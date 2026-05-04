Ezekben a középiskolákban tehetségpróbával is kell bizonyítani, nem elég az országos képességvizsga

A Marosvásárhelyi Református Kollégium három kilencedik osztályt indít – a teológia osztályba felvételi útján lehet bejutni

A felekezeti és művészeti középiskolák kapui hamarosan megnyílnak a nyolcadik osztályt végzett jelentkezők előtt. Összegyűjtöttük több székelyföldi tanintézmény felvételi vizsgájával kapcsolatos legfontosabb tudnivalóit.

Hajnal Csilla 2026. május 04., 10:172026. május 04., 10:17

A nyolcadikos diákok országos felmérője előtti időszakban, azaz májusban hirdetnek tehetség-, illetve képességpróbát azok a középiskolák, amelyeknél nem csak az országos képességvizsgán megszerzett jegyek számítanak, hanem a tehetség és az elhivatottság is. A Marosvásárhelyi Művészeti Főgimnázium a zenei szakára, illetve a színészmesterség, képzőművészet és műépítészet szakokra a felvételizők május 13–15. között iratkozhatnak be a titkárságon, naponta 9 és 15 óra között. A képességfelmérő vizsgákra május 18–22. között kerül sor. Fontos tudni, hogy Hirdetés

a vizsga minden szakaszán meg kell jelenni – aki kimarad valamelyikből, érvénytelen eredményt kap.

Az átmenőjegy mindhárom vizsgarészen a hatos. Székelyudvarhelyen a dr. Palló Imre Művészeti Líceum kilencedikeseknek szánt tehetségpróbája május 20–21-én lesz, az eredményeket május 25-én hirdetik ki. Beíratkozni május 13–15. között lehet, az iskola a következő héten még tart felkészítőket is. Az elemi és gimnáziumi osztályokba való felvételiről a 0786 406 452-es telefonszámon lehet érdeklődni. A csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola zenei kilencedik osztályában 19 hely van hangszeres zene szakon és 5 hely klasszikus ének szakon. A képzőművészeti és építészeti osztályban 16 képzőművészeti és 8 építészeti (architektúra) hely áll rendelkezésre.

A képzőművészeti szakra érdeklődőknek nyílt napot tartanak május 16-án, szombaton 10 órakor.

Beiratkozni május 13–15. között lehet, a tehetségpróbák május 20–22. között zajlanak. A végső pontszámot 75 százalékban a tehetségpróba, 25 százalékban az országos felmérő eredménye határozza meg.

Fotó: Haáz Vince

Sepsiszentgyörgyön a Plugor Sándor Művészeti Líceumban a zene, képzőművészet és dráma tagozatokra jelentkezők május 13–15. között iratkozhatnak be a líceum titkárságán. A vizsgákat május 21–22-én tartják. Érdeklődni a 0267 312 997-es vagy a 0725 523 498-as telefonszámon lehet. A felekezeti iskolák teológia osztályaiba is képességpróba után lehet bejutni, és a diákok felekezetre való tekintet nélkül jelentkezhetnek. A marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum a 2026–2027-es tanévben három kilencedik osztályt indít: római katolikus teológiai–angol intenzív, természettudomány–angol/német intenzív és társadalomtudomány–angol/német intenzív profilokkal. A teológiai osztályba külön felvételi vizsgán lehet bejutni, amelyre május 13–15. között kell beiratkozni. A vizsga május 20-án zajlik: délelőtt 10-től 13-ig szóbeli, délután 14-től 16-ig írásbeli.

Az írásbeli anyagát a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség tematikája határozza meg, és legalább 7-es jegyet kell elérni.

A végső pontszám fele a nyolcadikos záróvizsga, fele az iskolai vizsga eredményéből áll össze. Székelyudvarhelyen a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium képességpróbájára május 13–15. között lehet személyesen beíratkozni az iskola titkárságán. A felkészítő május 18-án 14 órakor kezdődik. A vizsga írásbeli része május 19-én 14 órakor, a szóbeli interjú ugyanaznap 15:30-kor lesz. Az eredményeket május 22-én hirdetik ki. Bővebb információ a 0266 219 766-os telefonszámon kérhető.

A művészeti iskolákba jelentkezők előbb tehetségpróbákon vesznek részt Fotó: Haáz Vince

A Marosvásárhelyi Református Kollégium a 2026–2027-es tanévben három kilencedik osztályt indít. A humán-teológiai osztályba felvételi alapján lehet bejutni –

a beiratkozás május 13–15. között zajlik, a vizsga május 21-én lesz: a szóbeli 11 órakor, az írásbeli 13 órakor kezdődik.

Felkészítőket tartanak május 9-én és 16-án, délelőtt 10 órakor. Az eredmények május 25-én derülnek ki. Aki ebbe az osztályba kerül, nem vesz részt a számítógépes elosztásban. A társadalomtudomány–angol intenzív és a természettudomány–angol intenzív osztályokba viszont felvételi nélkül, a számítógépes rendszer útján lehet bekerülni – feltétel a legalább 9-es magaviseleti jegy.

A két órás írásbeli vizsga anyagát az Erdélyi Református Egyházkerület által kidolgozott és a Román Tanügyminisztérium által elfogadott tematika képezi.