Már áll az új múzeumépület
Fotó: Haáz Vince
Látványos felújítás zajlik a fehéregyházi Petőfi Múzeumnál és az emlékparkban. Nemcsak a régi épületet teszik rendbe, hanem mellé egy korszerű, új múzeumszárnyat is felhúztak. Jelenleg a végső munkálatokat végzik, illetve az új kerítésen dolgoznak.
Ottjártunkkor épp a múzeumépület felújításának végső munkálatai zajlottak, az új, korszerű épület már állt, de az emlékpark egésze is teljesen megújul. Szabó József, a Petőfi Múzeum gondnoka vezetett körbe bennünket az emlékhelyen, ahol a tömegsírok közelében lévő kertben új sétányok, pihenőhelyek és kilátópontok létesülnek, a területet pedig új kerítés fogja körülvenni.
Az emlékpark fókuszpontját jelentő bronz turulmadaras obeliszk is új fényt kapott
Fotó: Haáz Vince
A turulmadaras emlékoszlopot, a bronztáblákat, a plaketteket és a szobrokat egyaránt restaurálták, a kőfelületek megújítása szintén megtörtént – tudtuk meg Rezi Botondtól, a Maros Megyei Múzeum megbízott igazgatójától.
Az emlékpark fókuszpontját jelentő turulmadaras bronz obeliszk esetében egy előre nem tervezett, ám szakmai kihívást jelentő feladattal is szembesültek a restaurátorok: minden bronzszobornak a belsejében különböző statikai szerkezeti elemek is találhatók, ezek viszont nem bronzból készültek, és a bronz nem mindig reagál jól a más jellegű anyagokra, éppen ezért ezeknek a korábban elhelyezett vasszerkezeti elemeknek a cseréjére is szükség volt.
Fotó: Haáz Vince
A megoldást egy inox tartószerkezet beépítése jelentette. A szakembereknek sikerült ezt a váratlan gondot áthidalni, a szobor restaurálási munkálatai be is fejeződtek – magyarázta a Székelyhonnak Rezi Botond.
Az emlékhely megújításának kezdete Petőfi-évfordulóhoz kötődik: 2023-at a költő születésének 200. évfordulójaként tartják számon.
„A cél egy modern, interaktív kiállítótér létrehozása volt, amelyhez azonban szükségesnek mutatkozott egy nagyobb épület megépítése is a korábbi, meglehetősen elhanyagolt állapotban lévő múzeum mellé. A két épület egy integrált koncepció mentén működik majd:
a kettőt egy üvegfolyosó köti össze” – fejtette ki a múzeumigazgató.
Bár az egész kezdeményezés 2022-ben indult, a tényleges munkálatokra még várni kellett, mivel a fehéregyházi Petőfi Múzeum sokáig a helyi önkormányzat tulajdonát képezte, és csak 2024-ben került véglegesen Maros Megye Tanácsa fennhatósága alá, amely ezt követően a Maros Megyei Múzeumnak adta kezelésbe.
Így nézett ki két éve még a régi Petőfi-kiállítás, megért a megújulásra
Fotó: Haáz Vince
Az emlékhely alapkövét két évvel ezelőtt, július 28-án, a fehéregyházi csata és Petőfi halálának 175. évfordulóján helyezték el ünnepélyes keretek közepette. A tényleges építkezés csak 2025 áprilisában, a szükséges engedélyek megszerzése után kezdődhetett meg.
és a tervek szerint az emlékparkot és az új múzeumegyüttest legkésőbb az idei nyár végéig szeretnék a nagyközönség számára megnyitni.
A régi múzeumépület
Fotó: Wikimedia commons
