Lezárult a közbeszerzési eljárás a Büdösfürdőre tervezett víz- és csatornahálózat kivitelezése érdekében a Csíkszentkirályhoz tartozó területet illetően. A munkálatok elkezdéséhez viszont a finanszírozás is szükséges.

Kovács Attila 2026. június 29., 10:102026. június 29., 10:10

Rövidesen nyertest hirdetnek a Csíkszentkirály közigazgatási területét érintő munkálatok érdekében kiírt közbeszerzési eljárás befejeztével. Hirdetés A tavaly decemberben megjelent kiírásban áfa nélkül 28,5 millió lejre becsülték a beruházás értékét, amely

tartalmazza a víz- és csatornahálózat kiépítését a szentkirályi területen.

Mint Székely Ernő szentkirályi polgármester kérdésünkre elmondta, több jelentkező ajánlatai közül kellett választani, az eredményhirdetés után pedig, az óvások benyújtására fenntartott időszak lejártával – amennyiben nem lesz ilyen kifogás – aláírhatják a szerződést a megbízott kivitelezővel. korábban írtuk Büdösfürdő víz- és szennyvízhálózata: együtt vagy külön-külön? Már a műszaki tervek készülnek a Büdösfürdőn kiépítendő víz- és szennyvízhálózat számára, az viszont még kérdéses, hogy a két községhez tartozó üdülőövezet eddigi legnagyobb beruházását lehet-e egyként kezelni, vagy két külön munkálat lesz. A munkakezdés idejét és a kivitelezés ütemét viszont a finanszírozás mértéke határozza meg, mivel a beruházás az Anghel Saligny kormányprogram támogatásával történhet meg, erről pedig egyelőre nincsenek információk.

Fotó: Borbély Fanni

Mivel Büdösfürdő és a vele összeépült Előhágó a két szomszédos község, Csíkszentkirály és Csíkszenimre közigazgatási területén található, az Anghel Saligny programban külön-külön pályáztak, és 2022-ben jelentős összegeket hagytak jóvá a fejlesztésre,

Csíkszentkirály 38,8, Csíkszentimre 33,4 millió lej támogatásra jogosult.

A műszaki terveket mindkét község elkészíttette, a finanszírozási szerződéseket is aláírták, de Csíkszentimre tavaly az Anghel Saligny program folytatásáról szóló döntésekre várt. Mint Kencse Előd, Csíkszentimre polgármestere tájékoztatott, most készítik elő a közbeszerzési eljárás kiírását, így

nemsokára a beruházás másik részére vonatkozóan is elkezdődhet a licit folyamata.

Fotó: Borbély Fanni