Az utakon is oda kell figyelni a kánikula miatt

Mivel a következő napokban sárga, narancssárga és vörös kódra okot adó nappali hőség várható, június 28-án, vasárnap forgalmi korlátozásokat vezet be a rendőrség az ország 16 megyéjében. A Székelyföld is érintett.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Vasárnap 12 és 20 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb autók nem közlekedhetnek az országutakon, a gyorsforgalmi utakon és az autósztrádákon.

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A korlátozások nem vonatkoznak

a személyszállítókra

a romlandó ételszállítmányokra és az élőállat-szállítmányokra

a sürgősségi esetekben beavatkozó járművekre

a postai szállítmányokra

az üzemanyag, élelem és elsősegélynyújtáshoz szükséges szállítmányokra

a palackozott vizet és hűsítőt szállító járművekre

az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Társaság (CNAIR) munkagépeire és a munkálatokhoz szükséges eszközökre

Nemcsak a teher- és személyszállítóknak, hanem mindenkinek felhívják a figyelmét arra, hogy amennyiben tehetik