Újraválasztották Ilie Bolojant a PNL elnökévé

Ilie Bolojant újraválasztották a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökévé a vasárnapi rendkívüli kongresszuson.

Székelyhon 2026. június 21., 16:432026. június 21., 16:43

Bolojan 1769 támogató szavazatot kapott a küldöttektől. A kongresszuson 1886 küldött volt jelen, és 1842 szavazatot adtak le. Ezek közül 44-et érvénytelenítettek, 73-at pedig semmisnek nyilvánítottak – adta hírül az Agerpres. Hirdetés Az eredmény bejelentése után Ilie Bolojan megköszönte a küldötteknek a támogatást. „Köszönöm a támogatást, a biztatást! Köszönöm, hogy ma az ország minden részéből eljöttek Bukarestbe! Jó utat kívánok önöknek hazafelé” – mondta a régi-új pártelnök. Bolojan bejelentette, hogy a kongresszus után a frissen megválasztott pártvezetés a PNL székházában ülésezik. Ultimátum a Veștea-tábornak: vagy kilépnek, vagy kizárják őket A PNL rendkívüli kongresszusa vasárnap két határozatot fogadott el. Az első határozat szerint a kongresszus jóváhagyja mindazokat a döntéseket, amelyeket a PNL országos vezetősége az elmúlt napokban hozott a politikai helyzettel kapcsolatban. A dokumentum leszögezi, hogy a PNL fenntartja álláspontját, és nem lép többé koalícióra a Szociáldemokrata Párttal (PSD).

Ha a PSD hatalmon lesz, a PNL ellenzékben lesz”

– olvasható a határozatban. Az első határozat azt is kimondja, hogy kizárják a pártból azokat a politikusokat, akik a kongresszusi határozatokkal szembe menve szerepet vállalnak egy PSD-vel közös kormány megalakításában vagy támogatnak a parlamentben egy PSD-vel közös kormányt. A második határozat szerint Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma és Alina Gorghiu többször is megsértették alapszabályt azzal, hogy nem védték meg a PNL politikai döntéseit és irányvonalát, hanem a párt érdekeivel ellentétes akciókban és kezdeményezésekben vettek részt.

A kongresszus felszólítja öt politikust, hogy mondjanak le pártagságukról.

Ha ezt hétfőn 12 óráig nem teszik meg, a kongresszus felhatalmazza az országos elnökséget és az országos tanácsot, hogy az alapszabálynak megfelelően indítsák el ellenük a kizárási eljárást. A határozatokat Ilie Bolojan PNL-elnök javaslatára, kézfeltartással, egyhangúlag fogadták el. Módosították az alapszabályzatot Jóváhagyta a PNL kongresszusa az alakulat alapszabályának módosításait is. A változtatásokat egy tartózkodás mellett fogadták el. Az új alapszabály szerint a PNL vezetőségében az elnök munkáját eddigi négy helyett egy első alelnök és nyolc országos alelnök segíti.

Az ügyvezető elnökséget megszüntetik, a párt új központi vezető testülete a jelenleg országos politikai bürónak nevezett országos elnökség lesz.