Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ezekben a középiskolákban tehetségpróbával is kell bizonyítani, nem elég az országos képességvizsga

A Marosvásárhelyi Református Kollégium három kilencedik osztályt indít – a teológia osztályba felvételi útján lehet bejutni • Fotó: Haáz Vince

A Marosvásárhelyi Református Kollégium három kilencedik osztályt indít – a teológia osztályba felvételi útján lehet bejutni

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A felekezeti és művészeti középiskolák kapui hamarosan megnyílnak a nyolcadik osztályt végzett jelentkezők előtt. Összegyűjtöttük több székelyföldi tanintézmény felvételi vizsgájával kapcsolatos legfontosabb tudnivalóit.

Hajnal Csilla

2026. május 04., 10:172026. május 04., 10:17

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A nyolcadikos diákok országos felmérője előtti időszakban, azaz májusban hirdetnek tehetség-, illetve képességpróbát azok a középiskolák, amelyeknél nem csak az országos képességvizsgán megszerzett jegyek számítanak, hanem a tehetség és az elhivatottság is.

A Marosvásárhelyi Művészeti Főgimnázium

a zenei szakára, illetve a színészmesterség, képzőművészet és műépítészet szakokra a felvételizők május 13–15. között iratkozhatnak be a titkárságon, naponta 9 és 15 óra között. A képességfelmérő vizsgákra május 18–22. között kerül sor. Fontos tudni, hogy

Hirdetés

a vizsga minden szakaszán meg kell jelenni – aki kimarad valamelyikből, érvénytelen eredményt kap.

Az átmenőjegy mindhárom vizsgarészen a hatos.

Székelyudvarhelyen a dr. Palló Imre Művészeti Líceum

kilencedikeseknek szánt tehetségpróbája május 20–21-én lesz, az eredményeket május 25-én hirdetik ki. Beíratkozni május 13–15. között lehet, az iskola a következő héten még tart felkészítőket is. Az elemi és gimnáziumi osztályokba való felvételiről a 0786 406 452-es telefonszámon lehet érdeklődni.

A csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola

zenei kilencedik osztályában 19 hely van hangszeres zene szakon és 5 hely klasszikus ének szakon. A képzőművészeti és építészeti osztályban 16 képzőművészeti és 8 építészeti (architektúra) hely áll rendelkezésre.

A képzőművészeti szakra érdeklődőknek nyílt napot tartanak május 16-án, szombaton 10 órakor.

Beiratkozni május 13–15. között lehet, a tehetségpróbák május 20–22. között zajlanak. A végső pontszámot 75 százalékban a tehetségpróba, 25 százalékban az országos felmérő eredménye határozza meg.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Sepsiszentgyörgyön a Plugor Sándor Művészeti Líceumban

a zene, képzőművészet és dráma tagozatokra jelentkezők május 13–15. között iratkozhatnak be a líceum titkárságán. A vizsgákat május 21–22-én tartják. Érdeklődni a 0267 312 997-es vagy a 0725 523 498-as telefonszámon lehet.

A felekezeti iskolák teológia osztályaiba is képességpróba után lehet bejutni, és a diákok felekezetre való tekintet nélkül jelentkezhetnek.

A marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum

a 2026–2027-es tanévben három kilencedik osztályt indít: római katolikus teológiai–angol intenzív, természettudomány–angol/német intenzív és társadalomtudomány–angol/német intenzív profilokkal.

A teológiai osztályba külön felvételi vizsgán lehet bejutni, amelyre május 13–15. között kell beiratkozni. A vizsga május 20-án zajlik: délelőtt 10-től 13-ig szóbeli, délután 14-től 16-ig írásbeli.

Az írásbeli anyagát a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség tematikája határozza meg, és legalább 7-es jegyet kell elérni.

A végső pontszám fele a nyolcadikos záróvizsga, fele az iskolai vizsga eredményéből áll össze.

Székelyudvarhelyen a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium

képességpróbájára május 13–15. között lehet személyesen beíratkozni az iskola titkárságán. A felkészítő május 18-án 14 órakor kezdődik. A vizsga írásbeli része május 19-én 14 órakor, a szóbeli interjú ugyanaznap 15:30-kor lesz. Az eredményeket május 22-én hirdetik ki. Bővebb információ a 0266 219 766-os telefonszámon kérhető.

A művészeti iskolákba jelentkezők előbb tehetségpróbákon vesznek részt • Fotó: Haáz Vince Galéria

A művészeti iskolákba jelentkezők előbb tehetségpróbákon vesznek részt

Fotó: Haáz Vince

A Marosvásárhelyi Református Kollégium

a 2026–2027-es tanévben három kilencedik osztályt indít. A humán-teológiai osztályba felvételi alapján lehet bejutni –

a beiratkozás május 13–15. között zajlik, a vizsga május 21-én lesz: a szóbeli 11 órakor, az írásbeli 13 órakor kezdődik.

Felkészítőket tartanak május 9-én és 16-án, délelőtt 10 órakor. Az eredmények május 25-én derülnek ki. Aki ebbe az osztályba kerül, nem vesz részt a számítógépes elosztásban. A társadalomtudomány–angol intenzív és a természettudomány–angol intenzív osztályokba viszont felvételi nélkül, a számítógépes rendszer útján lehet bekerülni – feltétel a legalább 9-es magaviseleti jegy.

A két órás írásbeli vizsga anyagát az Erdélyi Református Egyházkerület által kidolgozott és a Román Tanügyminisztérium által elfogadott tematika képezi.

