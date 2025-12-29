Egy robbanás, és máris lángokban állt a szeretett otthon

Előbb robbanás hallatszott, majd az egész tetőtér lángba borult

Nehéz hetek előtt áll a torjai férfi, akinek házában december 27-én tűz keletkezett. A baj pillanatok alatt bekövetkezett: előbb az áram ment el, röviddel ezután robbanást hallott, ekkor gyúlt meg otthonának tetőtere.

Farkas Orsolya 2025. december 29., 19:362025. december 29., 19:36

Összefogással segítené társukat a torjai közösség, miután háza december 27-én este lángok martalékává vált. Hirdetés Aczél Csaba sok év munkával formálta a házat otthonná, de a tűz következtében a tető és manzárd rész teljesen megsemmisült. Sérültek nincsenek, de a kár hatalmas A károsult elmondása szerint szombaton este egy ismerősével együtt a nappaliban beszélgettek, amikor hirtelen elment az áram.

Akkor kimentem a ház elé, gondoltam ellenőrzöm, máshol is megszakították-e az áramszolgáltatást. Hirtelen egy nagy robbanást hallottam, és akkor kigyulladt a ház”

– emlékezett vissza Aczél Csaba. Mire a tűz pusztítani kezdett a tetőtérben, ember már nem tartózkodott a házban, szeretett kutyája azonban félelmében kintről beszaladt a lángoló épületbe. Gazdája hamar cselekedett:

visszament a füsttel elárasztott házba, és épségben kimenekítette az állatot.

A füstöt egy arra járőröző rendőrautóból is észrevették, azonnal a helyszínre vonultak, majd

rövidesen két tűzoltóautó is megérkezett, és sikeresen megfékezték a lángokat.

A károsult elmondása szerint a pánikhangulat ellenére mindenki gyorsan cselekedett: noha önkéntes tűzoltók nincsenek a községben, sok szomszéd, helybéli segédkezett, hogy a földszintről minél több dolgot kimentsenek. Minden segítség jól jön A pusztítás következtében elégett a tető, valamint a manzárd is, ahol a kislánya szobája is volt, ám ő szerencsére akkor este nem volt ott a házban. Az oltáskor ugyanakkor elázott a berendezés nagy része.

A pontos okot még vizsgálják, de valószínűsíthető, hogy a tűz az egyik szoba kandallójából indulhatott.

Az édesapa szerint az a legfontosabb, hogy senki sem sérült meg, ugyanakkor fájó, hogy a családi ház, amelyet hosszú éveken keresztül, kemény munkával újított fel, most odalett. Egyelőre nincs tető a ház felett, a villanyhálózatot is helyre kell hozni. Éppen ezért a torjaiak gyűjtést is indítottak a károsult számára abban a reményben, hogy az épületet rövidesen lakhatóvá tehetik. Aczél Csaba köszönetet mondott minden helybélinek, továbbá nagylelkű munkaadójának is, akik anyagiakkal, munkával segítik őt a talpra állásban.