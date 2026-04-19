Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megújul a fehéregyházi Petőfi-emlékhely – a nyár végén nyithat az új múzeum

Már áll az új múzeumépület • Fotó: Haáz Vince

Már áll az új múzeumépület

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Látványos felújítás zajlik a fehéregyházi Petőfi Múzeumnál és az emlékparkban. Nemcsak a régi épületet teszik rendbe, hanem mellé egy korszerű, új múzeumszárnyat is felhúztak. Jelenleg a végső munkálatokat végzik, illetve az új kerítésen dolgoznak.

Hajnal Csilla

2026. április 19., 18:092026. április 19., 18:09

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ottjártunkkor épp a múzeumépület felújításának végső munkálatai zajlottak, az új, korszerű épület már állt, de az emlékpark egésze is teljesen megújul. Szabó József, a Petőfi Múzeum gondnoka vezetett körbe bennünket az emlékhelyen, ahol a tömegsírok közelében lévő kertben új sétányok, pihenőhelyek és kilátópontok létesülnek, a területet pedig új kerítés fogja körülvenni.

Az emlékpark fókuszpontját jelentő bronz turulmadaras obeliszk is új fényt kapott • Fotó: Haáz Vince

Az emlékpark fókuszpontját jelentő bronz turulmadaras obeliszk is új fényt kapott

Fotó: Haáz Vince

A felújítás az emlékhely valamennyi elemére kiterjed

A turulmadaras emlékoszlopot, a bronztáblákat, a plaketteket és a szobrokat egyaránt restaurálták, a kőfelületek megújítása szintén megtörtént – tudtuk meg Rezi Botondtól, a Maros Megyei Múzeum megbízott igazgatójától.

Az emlékpark fókuszpontját jelentő turulmadaras bronz obeliszk esetében egy előre nem tervezett, ám szakmai kihívást jelentő feladattal is szembesültek a restaurátorok: minden bronzszobornak a belsejében különböző statikai szerkezeti elemek is találhatók, ezek viszont nem bronzból készültek, és a bronz nem mindig reagál jól a más jellegű anyagokra, éppen ezért ezeknek a korábban elhelyezett vasszerkezeti elemeknek a cseréjére is szükség volt.

A megoldást egy inox tartószerkezet beépítése jelentette. A szakembereknek sikerült ezt a váratlan gondot áthidalni, a szobor restaurálási munkálatai be is fejeződtek – magyarázta a Székelyhonnak Rezi Botond.

A felújítási és korszerűsítési munkálatok összértéke 6,4 millió lej, a projekt kettős finanszírozásból valósul meg: a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap és Maros Megye Tanácsa közösen járul hozzá a beruházás költségeihez.

Az emlékhely megújításának kezdete Petőfi-évfordulóhoz kötődik: 2023-at a költő születésének 200. évfordulójaként tartják számon.

Hirdetés

„A cél egy modern, interaktív kiállítótér létrehozása volt, amelyhez azonban szükségesnek mutatkozott egy nagyobb épület megépítése is a korábbi, meglehetősen elhanyagolt állapotban lévő múzeum mellé. A két épület egy integrált koncepció mentén működik majd:

Idézet
a felújított régi épület fogadóközpontként szolgál (helyet kap benne a jegypénztár, egy kis kávézó és egy helytörténeti kiállítás), míg a tulajdonképpeni Petőfi Múzeum az új szárnyban kap otthont,

a kettőt egy üvegfolyosó köti össze” – fejtette ki a múzeumigazgató.

Csak két éve került át a Maros Megyei Múzeumhoz

Bár az egész kezdeményezés 2022-ben indult, a tényleges munkálatokra még várni kellett, mivel a fehéregyházi Petőfi Múzeum sokáig a helyi önkormányzat tulajdonát képezte, és csak 2024-ben került véglegesen Maros Megye Tanácsa fennhatósága alá, amely ezt követően a Maros Megyei Múzeumnak adta kezelésbe.

Így nézett ki két éve még a régi Petőfi-kiállítás, megért a megújulásra • Fotó: Haáz Vince

Így nézett ki két éve még a régi Petőfi-kiállítás, megért a megújulásra

Fotó: Haáz Vince

Az emlékhely alapkövét két évvel ezelőtt, július 28-án, a fehéregyházi csata és Petőfi halálának 175. évfordulóján helyezték el ünnepélyes keretek közepette. A tényleges építkezés csak 2025 áprilisában, a szükséges engedélyek megszerzése után kezdődhetett meg.

Rezi Botond szerint a munkálatok jól haladnak,

és a tervek szerint az emlékparkot és az új múzeumegyüttest legkésőbb az idei nyár végéig szeretnék a nagyközönség számára megnyitni.

Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 19., vasárnap

Hétfőn dönti el a PSD, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől

Hétfőn dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

Hirdetés
Országos rendőrségi akció volt szombaton milliós nagyságrendű bírságokkal

Többszáz jogosítványt vontak be az elmúlt 24 órában országszerte, többek között gyorshajtás és ittasvezetés miatt – derül ki a rendőrség vasárnapi közleményéből.

Ellenőrzéseket rendelt el a munkaügyi miniszter a fogyatékosokat foglalkoztató védett egységeknél

Ellenőrizni fogják a fogyatékossággal élő személyeket is foglalkoztató úgynevezett védett egységeket, az intézkedést Florin Manole munkaügyi miniszter rendelte el.

Így segíthetjük a gólyák biztonságát

Szeretett vándormadaraink hazatértek, elfoglalták fészkeiket és legtöbbjük már megkezdte a családalapítást. Mégis lehetnek olyan gólyák, amelyek még a fészkeléssel bajlódnak – mutatjuk, mit tehetünk értük, illetve a jövőbeli fiókák épségéért.

Leleplezett körözöttek: 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség

Alig egy hét alatt összesen 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség, és több száz személyt azonosítottak a SIRENE-együttműködés révén.

Engedély nélkül lelőttek egy medvét, őrizetbe vettek két vadászt

Őrizetbe vettek a hatóságok két Brassó megyei vadászt, akik engedély nélkül lelőttek egy barnamedvét.

2026. április 18., szombat

Bordélyvilág az egykori Csík vármegyében

Utcán sétáló kendőzött szépségekről ír a korabeli sajtó Gyergyószentmiklós vonatkozásban, Csíkszeredában szálloda is fungált bordélyként. Bizony, e tekintetben Csík vármegyében sem voltak szemérmesebbek az emberek, mint máshol Székelyföldön.

Hirdetés
2026. április 18., szombat

Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye

A magyarországi országgyűlési választásokon leadott összes szavazatot megszámolták szombatra, a Tisza pedig növelni tudta a képviselői mandátumainak számát, a kétharmad pedig még egyértelműbb lett.

2026. április 18., szombat

Kulcsár-Terza József pártja a Fidesz és a Mi Hazánk mellett marad

A Magyar Polgári Erő (MPE) a Magyarországon „ellenzékbe kényszerült nemzeti pártok” mellett marad – közölte szombaton a párt ügyvivő elnöksége.

2026. április 18., szombat

A tetejére fordulva állt meg egy autó

Életveszélyesen megsérült egy férfi egy közúti balesetben szombat este, miután lesodródott az autó az úttestről és a tetejére fordulva állt meg. A súlyos sérültet helikopterrel szállították kórházba.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!