Ha megnézné, hogy mennyi adót kell fizetnie nem fogja tudni, mert akadozik a ghiseul.ro platform

Lassan töltődik be, vagy épp nem elérhető a felhasználók számára a napokban az Országos Digitalizációs Hatóság (ADR) által kezelt, az adók és illetékek befizetésére alkalmas ghișeul.ro platform.

Székelyhon 2026. január 05., 15:012026. január 05., 15:01

Ez azért van, mert az önkormányzatok nem frissítik a fizetési kulcsokat tartalmazó adatbázisokat – mondta Dragoș Vlad, az Országos Digitalizációs Hatóság (ADR) elnöke a HotNewsnak, elnézést kérve ugyan a működésképtelenség miatt, rögtön a polgármesteri hivatalokra hárítva a felelősséget.

A rendszer működik, de folyamatosan frissül a közigazgatási-területi egységek adatbázisai szerint, amelyek frissítik az új értékeiket. A platform nem hibás, de folyamatosan frissül”