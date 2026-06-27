Beterít a hőhullám – jövő hét elején is harmadfokú kánikulariasztás lesz majdnem az egész országban

Fotó: Pixabay
Újabb figyelmeztetéseket adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a kánikula miatt.
2026. június 27., 12:052026. június 27., 12:05
2026. június 27., 12:162026. június 27., 12:16
Vasárnap reggeltől 16 megyében vörös riasztást lép életbe, hétfőtől szerdáig pedig az ország területének háromnegyed részére rendeltek el harmadfokú hőségriasztást – ismerteti az Agerpres.
A szombati nap folyamán a Körösvidéken, Máramarosban, a Bánságban és Erdélyben narancssárga jelzésű figyelmeztetés lesz érvényben a szokásosnál magasabb hőmérsékleti értékek, a kánikula és a hőterhelés miatt.
A hőmérséklet-páratartalom index meghaladja a kritikus 80 egységet.
Fotó: Pixabay
Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában és Moldvában sárga jelzésű riasztás lesz érvényben vasárnap reggelig, itt 30 és 34 fok közötti maximumok, illetve 17 és 20 fok közötti minimumok várhatók.
Vasárnaptól fokozódik a hőség, az ország 16 megyéjére vörös, a többire narancssárga vagy sárga jelzésű riasztást rendeltek el.
A legmagasabb fokú hőségriasztás Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Fehér, Hunyad, Máramaros, Beszterce-Naszód, Maros, Szeben, Hargita, Kovászna, Brassó, Suceava és Botoșani megyére lesz érvényes, ahol
Fotó: Pixabay
Máramarosban, a Körösvidéken, valamint Erdély északnyugati részén a maximumok elérik a 39-40 Celsius-fokot, az éjszakák pedig trópusiak lesznek, 17 és 25 fok közötti minimumokkal.
A Bánság egy részére, Olténiára, Munténia területének nagy részére és Moldvára narancssárga jelzésű, Dobrudzsára és Délkelet-Munténiára pedig sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényes vasárnap.
Fotó: Pixabay
Hétfő reggeltől az ország háromnegyed részére kiterjesztik a vörös riasztást, szerdáig a Bánságban, Körösvidéken, Erdélyben, Máramarosban, Moldvában, Olténiában és Munténia nyugati felében is rendkívül magas, 35-41 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékleti értékekre és fokozott hőterhelésre kell számítani.
A minimumok 17 és 25 fok között változnak.
Ismét medveriasztás érkezett a székelyudvarhelyiek telefonjára szombaton hajnalban, ezúttal a szombatfalvi részen látták a nagyvadat.
Kilencven, egyenként 500 kilogrammos szénabála, tíz kisebb lucernabála és egy mezőgazdasági melléképület is lángra kapott szombaton éjfél után nem sokkal Mezőzáhon – közli a Maros megyei tűzoltóság.
A Maros megyei rendőrség hat ingatlanban tartott házkutatást pénteken orvvadászattal és illegális fegyvertartással gyanúsítható személyeknél.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion péntek este azt követelte, hogy pártja kerüljön kormányra, és bejelentette: ha Nicușor Dan államfő „nem tesz eleget ennek a felszólításnak”, fel kell függeszteni tisztségéből.
Mivel a következő napokban sárga, narancssárga és vörös kódra okot adó nappali hőség várható, június 28-án, vasárnap forgalmi korlátozásokat vezet be a rendőrség az ország 16 megyéjében. A Székelyföld is érintett.
Hatalmas érdeklődés övezte a Bagossy Brothers Company koncertjét az Udvarhely Napokon, ahol szinte egy emberként énekelte a közönség a zenekar legismertebb dalait.
Félmillió lejt szánnak idén Maros megyében a köves utak karbantartására, több milliót sáncok rendbetételére, aszfaltozásra, de a műszaki tervek elkészítésére is. A Maros megyei tanács idén 41,3 millió lejt költ az úthálózatra.
Az oktatási minisztérium pénteken kérte a tanfelügyelőségeket, hogy a magas hőmérséklet és a fokozott hőterhelés miatt gondoskodjanak az érettségiző diákok és a tanárok egészségének védelméről.
Nem tétlenkedett a gyimesközéploki önkormányzat: mindössze három nappal azt követően, hogy egy áradás miatt megszűnt a Jávárdi-vízesés, sikerült visszaterelni a zuhatagot tápláló patakot a régi medrébe.
A kézdivásárhelyi Sokadalom legfennköltebb mozzanata immáron évek óra a Pro Urbe díj átadása. A rangos elismerésben ez alkalommal, sorban tizenötödikként Gábor Rezső pedagógus, a Gábor Áron Szakképző Líceum korábbi igazgatója részesült.
szóljon hozzá!