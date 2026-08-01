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A drogprevenció mellett pszichológiai kabinet is helyet kap a Jégpálya utcai rendelőben

A Jégpálya utcai rendelő épületében a családorvosi rendelők mellett a csíkszeredai kórház drogprevenciós szolgálata is működik. • Fotó: Borbély Fanni

A Jégpálya utcai rendelő épületében a családorvosi rendelők mellett a csíkszeredai kórház drogprevenciós szolgálata is működik.

Fotó: Borbély Fanni

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Új egészségügyi szolgáltatással bővülhet a csíkszeredai Jégpálya utcai rendelő épülete. A Körként ismert ingatlan Hargita Megye Tanácsának tulajdonában van, és jelenleg is több háziorvosi rendelő működik benne.

Barabás Hajnal

2026. augusztus 01., 09:002026. augusztus 01., 09:00

Bővülhet a csíkszeredai Jégpálya utcai rendelő szolgáltatása: a drogprevenciós szolgálat mellett

pszichológiai kabinet kialakítását is tervezi a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház.

Az érintett helyiségeket Hargita Megye Tanácsa újabb három évre adta ingyenesen használatba az intézménynek.

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Mivel az ügykezelési szerződés lejárt a szóban forgó rendelőre, a kórház kérte a megyei önkormányzattól annak meghosszabbítását. Az önkormányzati képviselők júniusi ülésükön eleget is tettek ennek a kérésnek, és

további három évre adták ingyenesen használatba az épület E2-es számmal jelölt, 49 négyzetméteres rendelőjét a kiszolgáló helyiségekkel együtt a kórháznak.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

„Az épület egyik helyiségében működik a megyei drogprevenciós szolgálat, amelynek tevékenységét törvény szerint átvette a kórház, a Gyermek Lelki Egészség Központ keretei közé. A másik helyiségben pszichológiai kabinetet tervez berendezni a kórház, amint lehetőség nyílik a tevékenység bővítésére” – tudtuk meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház kommunikációs részlegétől.

Arról másfél éve írt a Székelyhon, hogy az egészségügyi intézményekhez kerül a drogfüggők ellátása. A változás egy országos intézményi átszervezés része. A korábban az Országos Drogellenes Ügynökség (ANA) keretében működő

regionális és megyei drogprevenciós, értékelési és tanácsadási központok tevékenységét ugyanis a személyzettel és vagyonnal együtt az egészségügyi rendszerbe helyezték át.

Pszichológiai kabinet berendezését tervezi a csíkszeredai kórház a Jégpálya utcai rendelőjében • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Pszichológiai kabinet berendezését tervezi a csíkszeredai kórház a Jégpálya utcai rendelőjében

Fotó: Borbély Fanni

A drogmegelőzési központ korábbi elnevezését – románul Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, azaz CPECA – megváltoztatták mentális egészséggel, valamint a függőségek megelőzésével és kezelésével foglalkozó központtá, románul Centrul de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilorná, azaz CSMPTA-vá.

Hargita megyében a 2025-ös kormányzati döntések a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházat jelölték ki az érintett tevékenység egészségügyi rendszerbe történő átvételére. Hargita Megye Tanácsa tavaly ennek nyomán biztosított a kórház Gyermek Lelki Egészség Központjának részére helyiséget a csíkszeredai Jégpálya-negyedi rendelőben.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Ezúttal újabb, elsősorban a lelki egészséghez és a függőségek megelőzéséhez kapcsolódó szolgáltatásokkal bővülhet az épületben elérhető egészségügyi ellátás, amint a pszichológiai kabinet működését is biztosítani tudják.

Csíkszék Csíkszereda
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