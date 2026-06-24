Az egyetemi központi épület, a bentlakás és a kantin már szerkezetkész
Fotó: Tuchiluș Alex
Néhány hónap leforgása alatt hatalmas épületek nőttek ki a földből Sepiszentgyörgy leendő egyetemi kampuszának területén. Tonk Mártont, a Sapientia EMTE rektorát faggattuk a munkálatok előrehaladtáról, a képzési kínálat bővítésének lehetőségéről.
Hétről hétre változik a városkép Sepsiszentgyörgy északi kijáratánál, ahol a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) legújabb kampuszán dolgoznak. Amint az egyetem rektora elmondta, május végén a beruházás 25,1 százalékos készültségi szinten állt, tehát a munkálatok mintegy negyedét elvégezték, és ez összhangban van a kivitelezői szerződésben rögzített ütemezéssel.
Tavasszal még az alapozási munkálatokat végezték, fél évvel később „kinőtt a földből” a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) új kampusza. Az építkezésről és a sepsiszentgyörgyi kar jövőjéről Tonk Márton rektor beszélt a Székelyhonnak.
A szakemberek jelenleg párhuzamosan több épületen dolgoznak. Az egyetemi főépület, a bentlakás és az étkező már szerkezetkész, beázásmentes állapotban van, és mindhárom épületnél beépítették a homlokzati nyílászárókat is – tudtuk meg Tonk Márton rektortól. A központi épület esetében jelenleg a homlokzati hőszigetelő rendszereken dolgoznak, közben
A bentlakás esetében a homlokzati állvány felépítése után a homlokzati hőszigetelő rendszer kialakítása zajlik. A belső munkálatok itt vannak a legelőrehaladottabb fázisban: elkészültek a válaszfalak és a vizesblokkok gépészeti szerelése,
Az étkező épületében a villanyszerelési és gépészeti alapvető munkálatok már megtörténtek, folyamatban van a zöldtető rétegrendjének kialakítása, az épület körüli tereprendezési munkálatok és földfeltöltések pedig szintén elkészültek. A sportlétesítmények és az uszoda előregyártott szerkezeteinek fogadó elemeit, a kehelyalapokat beszállították a munkaterületre, így hamarosan kezdetét veszi ezen létesítmények kivitelezése is.
Minden a tervek szerint halad, május végén sikerült meghaladni a 25 százalékos készültséget
Fotó: Tuchiluș Alex
A képzési paletta bővítéséhez kapcsolódóan a rektor rámutatott: a kínálat struktúrájának, tartalmának a kialakítása során – így a sepsiszentgyörgyi karon is – a Sapientia EMTE három stratégiai szempontot tartott és tart szem előtt:
a romániai magyar nyelvű felsőoktatási kínálatból hiányzó magyar nyelvű képzések elindítása, például műszaki-mérnöki képzések. Sepsiszentgyörgy esetében agrármérnöki, erdőmérnöki képzéseket indítottak – ezeket a szakokat ma Romániában csak a Sapientián lehet magyarul tanulni;
munkaerőpiaci-keresleti szempontok;
regionális fejlesztési, fenntarthatósági és szakmai utánpótlásképzési szempontok, például sport- és edzőképzés.
„A karra vonatkozó stratégiai tervek szerint
Ugyanakkor a Pécsi Tudományegyetemmel kötött szerződés értelmében a jelenleg székhelyen kívüli képzésekként működő festészet, szobrászat alapszakok is a jövőben a sepsiszentgyörgyi kar képzési kínálatához tartozó, a Sapientia által akkreditált képzésekként kerülhetnek »letelepítésre«” – fogalmazott érdeklődésünkre Tonk Márton.
A jelenlegi alapszakokhoz kapcsolódó mesterképzésekkel bővülhet a jövőben a képzési kínálat
Fotó: Bodor Tünde
Az infrastrukturális szükségleteket illetően úgy véli,
Addig is a jelenleg bérelt felületeken zajlanak a képzések, ezek jelenleg le tudják fedni úgy a Sapientia, mint a Pécsi Tudományegyetem székhelyen kívüli képzéseinek felületigényét.
– szögezte le.
Tonk Márton egyetemi rektort kérdeztük a sepsiszentgyörgyi kampusz építéséről
Fotó: Borbély Fanni
Az oktatói állomány biztosítása kapcsán a rektor rámutatott: a sepsiszentgyörgyi kar megalapítása óta kettős kihívással szembesül. Egyrészt számolni kell a nagyobb egyetemi központok – Brassó, Csíkszereda, Marosvásárhely vagy Kolozsvár – elszívó hatásával. Másfelől, mint fogalmazott, a romániai felsőoktatásban korábban akár évtizedekig nem létező magyar nyelvű szakok elindítása, mint az agrár- és erdőmérnöki képzések,
„Mindkét kihívás igen tudatos, lépésről-lépésre történő stratégiát igényel, a fiatal szakemberek doktori programokba való részvételétől az egyetemi ranglétrán való előrehaladásuk feltételeinek megteremtéséig.
A rektor szerint Sepsiszentgyörgyön is kialakulóban van egy saját akadémiai állomány, amelyre alapozni lehet a képzések jövőjét
Fotó: Tuchiluș Alex
Akárcsak a Sapientia EMTE egésze az elmúlt 25 esztendőben, úgy a sepsiszentgyörgyi kar is ezt az utat járta és járja be, és
– emelte ki. Ebben a folyamatban a Sapientia segítségére vannak azok az együttműködések, amelyeket magyarországi és romániai egyetemekkel építettek ki, és amelyek keretében számíthatnak a náluk alkalmazott szakemberek, oktatók segítségére. Ilyen támogatást kapnak többek között a Soproni Egyetemtől, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemtől, a Pécsi Tudományegyetemtől, a Brassói Egyetemtől, a Suceavai Egyetemtől is.
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