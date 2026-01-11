Nem készülhetnek el a határidőig a sepsiszentgyörgyi szolgálati lakások, esik a beruházás

A lakáskrízis nem enyhül, az ingatlanbefektetők által ajánlott lakások nem mindenkinek elérhetők
Lemondott – legalábbis egyelőre – a Nicolae Iorga utcán építendő 96 szolgálati lakás építéséről a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. A PNRR-alapokból építendő befektetés másik tízzel együtt a múlt évi kormányzati megszorításoknak esett áldozatul.
A kormány múlt év augusztusi, költségvetési megszorításokról szóló 41-es rendeletének 5-ös cikkelye szerint
Az orvosi és egészségügyi személyzetnek szánt szolgálati lakások esetében elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és megkötötték a finanszírozási szerződéseket is (2022-ben 48 lakásra, majd 2025-ben újabb 48 lakásra ), ezek alapján megkezdődött a tervezés.
Viszont ez a folyamat és az utána következő építkezés nyilvánvalóan nem zárható le 2026 augusztusáig, ami a pályázati időszak legvégső határideje – utóbbi tényt a fejlesztési minisztérium is megerősítette a sepsiszentgyörgyi önkormányzat érdeklődésére. Ezért
Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere a Székelyhon érdeklődésére elmondta, több tömbházszigetelési beruházás is áldozatul esett a kormány spórlásának, például a Csíki negyedben, az 1918. December 1. és a Gr. Bălan utcán, a Kossuth Lajos utcán, de az Ady Endre iskola felújítása és a duális kampusz építése is elmarad – legalábbis egyelőre.
Addig pedig, a fejlesztési minisztériummal folytatott tárgyalások alapján, azon beruházások esetében, amelyekre már megkötötték a finanszírozási szerződést vagy megkezdődött a kivitelezés, elszámolják a városnak a már célirányosan elköltött összegeket.
A központi költségvetési intézmények tartozása tavaly novemberben 28,05 százalékkal 859,4 millió lejre nőtt az októberi 671,1 millió lejről – derül ki a pénzügyminisztérium szombaton közzétett adataiból.
Többnapos havazás után vastag hóréteg borítja Csíkszék minden szegletét. A fehér tájak minden bizonnyal még egy ideig velünk maradnak, hiszen a bőséges szilárd csapadék után még napokig kitartó dermesztő hideg érkezett a térségbe.
Tavaly az előző évhez képest 2,6 százalékkal csökkent a gépkocsigyártás Romániában, összesen 545 510 jármű gördült le a gyártósorról – derül ki a Romániai Gépkocsigyártók Egyesületének (ACAROM) szombaton közzétett adataiból.
A Fidesz-KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson – jelentette be Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a párt szombaton Budapesten tartott 31. kongresszusán.
Nem maradnak magukra kiszolgáltatottságukban a székelyföldi hajléktalanok, a régió minden városában felkészülten várják őket a hajléktalanszállók, nemcsak meleg szállással, hanem meleg étellel is.
Kigyulladt egy autóbusz Segesvár mellett szombat délben, a buszon tartozkodó 47 utas sikeresen kimenekült a járműből, senki nem sérült meg.
Előzetes letartóztatásba helyezték azt a férfit, aki szilveszter éjjelén alkohol hatása alatt, egy heves vita során többször ütötte meg ököllel és rugdosta meg feleségét, elsősorban a fején és a felsőtestén.
A Déda községhez tartozó Maroskövesdre riasztották a tűzoltókat szombat reggel, ahol egy középület műszaki helyiségében ütött ki tűz.
Nem csak hó és fagy, de megerősödő széllökések is jelzik, valóban megérkezett a hideg térségünkbe. Keddig nem is fog változni az időjárás.
„Visszaállt a világ rendje” ezúttal a Keleti-Kárpátok csúcsain és hegyközi medencéiben volt a leghidegebb országszerte.
