Készülnek az újabb változások a csíkszeredai tömegközlekedés menetrendjében

Noha új buszokra és jóval nagyobb járatsűrűségre váltott a csíkszeredai tömegközlekedés, nagyon sok kifogás merült fel az új menetrendekkel, útvonalakkal kapcsolatban. Ezeket most igyekeznek felhasználni a módosításokhoz – tudtuk meg.

Nem érintik a buszpályaudvart, késnek, a piac környékéről igen bonyolult eljutni például Csobotfalvára, nehéz átlátni a menetrendeket – ez csak néhány azon lakossági kifogások közül amelyeket a csíkszeredaiak megfogalmaztak az új tömegközlekedési menetrendek bevezetése óta. És ez az időszak még az iskolai vakáció időszakára esett,

az igazán komoly, csúcsforgalom jelentette torlódásokkal csak csütörtök reggel szembesültek a buszvezetők, amikor az oktatás is megkezdődött.

Hirdetés A december 21-től bevezetett új menetrend még nem végleges, ezt már előtte jelezték az illetékesek, mert tudni lehetett, hogy a tapasztalatok és visszajelzések alapján szükség lesz újabb módosításokra. Ezek kidolgozása most van folyamatban. Mint Demény Attila, a tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. igazgatója kérdésünkre elmondta,

a visszajelzések nagy része hasznos, de másik része kivitelezhetetlen óhajokat tartalmaz.

„Ha minden igaz, akkor a visszajelzésekben megfogalmazott kérések nagy részét tudjuk teljesíteni, a mérleg a pozitív irányba billen.

Azt is mérlegelni kell, hogy elég lesz-e ehhez a járműflotta, és az alkalmazottak száma, ezért vannak még ismeretlen részek. De úgy néz ki, kisebb átszervezéssel a kérések nagy részét teljesíteni tudjuk”

– vázolta. Hozzátette: már vannak tapasztalatok arról, hogy egyes városrészeken a forgalom vagy az útviszonyok miatt a menetrend betarthatatlan, ezért dolgoznak a módosításokon. Ez elsősorban a 4-es, a 4D és a 10-es vonalra érvényes, ahol nagyobb késések gyűltek fel fel.

Ugyanakkor igyekeznek megoldani azt is, hogy a buszok ne távozzanak hamarabb a megállókból, mint ahogy ez a menetrendben szerepel

– tudtuk meg. Demény Attila arra is kitért, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően sok járat fogja érinteni a buszpályaudvart, és

lesz olyan vonal is, amely a piactól a Szék útján át fog közlekedni.

Ezek jogos észrevételek voltak, el is fogadták – tette hozzá.

