Egy robbanás, és máris lángokban állt a szeretett otthon

Előbb robbanás hallatszott, majd az egész tetőtér lángba borult
Fotó: Aczél Csaba archívuma
Nehéz hetek előtt áll a torjai férfi, akinek házában december 27-én tűz keletkezett. A baj pillanatok alatt bekövetkezett: előbb az áram ment el, röviddel ezután robbanást hallott, ekkor gyúlt meg otthonának tetőtere.
Összefogással segítené társukat a torjai közösség, miután háza december 27-én este lángok martalékává vált.
Aczél Csaba sok év munkával formálta a házat otthonná, de a tűz következtében a tető és manzárd rész teljesen megsemmisült.
A károsult elmondása szerint szombaton este egy ismerősével együtt a nappaliban beszélgettek, amikor hirtelen elment az áram.
– emlékezett vissza Aczél Csaba. Mire a tűz pusztítani kezdett a tetőtérben, ember már nem tartózkodott a házban, szeretett kutyája azonban félelmében kintről beszaladt a lángoló épületbe. Gazdája hamar cselekedett:
A füstöt egy arra járőröző rendőrautóból is észrevették, azonnal a helyszínre vonultak, majd
A károsult elmondása szerint a pánikhangulat ellenére mindenki gyorsan cselekedett: noha önkéntes tűzoltók nincsenek a községben, sok szomszéd, helybéli segédkezett, hogy a földszintről minél több dolgot kimentsenek.
A pusztítás következtében elégett a tető, valamint a manzárd is, ahol a kislánya szobája is volt, ám ő szerencsére akkor este nem volt ott a házban. Az oltáskor ugyanakkor elázott a berendezés nagy része.
Az édesapa szerint az a legfontosabb, hogy senki sem sérült meg, ugyanakkor fájó, hogy a családi ház, amelyet hosszú éveken keresztül, kemény munkával újított fel, most odalett.
Egyelőre nincs tető a ház felett, a villanyhálózatot is helyre kell hozni. Éppen ezért a torjaiak gyűjtést is indítottak a károsult számára abban a reményben, hogy az épületet rövidesen lakhatóvá tehetik.
Aczél Csaba köszönetet mondott minden helybélinek, továbbá nagylelkű munkaadójának is, akik anyagiakkal, munkával segítik őt a talpra állásban.
A károsultnak adományozni banki utalással lehet:
Kedvezményezett: Csaba Aczel
IBAN: RO29 REVO 0000 1376 2839 8112
BIC-/SWIFT-kód: REVOROBB
