 05., hétfő

Megnehezítette a reggeli közlekedést a nagy mennyiségű hó Csíkszeredában
