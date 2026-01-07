Kihívás a pedagógusnak, de van, amikor pozitívum a diákoknak – nőtt az összevont osztályok száma

Országszerte nőtt az összevont osztályok száma és az ezekben tanuló diákok létszáma is a 2025–2026-os tanévben, bár a Bolojan-törvénnyel pont az ellenkezőjét kívánták elérni. Ez alól Székelyföld sem kivétel.

Országszerte 7,9 százalékkal emelkedett az összevont oktatásban tanuló diákok száma ebben a tanévben, miközben az ilyen osztályok száma 2,5 százalékkal nőtt.

A növekedés nemcsak a vidéki, hanem a városi iskolákat is érinti

– derül ki az oktatási minisztérium adataiból, amelyeket az Edupedu.ro szakportál tett közzé. Az összevont osztály olyan iskolai csoport, ahol több évfolyam diákjai tanulnak együtt egy pedagógussal, általában kisebb, falusi iskolákban vagy speciális képzési helyzetekben. Hirdetés A jelenség közvetlen következménye a 2025/141-ös törvény alkalmazásának, amelyet Bolojan-törvényként emlegetnek. Az adatok ugyanakkor ellentmondanak Ilie Bolojan miniszterelnök korábbi nyilatkozatainak, aki éppen az összevont osztályok számának csökkentéséről beszélt.

A kormányfő még tavaly, 2025 augusztusában, a róla elnevezett törvényhez kapcsolódó intézkedések bevezetése kapcsán úgy fogalmazott:

vidéken különösen oda kell figyelni arra, hogy az összevont osztályok fokozatosan megszűnjenek.

Ugyanakkor azt is problémásnak nevezte, ha egy-egy osztályban mindössze néhány – akár 5–7, vagy ennél is kevesebb – tanuló van, miközben ennél több tanár tanítja őket. Véleménye szerint ilyen helyzetekben

nem feltétlenül az a legjobb megoldás, hogy pedagógusokat küldenek nehezen elérhető falvakba, hanem inkább az, ha a gyerekeket a legközelebbi, jól felszerelt iskola felé irányítják.

Nincs elég pénz a diákok ingáztatására Ezzel egyetlen gond van: nem jut elegendő anyagi forrás a diákok ingáztatására. A Diákok Képviselőinek Szövetsége már a 2024-ben felhívta a figyelmet arra, hogy

az oktatási költségvetés elenyésző mértékű ahhoz, hogy valódi reformokat lehessen megvalósítani az oktatási rendszerben.

Az Edupedu.ro-nak eljuttatott közleményükben különösen azt kifogásolják, hogy nincs elegendő forrás arra, hogy minden diák számára biztosítsák az ingyenes utazást.

Megfogalmazásuk szerint megfelelő megoldások hiányában

sok tanuló kénytelen kockázatos alternatívákhoz, például stoppoláshoz folyamodni, ami komolyan veszélyezteti a biztonságukat.

Az összevont osztályokra vonatkozó adatok azonban azt mutatják, hogy a gyakorlatban épp az ellenkező irányba mozdult el a rendszer, mint amit a törvényhozók szerettek volna: az összevont oktatás nem veszített teret, sőt, egyre több diákot és osztályt érint az új tanévben. Minden székelyföldi megyében nőtt az összevont osztályok száma Az Edupedu.ro oktatási szakportálon közölt táblázat szerint az elmúlt tanévben (2024-2025): Maros megyében 432 összevont osztály volt vidéken és 22 ilyen osztály városon, míg 2025 óta már 460 működik falun és 27 városon.

Hargita megyében 2024-ben összesen 147 összevont osztály működött falun, 21 pedig városon, ehhez képest 2025-ben 149 van városon, falun pedig 24.

Háromszéken az elmúlt tanévben 145 összevont osztály működött falun és 15 osztály városon, 2025-ben pedig 157 összevont osztály van a falvakban, és továbbra is 15 a városi iskolákban. Az összevont osztálynak nem csak negatív hozadéka van Bodoki Lili tanítónő a marosvásárhelyi Alexandru Ioan Cuza Általános Iskola besei tanintézményében dolgozik, ahol összevont elemi osztályban tanít. Mint elmondta, az ilyen jellegű oktatás komoly szakmai kihívást jelent, hiszen a pedagógus részéről jóval nagyobb felkészülést igényel. Minél több évfolyam tanul együtt egy csoportban, annál összetettebbé válik a feladat:

előfordul, hogy az előkészítő osztálytól egészen a negyedik osztályig minden korosztály jelen van ugyanabban a tanulócsoportban.

A tanítónak nemcsak a tananyag hatékony feldolgozására kell törekednie – ahol a hangsúly a minőségen, nem pedig a mennyiségen van –, hanem

fokozott figyelmet kell fordítania a differenciálásra is, hogy minden tanuló a saját szintjének megfelelően haladhasson.

Hozzátette, hogy az összevont osztály ugyanakkor számos pozitív hozadékkal is jár. A diákok gyakrabban találkoznak egyes tananyagrészekkel, hiszen a kisebbek tanulása során a nagyobbak is újra hallják, ismételhetik azokat. Legyen szó helyesírási szabályokról, a szorzótábláról, memoriterekről, versekről vagy mesékről,

az ismétlődés jelentősen hozzájárul az ismeretek elmélyítéséhez.