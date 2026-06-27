Az utakon is oda kell figyelni a kánikula miatt

Tilos lesz vasárnap napközben a teherautóknak és kamionoknak közlekedniük az országutakon. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Mivel a következő napokban sárga, narancssárga és vörös kódra okot adó nappali hőség várható, június 28-án, vasárnap forgalmi korlátozásokat vezet be a rendőrség az ország 16 megyéjében. A Székelyföld is érintett.
Vasárnap 12 és 20 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb autók nem közlekedhetnek az országutakon, a gyorsforgalmi utakon és az autósztrádákon.
A korlátozások nem vonatkoznak
a személyszállítókra
a romlandó ételszállítmányokra és az élőállat-szállítmányokra
a sürgősségi esetekben beavatkozó járművekre
a postai szállítmányokra
az üzemanyag, élelem és elsősegélynyújtáshoz szükséges szállítmányokra
a palackozott vizet és hűsítőt szállító járművekre
az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Társaság (CNAIR) munkagépeire és a munkálatokhoz szükséges eszközökre
Nemcsak a teher- és személyszállítóknak, hanem mindenkinek felhívják a figyelmét arra, hogy amennyiben tehetik
ne utazzanak a legnagyobb hőségek idején
indulás előtt tájékozódjanak az utak állapotáról, esetleges forgalmi korlátozásokról
a sebességet szabják az útviszonyokhoz, forgalomhoz
tartsák be a követési távolságot
csak kivételes esetben álljanak meg a sztrádák leállósávján
indulás előtt ellenőrizzék az autók hűtőrendszerét, a folyadékok szintjét, a kerekeket
vigyenek magukkal ivóvizet és tartsanak több szünetet vezetés közben
fokozott óvatossággal vezessenek a zsúfolt utakon és az útjavítási munkálatok környékén.
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