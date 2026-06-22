Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Bírósághoz fordulhat Gyergyószentmiklós a Monturist közgyűlés összehívásáért

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Monturist vezetője rendre semmibe veszi a tulajdonosok akaratát, Gyergyószentmiklós érdekeivel ellentétes lépéseket tesz, valamint kérdéseket felvető személyi összefonódások is kiderültek – jelentette ki Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere.

Gergely Imre

2026. június 22., 15:212026. június 22., 15:21

2026. június 22., 16:102026. június 22., 16:10

A gyergyószentmiklósi képviselő-testület nemrég határozott arról, hogy

kezdeményezi a város gyilkos-tói ingatlanjait adminisztráló Monturist Kft. ügyvezetőjének leváltását.

Hirdetés

A többségi tulajdonos Budapest Belváros-Lipótváros Önkormányzata szintén egyetértett a vezetőcsere szükségességével. Azonban ehhez össze kellene hívni a cég közgyűlését.

Az összehívásra viszont csak ügyvezető, Török Csaba jogosult, az összehívást pedig nem tette meg a megfelelő határidőig.

A gyergyószentmiklósi önkormányzat június 29-ére kérte a közgyűlés összehívását. A törvényes határidő pénteken lejárt, de a polgármesteri hivatalba a mai napig nem érkezett összehívó. Nagy Zoltán szerint valószínű, hogy az ügyvezető elmulasztja a két önkormányzat kérésének teljesítését. Ezért

bírósághoz fordulnak, hogy a bíróság kötelezze Törököt a közgyűlés összehívására.

Megjegyezte, hogy az ügyvezető eddig is több alkalommal ment szembe az önkormányzati szándékkal, például város törzstőkéjének rendezését célzó határozatokat megtámadta a prefektúránál.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Amint Nagy elmondta, a törzstőke rendezésére azért lenne szükség, mert

  • korábban mintegy 16 ezer négyzetméter terület kikerült a cég vagyonából,

  • miközben a kezelésében maradt közel 28 ezer négyzetméternyi terület értékét nem aktualizáltál, ezek jelenleg mindössze 93 500 lejt érnek a papírokban.

Az önkormányzat újraértékelést kezdeményezett, hiszen a terület jelenlegi piaci értéke ennél jóval magasabb. A város emellett szakértői vizsgálatot is tervezett a terület felértékelésére, hiszen

az a szándéka, hogy megvásárolja a budapesti fél részét.

Ezt a határozatot ugyancsak megtámadta az ügyvezető, a polgármester szerint szembemenve Gyergyószentmiklós érdekeivel.

A sajtótájékoztatón szó esett a Gyilkos-tónál tapasztalt szabálytalanságokról is. Az önkormányzat urbanisztikai szakemberei 2023-ban és 2025-ben jegyzőkönyvekben rögzítették, hogy

  • a Monturist fokozottan védett övezetben végzett építkezési munkálatokat,

  • illetve olyan kereskedelmi tevékenységet folytatott, amely az adott területen nem engedélyezett.

Emiatt már büntetést is kiróttak. A polgármester szerint a cég nem szüntette meg ezeket a tevékenységeket, hanem bíróságon támadta meg a jegyzőkönyveket.

Nagy Zoltán több olyan személyi és üzleti kapcsolatot is ismertetett, amelyek kérdéseket vetnek fel, és gyanúkat kelthetnek. Amint elmondta, 2022-ben a GO RT tulajdonában levő Monturist részvényeinek megszerzésére az Innovativ Const Kft.-vel kötöttek szerződést a cég felszámolóval. A vállalkozás az ügyvezető édesanyjának tulajdonában állt, és ő volt annak ügyvezetője is. Az adásvételi dokumentumot mégis a Monturist jelenlegi ügyvezetője írta alá.

Bár a tranzakció cégbírósági bejegyzése akkor meghiúsult, 2024-ben a részvények végül a Gyilkostóért Egyesülethez kerültek.

