Bírósághoz fordulhat Gyergyószentmiklós a Monturist közgyűlés összehívásáért

A Monturist vezetője rendre semmibe veszi a tulajdonosok akaratát, Gyergyószentmiklós érdekeivel ellentétes lépéseket tesz, valamint kérdéseket felvető személyi összefonódások is kiderültek – jelentette ki Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere.

Gergely Imre 2026. június 22., 15:212026. június 22., 15:21 2026. június 22., 16:102026. június 22., 16:10

A gyergyószentmiklósi képviselő-testület nemrég határozott arról, hogy

kezdeményezi a város gyilkos-tói ingatlanjait adminisztráló Monturist Kft. ügyvezetőjének leváltását.

Hirdetés A többségi tulajdonos Budapest Belváros-Lipótváros Önkormányzata szintén egyetértett a vezetőcsere szükségességével. Azonban ehhez össze kellene hívni a cég közgyűlését.

Az összehívásra viszont csak ügyvezető, Török Csaba jogosult, az összehívást pedig nem tette meg a megfelelő határidőig.

A gyergyószentmiklósi önkormányzat június 29-ére kérte a közgyűlés összehívását. A törvényes határidő pénteken lejárt, de a polgármesteri hivatalba a mai napig nem érkezett összehívó. Nagy Zoltán szerint valószínű, hogy az ügyvezető elmulasztja a két önkormányzat kérésének teljesítését. Ezért

bírósághoz fordulnak, hogy a bíróság kötelezze Törököt a közgyűlés összehívására.

Megjegyezte, hogy az ügyvezető eddig is több alkalommal ment szembe az önkormányzati szándékkal, például város törzstőkéjének rendezését célzó határozatokat megtámadta a prefektúránál.

Fotó: Pinti Attila

Amint Nagy elmondta, a törzstőke rendezésére azért lenne szükség, mert korábban mintegy 16 ezer négyzetméter terület kikerült a cég vagyonából,

miközben a kezelésében maradt közel 28 ezer négyzetméternyi terület értékét nem aktualizáltál, ezek jelenleg mindössze 93 500 lejt érnek a papírokban. Az önkormányzat újraértékelést kezdeményezett, hiszen a terület jelenlegi piaci értéke ennél jóval magasabb. A város emellett szakértői vizsgálatot is tervezett a terület felértékelésére, hiszen

az a szándéka, hogy megvásárolja a budapesti fél részét.

Ezt a határozatot ugyancsak megtámadta az ügyvezető, a polgármester szerint szembemenve Gyergyószentmiklós érdekeivel. A sajtótájékoztatón szó esett a Gyilkos-tónál tapasztalt szabálytalanságokról is. Az önkormányzat urbanisztikai szakemberei 2023-ban és 2025-ben jegyzőkönyvekben rögzítették, hogy a Monturist fokozottan védett övezetben végzett építkezési munkálatokat,

illetve olyan kereskedelmi tevékenységet folytatott, amely az adott területen nem engedélyezett. Emiatt már büntetést is kiróttak. A polgármester szerint a cég nem szüntette meg ezeket a tevékenységeket, hanem bíróságon támadta meg a jegyzőkönyveket. Nagy Zoltán több olyan személyi és üzleti kapcsolatot is ismertetett, amelyek kérdéseket vetnek fel, és gyanúkat kelthetnek. Amint elmondta, 2022-ben a GO RT tulajdonában levő Monturist részvényeinek megszerzésére az Innovativ Const Kft.-vel kötöttek szerződést a cég felszámolóval. A vállalkozás az ügyvezető édesanyjának tulajdonában állt, és ő volt annak ügyvezetője is. Az adásvételi dokumentumot mégis a Monturist jelenlegi ügyvezetője írta alá.

Bár a tranzakció cégbírósági bejegyzése akkor meghiúsult, 2024-ben a részvények végül a Gyilkostóért Egyesülethez kerültek.

Az egyesületet Török Csaba és Monturist ügyvédje, Moldovan Ovidiu Dumitru alapította, az egyesület elnöke pedig ugyancsak az ügyvéd.

Fotó: Pinti Attila

Még érdekesebb a Food Truck BBQ Kft. működése. Amint Nagy Zoltán ismertette, a vállalkozást a Monturist székhelyének címére jegyezték be, és tulajdonosai pedig az említett Moldovan Ovidiu Dumitru és Csergő Tibor András korábbi polgármester. A cég munkapontja a gyilkostói csónakházban található, ahol

a hatályos szabályozás szerint nem lenne megengedett kereskedelmi tevékenység folytatása, ennek ellenére ott fagylaltot, kürtős kalácsot és hasonlókat árusítanak.

Korábban a vállalkozás munkapontja a „12-es villában” működött. Ezt a Monturist vezetése szeretné eladni, ezt azonban egyik résztulajdonos önkormányzat nem támogatta. A polgármester tájékoztatása szerint az ügyben feljelentés előkészítése is folyamatban van. Gyergyószentmiklós polgármestere leszögezi:

az önkormányzat továbbra is stratégiai céljának tekinti valamennyi városi tulajdonú terület visszaszerzését és azok saját hatáskörben történő, átlátható hasznosítását.