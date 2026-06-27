Beterít a hőhullám – jövő hét elején is harmadfokú kánikulariasztás lesz majdnem az egész országban

Újabb figyelmeztetéseket adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a kánikula miatt.

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A szombati nap folyamán a Körösvidéken, Máramarosban, a Bánságban és Erdélyben narancssárga jelzésű figyelmeztetés lesz érvényben a szokásosnál magasabb hőmérsékleti értékek, a kánikula és a hőterhelés miatt.

Vasárnap reggeltől 16 megyében vörös riasztást lép életbe, hétfőtől szerdáig pedig az ország területének háromnegyed részére rendeltek el harmadfokú hőségriasztást – ismerteti az Agerpres .

A nappali csúcshőmérséklet 33 és 39 Celsius-fok között alakul, az éjszakai minimumok 17 és 22 fok között változnak.

A hőmérséklet-páratartalom index meghaladja a kritikus 80 egységet.

Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában és Moldvában sárga jelzésű riasztás lesz érvényben vasárnap reggelig, itt 30 és 34 fok közötti maximumok, illetve 17 és 20 fok közötti minimumok várhatók.

Vasárnaptól fokozódik a hőség, az ország 16 megyéjére vörös, a többire narancssárga vagy sárga jelzésű riasztást rendeltek el.

A legmagasabb fokú hőségriasztás Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Fehér, Hunyad, Máramaros, Beszterce-Naszód, Maros, Szeben, Hargita, Kovászna, Brassó, Suceava és Botoșani megyére lesz érvényes, ahol