Az egyesületet Török Csaba és Monturist ügyvédje, Moldovan Ovidiu Dumitru alapította, az egyesület elnöke pedig ugyancsak az ügyvéd.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Még érdekesebb a Food Truck BBQ Kft. működése. Amint Nagy Zoltán ismertette, a vállalkozást a Monturist székhelyének címére jegyezték be, és tulajdonosai pedig az említett Moldovan Ovidiu Dumitru és Csergő Tibor András korábbi polgármester. A cég munkapontja a gyilkostói csónakházban található, ahol

a hatályos szabályozás szerint nem lenne megengedett kereskedelmi tevékenység folytatása, ennek ellenére ott fagylaltot, kürtős kalácsot és hasonlókat árusítanak.

Korábban a vállalkozás munkapontja a „12-es villában” működött. Ezt a Monturist vezetése szeretné eladni, ezt azonban egyik résztulajdonos önkormányzat nem támogatta. A polgármester tájékoztatása szerint az ügyben feljelentés előkészítése is folyamatban van.

Gyergyószentmiklós polgármestere leszögezi:

az önkormányzat továbbra is stratégiai céljának tekinti valamennyi városi tulajdonú terület visszaszerzését és azok saját hatáskörben történő, átlátható hasznosítását.

A polgármester a sajtótájékoztató végén megerősítette: amennyiben a jelenlegi ügyvezető nem hívja össze a tulajdonosok által kezdeményezett közgyűlést, az önkormányzat bírósághoz fordul, hogy az kényszerítse az ügyvezetőt a közgyűlés összehívására.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A mélybe zuhant egy autó a Transzfogarason – videóval
Összefogással tisztították meg a Bucsin felé vezető utat
Meglepetésre Belgium emberhátrányban kellett pontot mentsen Irán ellen
Simion nekiment a kormánynak, amiért külföldről importál munkásokat
Megegyezett a tapasztalt szélsővel, bejelentette új szerzeményét az FK Csíkszereda
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
A mélybe zuhant egy autó a Transzfogarason – videóval
Székelyhon

A mélybe zuhant egy autó a Transzfogarason – videóval
Összefogással tisztították meg a Bucsin felé vezető utat
Székelyhon

Összefogással tisztították meg a Bucsin felé vezető utat
Meglepetésre Belgium emberhátrányban kellett pontot mentsen Irán ellen
Székely Sport

Meglepetésre Belgium emberhátrányban kellett pontot mentsen Irán ellen
Simion nekiment a kormánynak, amiért külföldről importál munkásokat
Krónika

Simion nekiment a kormánynak, amiért külföldről importál munkásokat
Megegyezett a tapasztalt szélsővel, bejelentette új szerzeményét az FK Csíkszereda
Székely Sport

Megegyezett a tapasztalt szélsővel, bejelentette új szerzeményét az FK Csíkszereda
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Nőileg

Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 22., hétfő

Magyar Péter: kezdeményezzük Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetését

Kezdeményezzük Sulyok Tamás köztársasági elnök megbíztatásának megszüntetését – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlés ülésén napirend előtt mondott beszédében.

Magyar Péter: kezdeményezzük Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetését
Magyar Péter: kezdeményezzük Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetését
2026. június 22., hétfő

Magyar Péter: kezdeményezzük Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetését
Hirdetés
2026. június 22., hétfő

Lebuktunk: csak Romániában drágult a gázolaj májusban, az összes többi uniós tagállamban csökkent

Az Európai Unióban 20,7 százalékkal drágultak májusban éves összevetésben a személyes közlekedéshez használt üzemanyagok és kenőanyagok, miután áprilisban 20,8 százalékos, márciusban pedig 12,9 százalékos növekedést mértek.

Lebuktunk: csak Romániában drágult a gázolaj májusban, az összes többi uniós tagállamban csökkent
Lebuktunk: csak Romániában drágult a gázolaj májusban, az összes többi uniós tagállamban csökkent
2026. június 22., hétfő

Lebuktunk: csak Romániában drágult a gázolaj májusban, az összes többi uniós tagállamban csökkent
2026. június 22., hétfő

A székelyföldi megyékre is érvényes a most kiadott zivatarriasztás

Zivatarokra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a hegyvidéki térségekre, valamint Bánság, Körösvidék, Olténia, Erdély nagy része és Munténia északnyugati részének több megyéjére.

