A székelyföldi megyékben is korlátozzák a teherautó-forgalmat a hőség miatt

A rendkívüli hőség miatt több megyében korlátozzák vasárnap a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon.

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A rendőrség közlekedési tájékoztató központja, az Infotrafic szerint Fehér, Arad, Bihar, Beszterce-Naszód, Brassó, Botoșani, Krassó-Szörény, Kovászna, Kolozs, Hargita, Hunyad, Iași, Máramaros, Maros, Prahova, Szatmár, Szeben és Suceava megyében lesz érvényes a korlátozás 20 óráig – ismerteti az Agerpres.

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Mentesülnek a tilalom alól a személyszállító gépjárművek, az élő állatokat vagy romlandó termékeket, elsősegélynyújtó felszereléseket, üzemanyagot vagy ellenőrzött hőmérsékletet igénylő árut szállító gépjárművek.

Az időjárás alakulásának függvényében a korlátozást feloldhatják vagy meghosszabbíthatják – közölte az Infotrafic.