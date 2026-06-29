Büdösfürdő két község közigazgatási területé hez tartozik
Fotó: Borbély Fanni
Lezárult a közbeszerzési eljárás a Büdösfürdőre tervezett víz- és csatornahálózat kivitelezése érdekében a Csíkszentkirályhoz tartozó területet illetően. A munkálatok elkezdéséhez viszont a finanszírozás is szükséges.
Rövidesen nyertest hirdetnek a Csíkszentkirály közigazgatási területét érintő munkálatok érdekében kiírt közbeszerzési eljárás befejeztével.
A tavaly decemberben megjelent kiírásban áfa nélkül 28,5 millió lejre becsülték a beruházás értékét, amely
Mint Székely Ernő szentkirályi polgármester kérdésünkre elmondta, több jelentkező ajánlatai közül kellett választani, az eredményhirdetés után pedig, az óvások benyújtására fenntartott időszak lejártával – amennyiben nem lesz ilyen kifogás – aláírhatják a szerződést a megbízott kivitelezővel.
Már a műszaki tervek készülnek a Büdösfürdőn kiépítendő víz- és szennyvízhálózat számára, az viszont még kérdéses, hogy a két községhez tartozó üdülőövezet eddigi legnagyobb beruházását lehet-e egyként kezelni, vagy két külön munkálat lesz.
A munkakezdés idejét és a kivitelezés ütemét viszont a finanszírozás mértéke határozza meg, mivel a beruházás az Anghel Saligny kormányprogram támogatásával történhet meg, erről pedig egyelőre nincsenek információk.
Fotó: Borbély Fanni
Mivel Büdösfürdő és a vele összeépült Előhágó a két szomszédos község, Csíkszentkirály és Csíkszenimre közigazgatási területén található, az Anghel Saligny programban külön-külön pályáztak, és 2022-ben jelentős összegeket hagytak jóvá a fejlesztésre,
A műszaki terveket mindkét község elkészíttette, a finanszírozási szerződéseket is aláírták, de Csíkszentimre tavaly az Anghel Saligny program folytatásáról szóló döntésekre várt. Mint Kencse Előd, Csíkszentimre polgármestere tájékoztatott, most készítik elő a közbeszerzési eljárás kiírását, így
Fotó: Borbély Fanni
Noha két részből álló beruházásról van szó, a kiépítendő rendszer egységes lesz. A büdösfürdői vízhálózat több forrásból lesz ellátva, úgy a szentimrei, mint a szentkirályi területről, a szennyvizet pedig a megnövelt kapacitású szentimrei szennyvíztisztító fogadja majd be, ehhez egy szállítóvezeték építésére is szükség lesz.
Büdösfürdőn jelenleg csak részleges, változó teljesítménnyel működő vízhálózat van, az ebből származó víz nem minősül ivóvíznek, a fürdőszobákból a talajba engedett szennyvíz pedig erős környezeti terhelést jelent.
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