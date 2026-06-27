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30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet Székelyföldön is

• Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság

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A nyár eddigi legmelegebb napjának bizonyult június 27-e, ugyanis Székelyföldön is 30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet a délutáni órákra.

Székelyhon

2026. június 27., 22:052026. június 27., 22:05

2026. június 27., 22:082026. június 27., 22:08

Az Országos Meteorológiai Igazgatóság legmagasabb hőmérsékleti értékeket összesítő térképe szerint Csíkszeredában is meghaladta a hőmérséklet a 30 Celsius-fokot, itt ugyanis 30,2 Celsius-fokot regisztráltak.

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Újabb figyelmeztetéseket adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a kánikula miatt.

Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyöergyön 30,7 Celsius-fok volt ez az érték, Maroshévízen 31,2 Celsius-fok, míg Marosvásárhelyen 33 Celsius-fok.

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Az ország nyugati részén a 37 Celsius-fokot is meghaladta a nappali hőmérséklet. Vasárnap várhatóan ennél is melegebb lesz, ugyanis harmadfokú (vörös) kánikulariasztás lép érvénybe, ami az ország nyugati és délnyugati részére lesz érvényes, hétfőtől pedig az ország túlnyomó részét érinteni fogja.

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Mivel a következő napokban sárga, narancssárga és vörös kódra okot adó nappali hőség várható, június 28-án, vasárnap forgalmi korlátozásokat vezet be a rendőrség az ország 16 megyéjében. A Székelyföld is érintett.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
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