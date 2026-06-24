Az egyetemi központi épület, a bentlakás és a kantin már szerkezetkész

Néhány hónap leforgása alatt hatalmas épületek nőttek ki a földből Sepiszentgyörgy leendő egyetemi kampuszának területén. Tonk Mártont, a Sapientia EMTE rektorát faggattuk a munkálatok előrehaladtáról, a képzési kínálat bővítésének lehetőségéről.

Farkas Orsolya 2026. június 24., 07:572026. június 24., 07:57

Hétről hétre változik a városkép Sepsiszentgyörgy északi kijáratánál, ahol a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) legújabb kampuszán dolgoznak. Amint az egyetem rektora elmondta, május végén a beruházás 25,1 százalékos készültségi szinten állt, tehát a munkálatok mintegy negyedét elvégezték, és ez összhangban van a kivitelezői szerződésben rögzített ütemezéssel. korábban írtuk Formát ölt a Sapientia EMTE sepsiszentgyörgyi kampusza Tavasszal még az alapozási munkálatokat végezték, fél évvel később „kinőtt a földből” a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) új kampusza. Az építkezésről és a sepsiszentgyörgyi kar jövőjéről Tonk Márton rektor beszélt a Székelyhonnak. Hirdetés Amivel haladnak és aminek csak ezután látnak neki A szakemberek jelenleg párhuzamosan több épületen dolgoznak. Az egyetemi főépület, a bentlakás és az étkező már szerkezetkész, beázásmentes állapotban van, és mindhárom épületnél beépítették a homlokzati nyílászárókat is – tudtuk meg Tonk Márton rektortól. A központi épület esetében jelenleg a homlokzati hőszigetelő rendszereken dolgoznak, közben

belül a villanyszerelési és gépészeti alapszerelések, valamint a belső elválasztó falak kialakítása is zajlik.

A bentlakás esetében a homlokzati állvány felépítése után a homlokzati hőszigetelő rendszer kialakítása zajlik. A belső munkálatok itt vannak a legelőrehaladottabb fázisban: elkészültek a válaszfalak és a vizesblokkok gépészeti szerelése,

jelenleg a fűtési és légtechnikai rendszerek alapszerelései, illetve a berendezések és szerelvények beépítése zajlik.

Az étkező épületében a villanyszerelési és gépészeti alapvető munkálatok már megtörténtek, folyamatban van a zöldtető rétegrendjének kialakítása, az épület körüli tereprendezési munkálatok és földfeltöltések pedig szintén elkészültek. A sportlétesítmények és az uszoda előregyártott szerkezeteinek fogadó elemeit, a kehelyalapokat beszállították a munkaterületre, így hamarosan kezdetét veszi ezen létesítmények kivitelezése is.

Minden a tervek szerint halad, május végén sikerült meghaladni a 25 százalékos készültséget Fotó: Tuchiluș Alex

Esélyt nyithat a kampusz a mesterképzésre? A képzési paletta bővítéséhez kapcsolódóan a rektor rámutatott: a kínálat struktúrájának, tartalmának a kialakítása során – így a sepsiszentgyörgyi karon is – a Sapientia EMTE három stratégiai szempontot tartott és tart szem előtt: a romániai magyar nyelvű felsőoktatási kínálatból hiányzó magyar nyelvű képzések elindítása, például műszaki-mérnöki képzések. Sepsiszentgyörgy esetében agrármérnöki, erdőmérnöki képzéseket indítottak – ezeket a szakokat ma Romániában csak a Sapientián lehet magyarul tanulni;

munkaerőpiaci-keresleti szempontok;

regionális fejlesztési, fenntarthatósági és szakmai utánpótlásképzési szempontok, például sport- és edzőképzés. „A karra vonatkozó stratégiai tervek szerint

a jelenlegi alapszakokhoz kapcsolódó mesterképzésekkel bővülhet a jövőben a képzési kínálat.

Ugyanakkor a Pécsi Tudományegyetemmel kötött szerződés értelmében a jelenleg székhelyen kívüli képzésekként működő festészet, szobrászat alapszakok is a jövőben a sepsiszentgyörgyi kar képzési kínálatához tartozó, a Sapientia által akkreditált képzésekként kerülhetnek »letelepítésre«” – fogalmazott érdeklődésünkre Tonk Márton.

A jelenlegi alapszakokhoz kapcsolódó mesterképzésekkel bővülhet a jövőben a képzési kínálat Fotó: Bodor Tünde

Az infrastrukturális szükségleteket illetően úgy véli,

az új kampusz minden bizonnyal eleget fog tenni a már létező és a jövőbeni szakoknak is.

Addig is a jelenleg bérelt felületeken zajlanak a képzések, ezek jelenleg le tudják fedni úgy a Sapientia, mint a Pécsi Tudományegyetem székhelyen kívüli képzéseinek felületigényét.

Ez a jelenlegi infrastruktúra akár tartalmazhatja egy-két mesterszak indítását is, bár az optimális működési körülményeket kétségtelenül az új kampusz fogja majd biztosítani

– szögezte le.

Tonk Márton egyetemi rektort kérdeztük a sepsiszentgyörgyi kampusz építéséről Fotó: Borbély Fanni

Kihívás az egyetemi oktatói közösség kinevelése Az oktatói állomány biztosítása kapcsán a rektor rámutatott: a sepsiszentgyörgyi kar megalapítása óta kettős kihívással szembesül. Egyrészt számolni kell a nagyobb egyetemi központok – Brassó, Csíkszereda, Marosvásárhely vagy Kolozsvár – elszívó hatásával. Másfelől, mint fogalmazott, a romániai felsőoktatásban korábban akár évtizedekig nem létező magyar nyelvű szakok elindítása, mint az agrár- és erdőmérnöki képzések,

a részben elsorvadt magyar akadémiai elit újjáépítésének, újbóli kinevelésének kihívását is hozta magával.

„Mindkét kihívás igen tudatos, lépésről-lépésre történő stratégiát igényel, a fiatal szakemberek doktori programokba való részvételétől az egyetemi ranglétrán való előrehaladásuk feltételeinek megteremtéséig.

A rektor szerint Sepsiszentgyörgyön is kialakulóban van egy saját akadémiai állomány, amelyre alapozni lehet a képzések jövőjét Fotó: Tuchiluș Alex

Akárcsak a Sapientia EMTE egésze az elmúlt 25 esztendőben, úgy a sepsiszentgyörgyi kar is ezt az utat járta és járja be, és

mára már itt is kialakulóban van az a helyben (vagy a régióban) élő, saját akadémiai állomány, melyre a szakok, az egyetem, a fiatalok képzésének jövőjét is alapozni lehet