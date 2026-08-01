A drogprevenció mellett pszichológiai kabinet is helyet kap a Jégpálya utcai rendelőben

Új egészségügyi szolgáltatással bővülhet a csíkszeredai Jégpálya utcai rendelő épülete. A Körként ismert ingatlan Hargita Megye Tanácsának tulajdonában van, és jelenleg is több háziorvosi rendelő működik benne.

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Mivel az ügykezelési szerződés lejárt a szóban forgó rendelőre, a kórház kérte a megyei önkormányzattól annak meghosszabbítását. Az önkormányzati képviselők júniusi ülésükön eleget is tettek ennek a kérésnek, és

„Az épület egyik helyiségében működik a megyei drogprevenciós szolgálat, amelynek tevékenységét törvény szerint átvette a kórház, a Gyermek Lelki Egészség Központ keretei közé. A másik helyiségben pszichológiai kabinetet tervez berendezni a kórház, amint lehetőség nyílik a tevékenység bővítésére” – tudtuk meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház kommunikációs részlegétől.

Arról másfél éve írt a Székelyhon, hogy az egészségügyi intézményekhez kerül a drogfüggők ellátása. A változás egy országos intézményi átszervezés része. A korábban az Országos Drogellenes Ügynökség (ANA) keretében működő