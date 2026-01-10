Csíkban és Gyergyóban hidegebben indult a reggel, mint az Omu-csúcson

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
„Visszaállt a világ rendje” ezúttal a Keleti-Kárpátok csúcsain és hegyközi medencéiben volt a leghidegebb országszerte.
Mínusz 14,6 Celsius-fok volt szombatra virradóra Maroshévízen, mínusz 14,4 Celsius-fok Csíkszeredában, mínusz 14,3 Celsius-fok Gyergyóalfaluban, és mínusz 14,2 Celsius-fok a Bucsinon, de ugyanennyi volt az induló hőmérséklet a háromszéki Lakóca-tetőn is.
Kézdivásárhelyen mínusz 9,6 Celsius-fokról indult a hétvége első napja, Székelyudvarhelyen mínusz 8,5 Celsius-fokot regisztráltak, Sepsiszentgyörgyön mínusz 7,4 Celsius-fok, míg Marosvásárhelyen mínusz 6,4 Celsius-fok volt szombat hajnalban.
Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
Ami a hóvastagságot illeti, az Országos Meteorológiai Igazgatóság adatai szerint Székelyudvarhelyen 18 centiméteres a hóvastagság, Csíkszeredában 13 centiméter, míg Marosvásárhelyen a 19 centimétert is elérheti.
Hargita megye magasabban fekvő területein a hóvastagság akár 50 centiméter is lehet.
Nem csak hó és fagy, de megerősödő széllökések is jelzik, valóban megérkezett a hideg térségünkbe. Keddig nem is fog változni az időjárás.
Mindeddig nem okozott komolyabb fennakadásokat Hargita megyében az erős havazás, de az elkövetkező napokra kiadott sárga jelzésű meteorológiai riasztás többletfeladatokat ró a hatóságokra.
Több mint tíz óra késéssel futott be a bukaresti északi pályaudvarra a Muntenia IR 79 nemzetközi vonat, amely még csütörtök délután indult útnak Budapestről. Az országba való belépés után a mozdony meghibásodott.
Megjelent a Hivatalos Közlönyben az új középiskolai tanterveket jóváhagyó miniszteri rendelet.
Nyári gumiabroncsokkal felszerelt járművel hajtott az autópályán egy nő, akit pont kiszúrt a rendőrség.
Újabb harminc napra meghosszabbította pénteken a tavalyi bányakatasztrófa nyomán elrendelt vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.
Tizenöt megye több mint 30 településén és Bukarestben okozott vészhelyzeteket a sűrű havazás, hóvihar és a heves szél az elmúlt 24 órában – közölte pénteken a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU).
Jelentős aktivitást fejtettek ki 2025-ben a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság Állatvédelmi Irodájának munkatársai az állatok védelme érdekében.
Lényegesen lehűl az idő az elkövetkező napokban Székelyföldön, sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) a jeges utak jelentette veszélyre hívta fel péntek reggel a lakosság figyelmét.
szóljon hozzá!