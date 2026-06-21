Újraválasztották Ilie Bolojant a PNL elnökévé

Fotó: Cristian Nistor/Agerpres
Ilie Bolojant újraválasztották a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökévé a vasárnapi rendkívüli kongresszuson.
Bolojan 1769 támogató szavazatot kapott a küldöttektől. A kongresszuson 1886 küldött volt jelen, és 1842 szavazatot adtak le. Ezek közül 44-et érvénytelenítettek, 73-at pedig semmisnek nyilvánítottak – adta hírül az Agerpres.
Az eredmény bejelentése után Ilie Bolojan megköszönte a küldötteknek a támogatást.
„Köszönöm a támogatást, a biztatást! Köszönöm, hogy ma az ország minden részéből eljöttek Bukarestbe! Jó utat kívánok önöknek hazafelé” – mondta a régi-új pártelnök.
Bolojan bejelentette, hogy a kongresszus után a frissen megválasztott pártvezetés a PNL székházában ülésezik.
A PNL rendkívüli kongresszusa vasárnap két határozatot fogadott el.
Az első határozat szerint a kongresszus jóváhagyja mindazokat a döntéseket, amelyeket a PNL országos vezetősége az elmúlt napokban hozott a politikai helyzettel kapcsolatban. A dokumentum leszögezi, hogy a PNL fenntartja álláspontját, és nem lép többé koalícióra a Szociáldemokrata Párttal (PSD).
– olvasható a határozatban.
Az első határozat azt is kimondja, hogy kizárják a pártból azokat a politikusokat, akik a kongresszusi határozatokkal szembe menve szerepet vállalnak egy PSD-vel közös kormány megalakításában vagy támogatnak a parlamentben egy PSD-vel közös kormányt.
A második határozat szerint Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma és Alina Gorghiu többször is megsértették alapszabályt azzal, hogy nem védték meg a PNL politikai döntéseit és irányvonalát, hanem a párt érdekeivel ellentétes akciókban és kezdeményezésekben vettek részt.
Ha ezt hétfőn 12 óráig nem teszik meg, a kongresszus felhatalmazza az országos elnökséget és az országos tanácsot, hogy az alapszabálynak megfelelően indítsák el ellenük a kizárási eljárást.
A határozatokat Ilie Bolojan PNL-elnök javaslatára, kézfeltartással, egyhangúlag fogadták el.
Jóváhagyta a PNL kongresszusa az alakulat alapszabályának módosításait is. A változtatásokat egy tartózkodás mellett fogadták el.
Az új alapszabály szerint a PNL vezetőségében az elnök munkáját eddigi négy helyett egy első alelnök és nyolc országos alelnök segíti.
Az új operatív döntéshozó testület tagjai: a pártelnök, az első alelnök, a nyolc országos alelnök, nyolc regionális alelnök és a kincstárnok. A nyolc regionális alelnököt a megyei szervezetek elnökei közül választja meg az országos elnökség a pártelnök javaslatára.
Egy másik módosítás szerint visszatérnek ahhoz a rendszerhez, amelyben a pártelnököt az elnökjelölti programja alapján választják meg az általa javasolt elnökségi tagokkal – az első alelnökkkel, a főtitkárral és a nyolc alelnökkel – együtt.
A kongresszus megszavazta a párton belüli jogvitákkal foglalkozó testület létrehozását is. Ennek feladata az alapszabály és az etikai kódex betartásának ellenőrzése, valamint a párttagokkal szembeni szankciókból eredő viták elbírálása lesz.
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