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Az ország szinte összes megyéjében korlátozzák hétfőtől a teherforgalmat a hőség miatt

Csak a reggeli és esti órákban közlekedhetnek a súlyos nehézgépjárművek. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Csak a reggeli és esti órákban közlekedhetnek a súlyos nehézgépjárművek. Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

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A rendkívüli hőség miatt 35 megyében korlátozzák hétfőn és kedden a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon.

Székelyhon

2026. június 28., 18:132026. június 28., 18:13

2026. június 28., 18:142026. június 28., 18:14

A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vasárnapi tájékoztatása szerint mindkét napon 12 és 20 óra között lesz érvényben a korlátozás Galac, Vrancea, Vaslui, Bákó, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Beszterce-Naszód, Máramaros, Szatmár, Bihar, Szilágy, Kolozs, Arad, Temes, Krassó-Szörény, Hunyad, Fehér, Maros, Szeben, Hargita, Kovászna, Brassó, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu és Ilfov megyében.

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Mentesülnek a tilalom alól

  • a személyszállító gépjárművek,

  • az élő állatokat vagy romlandó termékeket, postai küldeményeket, az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket, üzemanyagot, ellenőrzött hőmérsékletet igénylő árut, katasztrófa sújtotta területekre vizet és élelmiszert szállító járművek,

  • továbbá a hulladékszállításra kialakított járművek, a palackozott vizet és üdítőitalokat szállító járművek,

  • mezőgazdasági termelőktől származó terményeket szállító járművek,

  • a nemzetközi hadgyakorlatokon részt vevő katonai szállítmányok,

  • valamint a betétdíjas visszaváltási rendszer (SGR) keretében elindított szállítmányok.

Nem vonatkozik a tilalom a bizonyos típusú élelmiszereket – például pékárukat, friss cukrász- és péksüteményeket, kekszeket, tartós süteményeket, cukrot és cukoripari termékeket, kakaót, csokoládét, tésztaféléket, kávét, teát és kapcsolódó termékeket, fűszereket, gyümölcsleveket, valamint alkoholos és alkoholmentes italokat – szállító járművekre sem.

Belföld Közlekedés
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