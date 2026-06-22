Bírósághoz fordulhat Gyergyószentmiklós a Monturist közgyűlés összehívásáért

Fotó: Gergely Imre
A Monturist vezetője rendre semmibe veszi a tulajdonosok akaratát, Gyergyószentmiklós érdekeivel ellentétes lépéseket tesz, valamint kérdéseket felvető személyi összefonódások is kiderültek – jelentette ki Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere.
2026. június 22., 15:212026. június 22., 15:21
2026. június 22., 16:102026. június 22., 16:10
A gyergyószentmiklósi képviselő-testület nemrég határozott arról, hogy
A többségi tulajdonos Budapest Belváros-Lipótváros Önkormányzata szintén egyetértett a vezetőcsere szükségességével. Azonban ehhez össze kellene hívni a cég közgyűlését.
A gyergyószentmiklósi önkormányzat június 29-ére kérte a közgyűlés összehívását. A törvényes határidő pénteken lejárt, de a polgármesteri hivatalba a mai napig nem érkezett összehívó. Nagy Zoltán szerint valószínű, hogy az ügyvezető elmulasztja a két önkormányzat kérésének teljesítését. Ezért
Megjegyezte, hogy az ügyvezető eddig is több alkalommal ment szembe az önkormányzati szándékkal, például város törzstőkéjének rendezését célzó határozatokat megtámadta a prefektúránál.
Fotó: Pinti Attila
Amint Nagy elmondta, a törzstőke rendezésére azért lenne szükség, mert
korábban mintegy 16 ezer négyzetméter terület kikerült a cég vagyonából,
miközben a kezelésében maradt közel 28 ezer négyzetméternyi terület értékét nem aktualizáltál, ezek jelenleg mindössze 93 500 lejt érnek a papírokban.
Az önkormányzat újraértékelést kezdeményezett, hiszen a terület jelenlegi piaci értéke ennél jóval magasabb. A város emellett szakértői vizsgálatot is tervezett a terület felértékelésére, hiszen
Ezt a határozatot ugyancsak megtámadta az ügyvezető, a polgármester szerint szembemenve Gyergyószentmiklós érdekeivel.
A sajtótájékoztatón szó esett a Gyilkos-tónál tapasztalt szabálytalanságokról is. Az önkormányzat urbanisztikai szakemberei 2023-ban és 2025-ben jegyzőkönyvekben rögzítették, hogy
a Monturist fokozottan védett övezetben végzett építkezési munkálatokat,
illetve olyan kereskedelmi tevékenységet folytatott, amely az adott területen nem engedélyezett.
Emiatt már büntetést is kiróttak. A polgármester szerint a cég nem szüntette meg ezeket a tevékenységeket, hanem bíróságon támadta meg a jegyzőkönyveket.
Nagy Zoltán több olyan személyi és üzleti kapcsolatot is ismertetett, amelyek kérdéseket vetnek fel, és gyanúkat kelthetnek. Amint elmondta, 2022-ben a GO RT tulajdonában levő Monturist részvényeinek megszerzésére az Innovativ Const Kft.-vel kötöttek szerződést a cég felszámolóval. A vállalkozás az ügyvezető édesanyjának tulajdonában állt, és ő volt annak ügyvezetője is. Az adásvételi dokumentumot mégis a Monturist jelenlegi ügyvezetője írta alá.
Az egyesületet Török Csaba és Monturist ügyvédje, Moldovan Ovidiu Dumitru alapította, az egyesület elnöke pedig ugyancsak az ügyvéd.
Fotó: Pinti Attila
Még érdekesebb a Food Truck BBQ Kft. működése. Amint Nagy Zoltán ismertette, a vállalkozást a Monturist székhelyének címére jegyezték be, és tulajdonosai pedig az említett Moldovan Ovidiu Dumitru és Csergő Tibor András korábbi polgármester. A cég munkapontja a gyilkostói csónakházban található, ahol
Korábban a vállalkozás munkapontja a „12-es villában” működött. Ezt a Monturist vezetése szeretné eladni, ezt azonban egyik résztulajdonos önkormányzat nem támogatta. A polgármester tájékoztatása szerint az ügyben feljelentés előkészítése is folyamatban van.
Gyergyószentmiklós polgármestere leszögezi:
A polgármester a sajtótájékoztató végén megerősítette: amennyiben a jelenlegi ügyvezető nem hívja össze a tulajdonosok által kezdeményezett közgyűlést, az önkormányzat bírósághoz fordul, hogy az kényszerítse az ügyvezetőt a közgyűlés összehívására.
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