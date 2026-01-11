Régi magyar nevek a felkapottak mellett

Tavaly szinte minden háromszéki városban hasonló számú baba jött világra, mint tavalyelőtt. A nevek tekintetében továbbra is az Anna és a Dominik a listavezető, de van pár régi, már kevésbé népszerű keresztnév: Erzsébet, Béla, Magdolna, Zsigmond.

Kézdivásárhelyen 2025-ben 373 gyermeket anyakönyveztek, ez az adat 2024-ben 358, 2023-ban pedig 387 volt. Ezek a számok a Kézdivásárhelyen született babákat mutatják, beleértve azokat is, akiknek szülei nem helyiek, hanem a környező településekről származnak, illetve a külföldön született, itt anyakönyvezett gyerekek is ide tartoznak.

A céhes város kórházában tavaly 278 ember hunyt el, eggyel több mint 2024-ben.

Kézdivásárhelyen ugyanakkor 62 házasságot anyakönyveztek a múlt évben, ami átlagosnak mondható, hiszen a megelőző években is 60 és 70 között mozgott ez a szám.

Nagyon visszaesett a születések száma

A Baróton születettek száma az előző évekhez képest nagyon alacsony: mindössze 40 anyakönyvezett gyermek volt 2025-ben, közülük kilenc baba van, akiknek legalább egyik szülőjük Barótról vagy a közigazgatásilag hozzá tartozó falvakból – Bibarcfalváról, Bodosról, Köpecről, Felsőrákosról – származik. A többi gyermek szülei a környező erdővidéki településeken lakik.

Összehasonlításképp elmondhatjuk, hogy Baróton 2024-ben 61 gyermek született (öt baba baróti szülőkkel), 2023-ban pedig 67 gyermek jött világra (tizenketten közülük városi lakcímmel bejegyezve).

Ezzel szemben tavaly 86 haláleset történt, pontosan annyi, mint 2024-ben. Összesen 42 házasság köttetett, és az anyakönyvi hivatal egyetlen válást sem jegyzett.

Több a kisfiú

A háromszéki megyeszékhelyen az elmúlt évben 1343 születést jegyeztek az anyakönyvi hivatalban, beleértve a külföldön, esetleg korábban születetteket, örökbefogadottakat stb. Közülük 811 olyan baba van, akik Sepsiszentgyörgyön születtek, és már nyilvántartásba vették a hivatalban (362 kislány, 449 kisfiú).

A 811 gyermekből 219 sepsiszentgyörgyi lakhelyű – ez a szám hasonlóan alakult az előző pár évben is.

A megyeszékhelyen 925 halottat jegyeztek (471 férfi, 454 nő), közülük 518 volt sepsiszentgyörgyi. 333 házasságot jegyeztek, ebből 189-et itt kötöttek, a többi külföldi házasság, amelyeket utólag vettek nyilvántartásba. A sepsiszentgyörgyi városházán hat pár vált el.

A befutó nevek 2025-ben

A kézdivásárhelyi anyakönyvi hivatal adatai szerint tavaly is népszerű volt a kislánynevek között az Anna, Emma, Luca, Dorka, de jegyeztek be Borkát és Lédát is. Mint megtudtuk, néhány szülő ragaszkodott a régebbi, hagyományos magyar nevekhez, így született Erzsébet, Magdolna és Mária is.

A fiúknál egyértelműen a legkedveltebb volt a Dominik, utána sorrendben következik a Bence, Hunor, Dávid, Zalán és Mátyás. Ugyanakkor vannak, akiket Kundnak, Abának, Zsigmondnak, Bélának, Ferencnek, Árpádnak, Imrének neveztek el a szülei. Egyébként