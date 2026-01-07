Kihívás a pedagógusnak, de van, amikor pozitívum a diákoknak – nőtt az összevont osztályok száma

Fotó: Haáz Vince
Országszerte nőtt az összevont osztályok száma és az ezekben tanuló diákok létszáma is a 2025–2026-os tanévben, bár a Bolojan-törvénnyel pont az ellenkezőjét kívánták elérni. Ez alól Székelyföld sem kivétel.
Országszerte 7,9 százalékkal emelkedett az összevont oktatásban tanuló diákok száma ebben a tanévben, miközben az ilyen osztályok száma 2,5 százalékkal nőtt.
– derül ki az oktatási minisztérium adataiból, amelyeket az Edupedu.ro szakportál tett közzé. Az összevont osztály olyan iskolai csoport, ahol több évfolyam diákjai tanulnak együtt egy pedagógussal, általában kisebb, falusi iskolákban vagy speciális képzési helyzetekben.
A jelenség közvetlen következménye a 2025/141-ös törvény alkalmazásának, amelyet Bolojan-törvényként emlegetnek. Az adatok ugyanakkor ellentmondanak Ilie Bolojan miniszterelnök korábbi nyilatkozatainak, aki éppen az összevont osztályok számának csökkentéséről beszélt.
A pedagógus részéről jóval nagyobb felkészülést igényel az összevont osztályban való tanítás
A kormányfő még tavaly, 2025 augusztusában, a róla elnevezett törvényhez kapcsolódó intézkedések bevezetése kapcsán úgy fogalmazott:
Ugyanakkor azt is problémásnak nevezte, ha egy-egy osztályban mindössze néhány – akár 5–7, vagy ennél is kevesebb – tanuló van, miközben ennél több tanár tanítja őket. Véleménye szerint ilyen helyzetekben
Ezzel egyetlen gond van: nem jut elegendő anyagi forrás a diákok ingáztatására. A Diákok Képviselőinek Szövetsége már a 2024-ben felhívta a figyelmet arra, hogy
Az Edupedu.ro-nak eljuttatott közleményükben különösen azt kifogásolják, hogy nincs elegendő forrás arra, hogy minden diák számára biztosítsák az ingyenes utazást.
Megfogalmazásuk szerint megfelelő megoldások hiányában
Az összevont osztályokra vonatkozó adatok azonban azt mutatják, hogy a gyakorlatban épp az ellenkező irányba mozdult el a rendszer, mint amit a törvényhozók szerettek volna: az összevont oktatás nem veszített teret, sőt, egyre több diákot és osztályt érint az új tanévben.
Az Edupedu.ro oktatási szakportálon közölt táblázat szerint az elmúlt tanévben (2024-2025):
Maros megyében 432 összevont osztály volt vidéken és 22 ilyen osztály városon, míg 2025 óta már 460 működik falun és 27 városon.
Hargita megyében 2024-ben összesen 147 összevont osztály működött falun, 21 pedig városon, ehhez képest 2025-ben 149 van városon, falun pedig 24.
Háromszéken az elmúlt tanévben 145 összevont osztály működött falun és 15 osztály városon, 2025-ben pedig 157 összevont osztály van a falvakban, és továbbra is 15 a városi iskolákban.
Bodoki Lili tanítónő a marosvásárhelyi Alexandru Ioan Cuza Általános Iskola besei tanintézményében dolgozik, ahol összevont elemi osztályban tanít. Mint elmondta, az ilyen jellegű oktatás komoly szakmai kihívást jelent, hiszen a pedagógus részéről jóval nagyobb felkészülést igényel. Minél több évfolyam tanul együtt egy csoportban, annál összetettebbé válik a feladat:
Egyre kevesebb összevont osztályt szerettek volna, de idén még több van belőle
A tanítónak nemcsak a tananyag hatékony feldolgozására kell törekednie – ahol a hangsúly a minőségen, nem pedig a mennyiségen van –, hanem
Hozzátette, hogy az összevont osztály ugyanakkor számos pozitív hozadékkal is jár. A diákok gyakrabban találkoznak egyes tananyagrészekkel, hiszen a kisebbek tanulása során a nagyobbak is újra hallják, ismételhetik azokat. Legyen szó helyesírási szabályokról, a szorzótábláról, memoriterekről, versekről vagy mesékről,
Különösen értékes Bodoki Lili szerint a tanulók közötti segítségnyújtás lehetősége, amely nemcsak a tanórákon, hanem azon kívül is megmutatkozik.
„Amikor a nagyobb diákok támogatják, irányítják a kisebbeket, az mindkét korosztály számára előnyös: a kicsik könnyebben fejlődnek és beilleszkednek, míg a nagyobbak felelősségtudata, önbizalma és önbecsülése is erősödik” – mutatott rá a pedagógus.
