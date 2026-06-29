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Kivitelező lesz, de támogatás is kell a büdösfürdői beruházáshoz

Büdösfürdő két község közigazgatási területé hez tartozik • Fotó: Borbély Fanni

Büdösfürdő két község közigazgatási területé hez tartozik

Fotó: Borbély Fanni

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Lezárult a közbeszerzési eljárás a Büdösfürdőre tervezett víz- és csatornahálózat kivitelezése érdekében a Csíkszentkirályhoz tartozó területet illetően. A munkálatok elkezdéséhez viszont a finanszírozás is szükséges.

Kovács Attila

2026. június 29., 10:102026. június 29., 10:10

Rövidesen nyertest hirdetnek a Csíkszentkirály közigazgatási területét érintő munkálatok érdekében kiírt közbeszerzési eljárás befejeztével.

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A tavaly decemberben megjelent kiírásban áfa nélkül 28,5 millió lejre becsülték a beruházás értékét, amely

tartalmazza a víz- és csatornahálózat kiépítését a szentkirályi területen.

Mint Székely Ernő szentkirályi polgármester kérdésünkre elmondta, több jelentkező ajánlatai közül kellett választani, az eredményhirdetés után pedig, az óvások benyújtására fenntartott időszak lejártával – amennyiben nem lesz ilyen kifogás – aláírhatják a szerződést a megbízott kivitelezővel.

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Büdösfürdő víz- és szennyvízhálózata: együtt vagy külön-külön?

Már a műszaki tervek készülnek a Büdösfürdőn kiépítendő víz- és szennyvízhálózat számára, az viszont még kérdéses, hogy a két községhez tartozó üdülőövezet eddigi legnagyobb beruházását lehet-e egyként kezelni, vagy két külön munkálat lesz.

A munkakezdés idejét és a kivitelezés ütemét viszont a finanszírozás mértéke határozza meg, mivel a beruházás az Anghel Saligny kormányprogram támogatásával történhet meg, erről pedig egyelőre nincsenek információk.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Mivel Büdösfürdő és a vele összeépült Előhágó a két szomszédos község, Csíkszentkirály és Csíkszenimre közigazgatási területén található, az Anghel Saligny programban külön-külön pályáztak, és 2022-ben jelentős összegeket hagytak jóvá a fejlesztésre,

Csíkszentkirály 38,8, Csíkszentimre 33,4 millió lej támogatásra jogosult.

A műszaki terveket mindkét község elkészíttette, a finanszírozási szerződéseket is aláírták, de Csíkszentimre tavaly az Anghel Saligny program folytatásáról szóló döntésekre várt. Mint Kencse Előd, Csíkszentimre polgármestere tájékoztatott, most készítik elő a közbeszerzési eljárás kiírását, így

nemsokára a beruházás másik részére vonatkozóan is elkezdődhet a licit folyamata.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Noha két részből álló beruházásról van szó, a kiépítendő rendszer egységes lesz. A büdösfürdői vízhálózat több forrásból lesz ellátva, úgy a szentimrei, mint a szentkirályi területről, a szennyvizet pedig a megnövelt kapacitású szentimrei szennyvíztisztító fogadja majd be, ehhez egy szállítóvezeték építésére is szükség lesz.

Büdösfürdőn jelenleg csak részleges, változó teljesítménnyel működő vízhálózat van, az ebből származó víz nem minősül ivóvíznek, a fürdőszobákból a talajba engedett szennyvíz pedig erős környezeti terhelést jelent.

Csíkszék Csíkszereda
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