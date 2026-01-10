Rovatok
Csíkban és Gyergyóban hidegebben indult a reggel, mint az Omu-csúcson

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság

„Visszaállt a világ rendje” ezúttal a Keleti-Kárpátok csúcsain és hegyközi medencéiben volt a leghidegebb országszerte.

Székelyhon

2026. január 10., 10:332026. január 10., 10:33

Mínusz 14,6 Celsius-fok volt szombatra virradóra Maroshévízen, mínusz 14,4 Celsius-fok Csíkszeredában, mínusz 14,3 Celsius-fok Gyergyóalfaluban, és mínusz 14,2 Celsius-fok a Bucsinon, de ugyanennyi volt az induló hőmérséklet a háromszéki Lakóca-tetőn is.

Kézdivásárhelyen mínusz 9,6 Celsius-fokról indult a hétvége első napja, Székelyudvarhelyen mínusz 8,5 Celsius-fokot regisztráltak, Sepsiszentgyörgyön mínusz 7,4 Celsius-fok, míg Marosvásárhelyen mínusz 6,4 Celsius-fok volt szombat hajnalban.

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság

Ami a hóvastagságot illeti, az Országos Meteorológiai Igazgatóság adatai szerint Székelyudvarhelyen 18 centiméteres a hóvastagság, Csíkszeredában 13 centiméter, míg Marosvásárhelyen a 19 centimétert is elérheti.

Hargita megye magasabban fekvő területein a hóvastagság akár 50 centiméter is lehet.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
