Újabb plágiumbotrány: doktori dolgozatának több mint felét másolhatta az igazságügyi miniszter

Plagizálással gyanúsították meg Radu Marinescu igazságügyi minisztert, aki azonban azt mondta, kifogásolt doktori disszertációját a húsz évvel ezelőtti jogszabályoknak és tudományos-etikai előírásoknak megfelelően írta meg.

Emilia Șercan újságíró a PressOne.ro portálon hétfőn közölt írásában azt állította, hogy Marinescu A bizonyítási eszközök rendszere a polgári perben című doktori dolgozatának

több mint 56 százaléka tartalmaz három másik szerzőtől hivatkozás és idézőjelek nélkül átvett szöveget.

A plágiummal vádolt miniszter válaszában felidézte, hogy 30 éve évfolyamelsőként végzett a Craiovai Egyetem jogi karán, szakmai hozzáértése elismeréseként a Dolj megyei ügyvédi kamara vezető tisztségekbe választotta, doktori disszertációjában pedig sem a közmegbecsülésnek örvendő témavezető tanár, sem a doktori bizottság, sem az Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács (CNATDCU) nem talált semmilyen rendellenességet.

Miért most? Miért én?”

– tette fel a kérdést a miniszter Facebook-bejegyzésében, rágalmazónak nevezve Emilia Șercan róla szóló cikkét, amelynek megírása szerinte összefüggésben áll azzal, hogy az igazságügyi tárca a napokban indított el a főügyészek kiválasztási eljárását.

Az MTI által idézett tárcavezető emlékeztetett arra, hogy az alkotmánybíróság 2022. június 8-i határozata szerint a jogszabályok időbeli változása miatt a doktori dolgozatok felülbírálásának nincs jogalapja.

A PSD kiáll Marniescu mellett

A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn politikai támadásnak minősítette a Radu Marinescu elleni plágiumvádakat, és leszögezte, hogy fenntartások nélkül támogatja az igazságügyi minisztert.

A PSD közleménye szerint nem véletlen az időzítés, mert a vádak közvetlenül azután jelentek meg, hogy a miniszter bejelentette: a főügyészek kinevezése nem politikai alapon történik majd.