A székelyföldi megyékben is korlátozzák a teherautó-forgalmat a hőség miatt

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
A rendkívüli hőség miatt több megyében korlátozzák vasárnap a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon.
A rendőrség közlekedési tájékoztató központja, az Infotrafic szerint Fehér, Arad, Bihar, Beszterce-Naszód, Brassó, Botoșani, Krassó-Szörény, Kovászna, Kolozs, Hargita, Hunyad, Iași, Máramaros, Maros, Prahova, Szatmár, Szeben és Suceava megyében lesz érvényes a korlátozás 20 óráig – ismerteti az Agerpres.
Mentesülnek a tilalom alól a személyszállító gépjárművek, az élő állatokat vagy romlandó termékeket, elsősegélynyújtó felszereléseket, üzemanyagot vagy ellenőrzött hőmérsékletet igénylő árut szállító gépjárművek.
Az időjárás alakulásának függvényében a korlátozást feloldhatják vagy meghosszabbíthatják – közölte az Infotrafic.
A nyár eddigi legmelegebb napjának bizonyult június 27-e, ugyanis Székelyföldön is 30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet a délutáni órákra.
A november 19-én megjelenő Grand Theft Auto VI már az előrendelési periódusban nagy hullámokat ver a kiadó megkérdőjelezhető, de egyébként a nagy várakozás miatt érthető döntései miatt. Képbehozó.
A SAFE programból finanszírozott kilenc autópálya-szakasz közül hetet romániai vállalatok építhetnek meg – közölte szombaton közösségi oldalán Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter.
Testvérvárosi szerződést írt alá a Maros megyei város szombati dísztanácsülésén Nyárádszereda és Zalaegerszeg vezetősége az évek óta tartó hosszú és tartalmas kapcsolatuk eredményeként.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint az idei év első öt hónapjának költségvetési adatai azt mutatják, hogy a múlt év ugyanezen időszakához képest több mint 40 százalékkal, 64 milliárd lejről 36 milliárd lejre csökkent a deficit.
A szélsőséges hőmérséklet okozta egészségügyi kockázatok csökkentését célzó intézkedési tervek aktiválását kérte szombaton az egészségügyi minisztérium.
Lia Olguța Vasilescu craiovai polgármester szombaton azt nyilatkozta, hogy a PSD alapvetően azokra a szavazatokra támaszkodna a Sorin Grindeanu vezette kormány esetleges parlamenti beiktatásához, amelyeket Adrian Veștea miniszterelnök-jelölt kapott.
Hargita megye címeréről fogadott el határozatot pénteki ülésén a kormány a Romániai Magyar Demokrata Szövetség javaslatára. A jelkép a székelyföldi megye történelmére, önazonosságára és örökségére utal.
Egy üzletben csaptak fel a lángok szombaton délben Erdőszentgyörgy főutcáján; már zajlik az oltás a helyszínen – közli a Maros megyei tűzoltóság.
Több mint 1600 gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzéseket június 22. és 26. között az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC).
szóljon hozzá!