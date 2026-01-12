Újabb plágiumbotrány: doktori dolgozatának több mint felét másolhatta az igazságügyi miniszter

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Plagizálással gyanúsították meg Radu Marinescu igazságügyi minisztert, aki azonban azt mondta, kifogásolt doktori disszertációját a húsz évvel ezelőtti jogszabályoknak és tudományos-etikai előírásoknak megfelelően írta meg.
Emilia Șercan újságíró a PressOne.ro portálon hétfőn közölt írásában azt állította, hogy Marinescu A bizonyítási eszközök rendszere a polgári perben című doktori dolgozatának
A plágiummal vádolt miniszter válaszában felidézte, hogy 30 éve évfolyamelsőként végzett a Craiovai Egyetem jogi karán, szakmai hozzáértése elismeréseként a Dolj megyei ügyvédi kamara vezető tisztségekbe választotta, doktori disszertációjában pedig sem a közmegbecsülésnek örvendő témavezető tanár, sem a doktori bizottság, sem az Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács (CNATDCU) nem talált semmilyen rendellenességet.
– tette fel a kérdést a miniszter Facebook-bejegyzésében, rágalmazónak nevezve Emilia Șercan róla szóló cikkét, amelynek megírása szerinte összefüggésben áll azzal, hogy az igazságügyi tárca a napokban indított el a főügyészek kiválasztási eljárását.
Az MTI által idézett tárcavezető emlékeztetett arra, hogy az alkotmánybíróság 2022. június 8-i határozata szerint a jogszabályok időbeli változása miatt a doktori dolgozatok felülbírálásának nincs jogalapja.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn politikai támadásnak minősítette a Radu Marinescu elleni plágiumvádakat, és leszögezte, hogy fenntartások nélkül támogatja az igazságügyi minisztert.
A PSD közleménye szerint nem véletlen az időzítés, mert a vádak közvetlenül azután jelentek meg, hogy a miniszter bejelentette: a főügyészek kinevezése nem politikai alapon történik majd.
A szociáldemokraták hangsúlyozták, hogy a vádakat megfogalmazó újságíró akkor járt volna el jóhiszeműen, ha már Marinescu kinevezésekor megjelenteti a cikket, nem most, amikor a miniszter elindította a főügyészek kinevezésének törvényes eljárását. Ez egyértelműen politikai indíttatású akció – szögezték le a közleményben.
A PSD kitért arra is, hogy a miniszter húsz évvel ezelőtt megírt doktori dolgozatát annak idején a doktori bizottság és az Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács (CNATDCU) is jóváhagyta, a disszertáció megfelelt az akkori jogszabályoknak és akadémiai normáknak. A párt szerint elfogadhatatlan valakit olyan szabályok megsértésével vádolni, amelyek a dolgozat elkészítésekor még nem voltak hatályban.
