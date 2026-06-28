Az ország szinte összes megyéjében korlátozzák hétfőtől a teherforgalmat a hőség miatt

Csak a reggeli és esti órákban közlekedhetnek a súlyos nehézgépjárművek. Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
A rendkívüli hőség miatt 35 megyében korlátozzák hétfőn és kedden a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon.
2026. június 28., 18:132026. június 28., 18:13
2026. június 28., 18:142026. június 28., 18:14
A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vasárnapi tájékoztatása szerint mindkét napon 12 és 20 óra között lesz érvényben a korlátozás Galac, Vrancea, Vaslui, Bákó, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Beszterce-Naszód, Máramaros, Szatmár, Bihar, Szilágy, Kolozs, Arad, Temes, Krassó-Szörény, Hunyad, Fehér, Maros, Szeben, Hargita, Kovászna, Brassó, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu és Ilfov megyében.
Mentesülnek a tilalom alól
a személyszállító gépjárművek,
az élő állatokat vagy romlandó termékeket, postai küldeményeket, az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket, üzemanyagot, ellenőrzött hőmérsékletet igénylő árut, katasztrófa sújtotta területekre vizet és élelmiszert szállító járművek,
továbbá a hulladékszállításra kialakított járművek, a palackozott vizet és üdítőitalokat szállító járművek,
mezőgazdasági termelőktől származó terményeket szállító járművek,
a nemzetközi hadgyakorlatokon részt vevő katonai szállítmányok,
valamint a betétdíjas visszaváltási rendszer (SGR) keretében elindított szállítmányok.
Nem vonatkozik a tilalom a bizonyos típusú élelmiszereket – például pékárukat, friss cukrász- és péksüteményeket, kekszeket, tartós süteményeket, cukrot és cukoripari termékeket, kakaót, csokoládét, tésztaféléket, kávét, teát és kapcsolódó termékeket, fűszereket, gyümölcsleveket, valamint alkoholos és alkoholmentes italokat – szállító járművekre sem.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adatai szerint az idei első negyedévben a romániai kereskedelmi szálláshelyek 390 900 külföldi turistát fogadtak, akik összesen 1,488 milliárd lejt költöttek el.
Jégeső, heves széllökések (55-60 km/h), csapadék (15-20l/m²) ugyanakkor villámlások várhatók vasárnap délután több településen – figyelmeztet a Hargita megyei katasztrófavédelem.
A kormányzati megszorítások lecsapódásaként az eddiginél sokkal szerényebb körülmények között és a megszokott nyári időponttól eltérően ősszel szervezik meg a Székely Vágta idei, 15. kiadását.
Autó balesetezett a Kincsesfő és Görgényszentimre közötti 10-es jelzésű községi úton vasárnap délután; a hatóságok két áldozatról számoltak be, egyikük életét vesztette – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.
Tizenhat megyében vörös, az ország többi részén narancssárga és sárga jelzésű hőségriasztás van érvényben hétfő reggel 10 óráig.
A Bethlenfalvi úton felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező, míg a Bethlen Gábor utcában ittasan vezető sofőrt állítottak meg a rendőrök a hétvégén Székelyudvarhelyen.
Kerékpározó gyermekeket ütött el egy ittasan vezető férfi szombat este a Temes megyei Kétfél településen. Egy 10 éves kislány meghalt, az ugyanazon a biciklin ülő 11 éves társa megsebesült.
Meglehetősen ittas állapotban igyekezett megfordulni járművével szombaton hajnalban egy nő Gyergyóalfaluban, ám végül egy sáncba sodródott – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
10 Celsius-fokról indult a reggel Csíkszeredában június 28-án, amikor az ország nyugati és délnyugati részére vörös kánikulariasztást adott ki az Országos Meteorológiai Igazgatóság.
A rendkívüli hőség miatt több megyében korlátozzák vasárnap a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon.
szóljon hozzá!