Ezekben a középiskolákban tehetségpróbával is kell bizonyítani, nem elég az országos képességvizsga

A Marosvásárhelyi Református Kollégium három kilencedik osztályt indít – a teológia osztályba felvételi útján lehet bejutni
Fotó: Haáz Vince
A felekezeti és művészeti középiskolák kapui hamarosan megnyílnak a nyolcadik osztályt végzett jelentkezők előtt. Összegyűjtöttük több székelyföldi tanintézmény felvételi vizsgájával kapcsolatos legfontosabb tudnivalóit.
A nyolcadikos diákok országos felmérője előtti időszakban, azaz májusban hirdetnek tehetség-, illetve képességpróbát azok a középiskolák, amelyeknél nem csak az országos képességvizsgán megszerzett jegyek számítanak, hanem a tehetség és az elhivatottság is.
a zenei szakára, illetve a színészmesterség, képzőművészet és műépítészet szakokra a felvételizők május 13–15. között iratkozhatnak be a titkárságon, naponta 9 és 15 óra között. A képességfelmérő vizsgákra május 18–22. között kerül sor. Fontos tudni, hogy
Az átmenőjegy mindhárom vizsgarészen a hatos.
kilencedikeseknek szánt tehetségpróbája május 20–21-én lesz, az eredményeket május 25-én hirdetik ki. Beíratkozni május 13–15. között lehet, az iskola a következő héten még tart felkészítőket is. Az elemi és gimnáziumi osztályokba való felvételiről a 0786 406 452-es telefonszámon lehet érdeklődni.
zenei kilencedik osztályában 19 hely van hangszeres zene szakon és 5 hely klasszikus ének szakon. A képzőművészeti és építészeti osztályban 16 képzőművészeti és 8 építészeti (architektúra) hely áll rendelkezésre.
Beiratkozni május 13–15. között lehet, a tehetségpróbák május 20–22. között zajlanak. A végső pontszámot 75 százalékban a tehetségpróba, 25 százalékban az országos felmérő eredménye határozza meg.
Fotó: Haáz Vince
a zene, képzőművészet és dráma tagozatokra jelentkezők május 13–15. között iratkozhatnak be a líceum titkárságán. A vizsgákat május 21–22-én tartják. Érdeklődni a 0267 312 997-es vagy a 0725 523 498-as telefonszámon lehet.
A felekezeti iskolák teológia osztályaiba is képességpróba után lehet bejutni, és a diákok felekezetre való tekintet nélkül jelentkezhetnek.
a 2026–2027-es tanévben három kilencedik osztályt indít: római katolikus teológiai–angol intenzív, természettudomány–angol/német intenzív és társadalomtudomány–angol/német intenzív profilokkal.
A teológiai osztályba külön felvételi vizsgán lehet bejutni, amelyre május 13–15. között kell beiratkozni. A vizsga május 20-án zajlik: délelőtt 10-től 13-ig szóbeli, délután 14-től 16-ig írásbeli.
A végső pontszám fele a nyolcadikos záróvizsga, fele az iskolai vizsga eredményéből áll össze.
képességpróbájára május 13–15. között lehet személyesen beíratkozni az iskola titkárságán. A felkészítő május 18-án 14 órakor kezdődik. A vizsga írásbeli része május 19-én 14 órakor, a szóbeli interjú ugyanaznap 15:30-kor lesz. Az eredményeket május 22-én hirdetik ki. Bővebb információ a 0266 219 766-os telefonszámon kérhető.
A művészeti iskolákba jelentkezők előbb tehetségpróbákon vesznek részt
Fotó: Haáz Vince
a 2026–2027-es tanévben három kilencedik osztályt indít. A humán-teológiai osztályba felvételi alapján lehet bejutni –
Felkészítőket tartanak május 9-én és 16-án, délelőtt 10 órakor. Az eredmények május 25-én derülnek ki. Aki ebbe az osztályba kerül, nem vesz részt a számítógépes elosztásban. A társadalomtudomány–angol intenzív és a természettudomány–angol intenzív osztályokba viszont felvételi nélkül, a számítógépes rendszer útján lehet bekerülni – feltétel a legalább 9-es magaviseleti jegy.
Bár az iskola honlapján több tétel szerepel, de a kollégium igazgató-helyettese, Zalányi Erzsébet a Székelyhonnak elmondta, szoktak szelidíteni rajta a diákok érdekében, és a tematikából csak hét tételt választanak. Ezeket előzetesen közlik a vallástanárokkal és érdeklődőkkel, akikből nincs hiány, hiszen minden évben sokan jelentkeznek az iskola teológia osztályába: tavaly százan felvételiztek, azelőtt 150 diák vizsgázott 24 helyre – tudtuk meg Zalányi Erzsébettől.
Jókora büntetést kapott az a sofőr, akit helikopterből figyeltek, amint figyelmen kívül hagyja a közlekedési szabályokat.
Nemzetközi hadgyakorlatot rendeznek az erdélyi Nagysinken május 7–23. között, amelyre vasárnaptól kezdődően több szövetséges országból érkezik haditechnika – közölte a román védelmi minisztérium (MApN).
Néhány százan gyűltek össze vasárnap este a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren az Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetésen.
Körülbelül négyezren vettek részt vasárnap Nagyváradon az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen.
Csaknem duplájával haladta meg a megengedett sebességet egy autós az A1-es autópályán, ráadásul a jogosítványa is le volt járva. Az ellenőrzések során több szabálytalan sofőrt is lefüleltek a rendőrök, a kiszabott bírságok értéke 40 ezer lejre rúg.
A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt vasárnap 12 óra 14 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben, mindössze 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől.
Több mint 140 alkohol vagy drog hatása alatt vezető sofőrt füleltek le a rendőrök szombat éjjel, egy átfogó ellenőrző akció keretein belül.
Tragikus kimenetelű közúti baleset történt vasárnapra virradóra Câmpulungon: egy fiatalember életét vesztette.
Fagyos reggelre ébredtek a Székelyföldiek: a települések többségében mínusz tartományban volt a hőmérők higanyszála a hajnali órákban, Csíkszereda ugyanakkor ismét az ország leghidegebb lakott települése volt vasárnap reggel.
Nem hősködés, hanem értékekhez való ragaszkodás egyik legfőbb nemzeti jelképünkre hivatkozni, művészeti alkotásokon, emlékműveken megjeleníteni. Sorozatunkban a turulmadár székelyföldi útját követjük – a legkeletibb bástyával, Kézdiszékkel indítunk.
szóljon hozzá!