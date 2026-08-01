A drogprevenció mellett pszichológiai kabinet is helyet kap a Jégpálya utcai rendelőben

A Jégpálya utcai rendelő épületében a családorvosi rendelők mellett a csíkszeredai kórház drogprevenciós szolgálata is működik.
Fotó: Borbély Fanni
Új egészségügyi szolgáltatással bővülhet a csíkszeredai Jégpálya utcai rendelő épülete. A Körként ismert ingatlan Hargita Megye Tanácsának tulajdonában van, és jelenleg is több háziorvosi rendelő működik benne.
Bővülhet a csíkszeredai Jégpálya utcai rendelő szolgáltatása: a drogprevenciós szolgálat mellett
Az érintett helyiségeket Hargita Megye Tanácsa újabb három évre adta ingyenesen használatba az intézménynek.
Mivel az ügykezelési szerződés lejárt a szóban forgó rendelőre, a kórház kérte a megyei önkormányzattól annak meghosszabbítását. Az önkormányzati képviselők júniusi ülésükön eleget is tettek ennek a kérésnek, és
Fotó: Borbély Fanni
„Az épület egyik helyiségében működik a megyei drogprevenciós szolgálat, amelynek tevékenységét törvény szerint átvette a kórház, a Gyermek Lelki Egészség Központ keretei közé. A másik helyiségben pszichológiai kabinetet tervez berendezni a kórház, amint lehetőség nyílik a tevékenység bővítésére” – tudtuk meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház kommunikációs részlegétől.
Arról másfél éve írt a Székelyhon, hogy az egészségügyi intézményekhez kerül a drogfüggők ellátása. A változás egy országos intézményi átszervezés része. A korábban az Országos Drogellenes Ügynökség (ANA) keretében működő
Pszichológiai kabinet berendezését tervezi a csíkszeredai kórház a Jégpálya utcai rendelőjében
Fotó: Borbély Fanni
A drogmegelőzési központ korábbi elnevezését – románul Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, azaz CPECA – megváltoztatták mentális egészséggel, valamint a függőségek megelőzésével és kezelésével foglalkozó központtá, románul Centrul de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilorná, azaz CSMPTA-vá.
Hargita megyében a 2025-ös kormányzati döntések a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházat jelölték ki az érintett tevékenység egészségügyi rendszerbe történő átvételére. Hargita Megye Tanácsa tavaly ennek nyomán biztosított a kórház Gyermek Lelki Egészség Központjának részére helyiséget a csíkszeredai Jégpálya-negyedi rendelőben.
Fotó: Borbély Fanni
Ezúttal újabb, elsősorban a lelki egészséghez és a függőségek megelőzéséhez kapcsolódó szolgáltatásokkal bővülhet az épületben elérhető egészségügyi ellátás, amint a pszichológiai kabinet működését is biztosítani tudják.
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