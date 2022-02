Madéfalva, Csíkcsicsó és Csíkrákos is gázfogyasztó lesz

A földgázt a három község lakói is igényelték • Fotó: Veres Nándor

Gázhálózatok építésének időszaka következik Csíkszéken, mivel az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma pályázatán elnyert támogatásoknak köszönhetően

tíz községben készülhet el ez a fejlesztés.

Az egyik ilyen munkálatra, akárcsak a többi csíki település, közösen pályázott Madéfalva, Csíkcsicsó és Csíkrákos, hogy biztosítani tudják a szükséges számú fogyasztót, és magasabb pontszámot érjenek el az értékelés során.

A három község az általuk korábban létrehozott Forest Közösségi Fejlesztési Egyesület (ADI) nevében nyerte el a 42 millió lej értékű támogatást.

Ez a szükséges beruházás költségének 87 százalékát fedezi, a fennmaradó rész a községek önrésze, ugyanakkor az áfa sem része az elszámolható költségeknek.

Szükség van rá

Szentes Csaba madéfalvi polgármestertől megtudtuk, hogy

a beruházás műszaki terve elkészült, a szükséges építkezési engedélyt a Hargita megyei tanácstól igényelték, és közbeszerzési eljárást írnak ki a kivitelezés érdekében.

Ha időben befejeződik a licit és a szerződést aláírják, idén el szeretnék kezdeni a munkálatokat.

Mivel a finanszírozási szerződés nagyon szűkös határidőt ír elő, 2023. szeptember közepét, ennek betartása igen nehéznek tűnik jelenleg.

Az elöljáró szerint a következő évben derül ki, hogy haladnak a kivitelezéssel, és ha szükség lesz rá, a befejezési határidő meghosszabbítását is megpróbálják majd igényelni. Ő arra számít, hogy az áfa összegét a kormány fogja biztosítani, a fennmaradó 13 százalékos önrészt pedig a községeknek kell előteremteniük, akár további támogatásokból.

Van egy aggodalom mindenki részéről az energiaárak emelkedése miatt, de általában az látszik, hogy ha elszáll egyik energiahordozó ára, a többi is követi, ha drágul a gáz, a tűzifa is ára is emelkedik

– vélte a községvezető. Szerinte az a fontos, hogy minél több energiaforrás álljon rendelkezésre, és mindig azt kell használni, amelyik a legoptimálisabb, ha viszont nincs választék, akkor ezt nem lehet megtenni.

A tervezett beruházás a három község területén 72 kilométernyi vezeték építését jelenti, illetve egy gázátadó állomás üzembe helyezését, amely madéfalvi területen készül el.

A Transgaz regionális földgázelosztó állami vállalat tulajdonában levő fővezetékhez Borzsova mellett szeretnének csatlakozni. A három községben összesen 2063 rácsatlakozást vállaltak a pályázatban. A vezetékeket a telekhatárokig fektetik le, intelligens, távolról leolvasható fogyasztásmérőket szerelnek fel, a rácsatlakozás költségeit a fogyasztóknak kell állniuk.