Bár az iskola honlapján több tétel szerepel, de a kollégium igazgató-helyettese, Zalányi Erzsébet a Székelyhonnak elmondta, szoktak szelidíteni rajta a diákok érdekében, és a tematikából csak hét tételt választanak. Ezeket előzetesen közlik a vallástanárokkal és érdeklődőkkel, akikből nincs hiány, hiszen minden évben sokan jelentkeznek az iskola teológia osztályába: tavaly százan felvételiztek, azelőtt 150 diák vizsgázott 24 helyre – tudtuk meg Zalányi Erzsébettől.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Háromszék Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon
Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
Új kihívások és fejlődési tervek a gyergyói rókalányok előtt
Haditechnika érkezik Erdélybe, nem kell pánikolni a konvojok miatt
Az éllovas legyőzésével feljutott az élvonalba a Marosvásárhelyi VSK kézilabdacsapata
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon
Székelyhon

Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon
Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
Székelyhon

Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
Új kihívások és fejlődési tervek a gyergyói rókalányok előtt
Székely Sport

Új kihívások és fejlődési tervek a gyergyói rókalányok előtt
Haditechnika érkezik Erdélybe, nem kell pánikolni a konvojok miatt
Krónika

Haditechnika érkezik Erdélybe, nem kell pánikolni a konvojok miatt
Az éllovas legyőzésével feljutott az élvonalba a Marosvásárhelyi VSK kézilabdacsapata
Székely Sport

Az éllovas legyőzésével feljutott az élvonalba a Marosvásárhelyi VSK kézilabdacsapata
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Nőileg

Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 04., hétfő

Helikopterből filmezték, ahogy tíz perc alatt négyszer is szabálytalanul előz – videóval

Jókora büntetést kapott az a sofőr, akit helikopterből figyeltek, amint figyelmen kívül hagyja a közlekedési szabályokat.

Helikopterből filmezték, ahogy tíz perc alatt négyszer is szabálytalanul előz – videóval
Helikopterből filmezték, ahogy tíz perc alatt négyszer is szabálytalanul előz – videóval
2026. május 04., hétfő

Helikopterből filmezték, ahogy tíz perc alatt négyszer is szabálytalanul előz – videóval
Hirdetés
2026. május 04., hétfő

Katonai konvojok az utakon: nagyszabású hadgyakorlat kezdődik Erdélyben

Nemzetközi hadgyakorlatot rendeznek az erdélyi Nagysinken május 7–23. között, amelyre vasárnaptól kezdődően több szövetséges országból érkezik haditechnika – közölte a román védelmi minisztérium (MApN).

Katonai konvojok az utakon: nagyszabású hadgyakorlat kezdődik Erdélyben
Katonai konvojok az utakon: nagyszabású hadgyakorlat kezdődik Erdélyben
2026. május 04., hétfő

Katonai konvojok az utakon: nagyszabású hadgyakorlat kezdődik Erdélyben
2026. május 03., vasárnap

A fővárosban is Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetést tartottak

Néhány százan gyűltek össze vasárnap este a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren az Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetésen.

A fővárosban is Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetést tartottak
A fővárosban is Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetést tartottak
2026. május 03., vasárnap

A fővárosban is Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetést tartottak
2026. május 03., vasárnap

Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon

Körülbelül négyezren vettek részt vasárnap Nagyváradon az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen.

Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon
Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon
2026. május 03., vasárnap

Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon
Hirdetés
2026. május 03., vasárnap

Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán

Csaknem duplájával haladta meg a megengedett sebességet egy autós az A1-es autópályán, ráadásul a jogosítványa is le volt járva. Az ellenőrzések során több szabálytalan sofőrt is lefüleltek a rendőrök, a kiszabott bírságok értéke 40 ezer lejre rúg.

Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán
Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán
2026. május 03., vasárnap

Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán
2026. május 03., vasárnap

Rengett a föld Sepsiszentgyörgy közelében

A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt vasárnap 12 óra 14 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben, mindössze 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől.

Rengett a föld Sepsiszentgyörgy közelében
Rengett a föld Sepsiszentgyörgy közelében
2026. május 03., vasárnap

Rengett a föld Sepsiszentgyörgy közelében
2026. május 03., vasárnap

Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton

Több mint 140 alkohol vagy drog hatása alatt vezető sofőrt füleltek le a rendőrök szombat éjjel, egy átfogó ellenőrző akció keretein belül.

Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
2026. május 03., vasárnap

Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
Hirdetés
2026. május 03., vasárnap

Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében

Tragikus kimenetelű közúti baleset történt vasárnapra virradóra Câmpulungon: egy fiatalember életét vesztette.

Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében
Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében
2026. május 03., vasárnap

Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében
2026. május 03., vasárnap

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön

Fagyos reggelre ébredtek a Székelyföldiek: a települések többségében mínusz tartományban volt a hőmérők higanyszála a hajnali órákban, Csíkszereda ugyanakkor ismét az ország leghidegebb lakott települése volt vasárnap reggel.

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
2026. május 03., vasárnap

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
2026. május 03., vasárnap

A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék

Nem hősködés, hanem értékekhez való ragaszkodás egyik legfőbb nemzeti jelképünkre hivatkozni, művészeti alkotásokon, emlékműveken megjeleníteni. Sorozatunkban a turulmadár székelyföldi útját követjük – a legkeletibb bástyával, Kézdiszékkel indítunk.

A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék
A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék
2026. május 03., vasárnap

A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!