A székelyföldi megyékre is érvényes a most kiadott zivatarriasztás
A székelyföldi megyékre is érvényes a most kiadott zivatarriasztás
2026. június 22., hétfő

A székelyföldi megyékre is érvényes a most kiadott zivatarriasztás
2026. június 22., hétfő

Kiemeltük az apró betűs részt: ezért lesz elviselhető a hőség Székelyföld egyes részein

A meteorológiai szolgálat (ANM) hétfői figyelmeztető előrejelzése szerint szerdáig meleg időre és kellemetlen hőérzetre lehet számítani az egész országban.

Kiemeltük az apró betűs részt: ezért lesz elviselhető a hőség Székelyföld egyes részein
Kiemeltük az apró betűs részt: ezért lesz elviselhető a hőség Székelyföld egyes részein
2026. június 22., hétfő

Kiemeltük az apró betűs részt: ezért lesz elviselhető a hőség Székelyföld egyes részein
Hirdetés
2026. június 22., hétfő

Kizárják Adrian Veșteát és négy párttársát a PNL-ből

Hétfőn 12 órakor lejárt az ultimátum, amelyben a Nemzeti Liberális Pártból (PNL) vezetése felszólított öt politikust, hogy lépjenek ki a pártból, ellenkező esetben kizárják őket a PNL-ből.

Kizárják Adrian Veșteát és négy párttársát a PNL-ből
Kizárják Adrian Veșteát és négy párttársát a PNL-ből
2026. június 22., hétfő

Kizárják Adrian Veșteát és négy párttársát a PNL-ből
2026. június 22., hétfő

Késő este derül ki, hogy bizalmat kap-e a Veștea-kormány

A képviselőház és a szenátus házbizottságának hétfői ülésén hozott döntés szerint hétfőn 21:30-kor kezdődő ülésén szavaz a parlament plénuma Adrian Veștea kormányáról.

Késő este derül ki, hogy bizalmat kap-e a Veștea-kormány
Késő este derül ki, hogy bizalmat kap-e a Veștea-kormány
2026. június 22., hétfő

Késő este derül ki, hogy bizalmat kap-e a Veștea-kormány
2026. június 22., hétfő

Öt intézkedés, ami segítené Románia gazdaságát az USR képviselője szerint

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselője, Claudiu Năsui öt intézkedést javasol a leendő kormánynak, amelyek szerinte segítenék a román gazdaságot.

Öt intézkedés, ami segítené Románia gazdaságát az USR képviselője szerint
Öt intézkedés, ami segítené Románia gazdaságát az USR képviselője szerint
2026. június 22., hétfő

Öt intézkedés, ami segítené Románia gazdaságát az USR képviselője szerint
Hirdetés
2026. június 22., hétfő

Ketten életüket vesztették, egy kiskorú súlyosan megsérült egy Bihar megyei balesetben

Egy férfi és egy nő meghalt, további három személy pedig megsérült egy vasárnap esti balesetben a Bihar megyei Éradonyban.

Ketten életüket vesztették, egy kiskorú súlyosan megsérült egy Bihar megyei balesetben
Ketten életüket vesztették, egy kiskorú súlyosan megsérült egy Bihar megyei balesetben
2026. június 22., hétfő

Ketten életüket vesztették, egy kiskorú súlyosan megsérült egy Bihar megyei balesetben
2026. június 22., hétfő

Megvannak a csúcsértékek az idei nyár első hőhullámából

Megérkezett a hétvégére az idei nyár első hőhulláma, az országos csúcs vasárnap délután egy tizeddel meghaladta a 36 Celsius-fokot Románia déli részén, Calafatnál.

Megvannak a csúcsértékek az idei nyár első hőhullámából
Megvannak a csúcsértékek az idei nyár első hőhullámából
2026. június 22., hétfő

Megvannak a csúcsértékek az idei nyár első hőhullámából
2026. június 22., hétfő

760 doboz cigarettát csempésztek volna Bulgáriából Hollandiába, lecsaptak rájuk a magyar hatóságok

Csaknem hárommillió forint bírságot kapott az a sofőr, akinek a kisbuszában 760 doboz csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

760 doboz cigarettát csempésztek volna Bulgáriából Hollandiába, lecsaptak rájuk a magyar hatóságok
760 doboz cigarettát csempésztek volna Bulgáriából Hollandiába, lecsaptak rájuk a magyar hatóságok
2026. június 22., hétfő

760 doboz cigarettát csempésztek volna Bulgáriából Hollandiába, lecsaptak rájuk a magyar hatóságok
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!