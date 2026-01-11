Régi magyar nevek a felkapottak mellett

Háromszéken született lányok és fiúk neveiből szemléztünk. Képünk illusztráció
Fotó: Pexels
Tavaly szinte minden háromszéki városban hasonló számú baba jött világra, mint tavalyelőtt. A nevek tekintetében továbbra is az Anna és a Dominik a listavezető, de van pár régi, már kevésbé népszerű keresztnév: Erzsébet, Béla, Magdolna, Zsigmond.
Kézdivásárhelyen 2025-ben 373 gyermeket anyakönyveztek, ez az adat 2024-ben 358, 2023-ban pedig 387 volt. Ezek a számok a Kézdivásárhelyen született babákat mutatják, beleértve azokat is, akiknek szülei nem helyiek, hanem a környező településekről származnak, illetve a külföldön született, itt anyakönyvezett gyerekek is ide tartoznak.
A céhes város kórházában tavaly 278 ember hunyt el, eggyel több mint 2024-ben.
Kézdivásárhelyen ugyanakkor 62 házasságot anyakönyveztek a múlt évben, ami átlagosnak mondható, hiszen a megelőző években is 60 és 70 között mozgott ez a szám.
A Baróton születettek száma az előző évekhez képest nagyon alacsony: mindössze 40 anyakönyvezett gyermek volt 2025-ben, közülük kilenc baba van, akiknek legalább egyik szülőjük Barótról vagy a közigazgatásilag hozzá tartozó falvakból – Bibarcfalváról, Bodosról, Köpecről, Felsőrákosról – származik. A többi gyermek szülei a környező erdővidéki településeken lakik.
Összehasonlításképp elmondhatjuk, hogy Baróton 2024-ben 61 gyermek született (öt baba baróti szülőkkel), 2023-ban pedig 67 gyermek jött világra (tizenketten közülük városi lakcímmel bejegyezve).
Ezzel szemben tavaly 86 haláleset történt, pontosan annyi, mint 2024-ben. Összesen 42 házasság köttetett, és az anyakönyvi hivatal egyetlen válást sem jegyzett.
A háromszéki megyeszékhelyen az elmúlt évben 1343 születést jegyeztek az anyakönyvi hivatalban, beleértve a külföldön, esetleg korábban születetteket, örökbefogadottakat stb. Közülük 811 olyan baba van, akik Sepsiszentgyörgyön születtek, és már nyilvántartásba vették a hivatalban (362 kislány, 449 kisfiú).
A 811 gyermekből 219 sepsiszentgyörgyi lakhelyű – ez a szám hasonlóan alakult az előző pár évben is.
A megyeszékhelyen 925 halottat jegyeztek (471 férfi, 454 nő), közülük 518 volt sepsiszentgyörgyi. 333 házasságot jegyeztek, ebből 189-et itt kötöttek, a többi külföldi házasság, amelyeket utólag vettek nyilvántartásba. A sepsiszentgyörgyi városházán hat pár vált el.
A kézdivásárhelyi anyakönyvi hivatal adatai szerint tavaly is népszerű volt a kislánynevek között az Anna, Emma, Luca, Dorka, de jegyeztek be Borkát és Lédát is. Mint megtudtuk, néhány szülő ragaszkodott a régebbi, hagyományos magyar nevekhez, így született Erzsébet, Magdolna és Mária is.
A fiúknál egyértelműen a legkedveltebb volt a Dominik, utána sorrendben következik a Bence, Hunor, Dávid, Zalán és Mátyás. Ugyanakkor vannak, akiket Kundnak, Abának, Zsigmondnak, Bélának, Ferencnek, Árpádnak, Imrének neveztek el a szülei. Egyébként
A különlegesebb, térségünkben szokatlanabb nevek között szerepel a lányoknál a Brietta, Szófia, Lotti, Akira, a fiúknál pedig az Ozan, Ádin, Odin, Nolen.
Sepsiszentgyörgyön abszolút befutó lánynév az Anna, a fiúknál pedig a Milán. Ezek után következik népszerűségi sorrendben a Luca, Emma, Jázmin, Lili a kislányok esetében, Bence, Dominik, Noel, Máté és Ádám a fiúknál.
Baróton kevés magyarként anyakönyvezett baba született, azaz az említett kilenc gyermek, akiknek szülei barótiak, illetve a hozzá tartozó falvakból származnak. Közülük volt, akit Ágnesnek, Ráhelnek, mást Lorándnak, Dominiknak neveztek el a szülei. A többi gyermeket román nemzetiségűnek anyakönyveztették, ezekben az esetekben népszerű volt a Sonia, Isaia, Medeia, Amir.
2025 őszén az oktatási minisztérium olyan kísérleti programot hirdetett meg középiskolák számára, amely az intézményi autonómia erősítését szolgálta volna. Ám az új kerettantervvel gyakorlatilag lőttek ennek a kezdeményezésnek, és nemcsak annak.
Egyre nagyobb nyomás nehezedik az eleve kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekre és önkormányzatokra a háromszéki községvezetők szerint. Az adóemelést a vidékiek is megérzik, különösen a kis jövedelműek és az idősek kerülnek nehéz helyzetbe.
A címben megfogalmazott kérdés költőinek tűnhet, pedig van rá precedens. Sőt, néhány kézdivásárhelyi tanácsos nemhogy nem szavazta meg a Bukarest által előírt adóemelést, hanem még kérkedik is vele. Holott nem kellene – mondja a város polgármestere.
Számos ittas sofőrt tartóztattak fel a hatóságok az év első napjaiban Háromszéken, ráadásul olyan is volt köztük, aki vezetői engedély nélkül ült a kormányhoz – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Csendes volt az évkezdés a kézdivásárhelyi kórház szülészetén: szokatlan módon egyetlen gyermek sem jött világra az első pár napban. Január ötödike azonban örömteli nap, hiszen ma két baba született, másik kettő úton van.
Közúti baleset történt pénteken este kevéssel hat óra után a Kovászna megyei Kökös közelében. Rendőrök irányítják a forgalmat.
Kisfiú született elsőként 2026-ban a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban. Demeter Szebasztian az újév reggelén látta meg a napvilágot.
A legtöbben belgyógyászati problémák miatt kértek orvosi segítséget a karácsonyi napokban a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, de jócskán voltak gyermekgyógyászati, ortopédiai és neurológiai esetek is.
A hulladék elszállításáért is többet kell majd fizetni januártól Háromszéken. Megtudtuk az áremelés mértékét a TEGA Rt-nél.
Mobilcsapatot hoz létre a háromszéki szociális ellátási és gyermekvédelmi igazgatóság azzal a céllal, hogy hatékonyabban válaszoljon az elhanyagolt, bántalmazott gyerekekről szóló bejelentésekre. A szolgáltatást a 119-es hívószámmal kapcsolják össze.
szóljon hozzá!