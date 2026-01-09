Készülnek az újabb változások a csíkszeredai tömegközlekedés menetrendjében

Készülnek a módosítások a menetrendekben a visszajelzések alapján
Fotó: Borbély Fanni
Noha új buszokra és jóval nagyobb járatsűrűségre váltott a csíkszeredai tömegközlekedés, nagyon sok kifogás merült fel az új menetrendekkel, útvonalakkal kapcsolatban. Ezeket most igyekeznek felhasználni a módosításokhoz – tudtuk meg.
Nem érintik a buszpályaudvart, késnek, a piac környékéről igen bonyolult eljutni például Csobotfalvára, nehéz átlátni a menetrendeket – ez csak néhány azon lakossági kifogások közül amelyeket a csíkszeredaiak megfogalmaztak az új tömegközlekedési menetrendek bevezetése óta. És ez az időszak még az iskolai vakáció időszakára esett,
A december 21-től bevezetett új menetrend még nem végleges, ezt már előtte jelezték az illetékesek, mert tudni lehetett, hogy a tapasztalatok és visszajelzések alapján szükség lesz újabb módosításokra. Ezek kidolgozása most van folyamatban.
Az eddiginél sokkal nagyobb, átlagosan 10 perces járatsűrűségre vált hétfőtől, december 22-től a csíkszeredai tömegközlekedés, amelyet 21 új gázüzemű autóbusz szolgál ki folyamatosan. Az új menetrendek elérhetők lesznek a megállókban.
Mint Demény Attila, a tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. igazgatója kérdésünkre elmondta,
Fotó: Borbély Fanni
„Ha minden igaz, akkor a visszajelzésekben megfogalmazott kérések nagy részét tudjuk teljesíteni, a mérleg a pozitív irányba billen.
– vázolta.
Hozzátette: már vannak tapasztalatok arról, hogy egyes városrészeken a forgalom vagy az útviszonyok miatt a menetrend betarthatatlan, ezért dolgoznak a módosításokon. Ez elsősorban a 4-es, a 4D és a 10-es vonalra érvényes, ahol nagyobb késések gyűltek fel fel.
Fotó: Borbély Fanni
– tudtuk meg. Demény Attila arra is kitért, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően sok járat fogja érinteni a buszpályaudvart, és
Ezek jogos észrevételek voltak, el is fogadták – tette hozzá.
Fotó: Borbély Fanni
A visszajelzéseket, információkat január folyamán még gyűjtik, és igyekeznek beépíteni a tervezett módosításokba. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy a buszok kihasználtsága változó, ugyanakkor még nem volt referencia-időszak, mert a változtatás ünnepek előtt történt, vakáció alatt, ezt csak a következő napokban lehet megfelelően felmérni.
