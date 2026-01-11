Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nem készülhetnek el a határidőig a sepsiszentgyörgyi szolgálati lakások, esik a beruházás

A lakáskrízis nem enyhül, az ingatlanbefektetők által ajánlott lakások nem mindenkinek elérhetők • Fotó: Pinti Attila

A lakáskrízis nem enyhül, az ingatlanbefektetők által ajánlott lakások nem mindenkinek elérhetők

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Lemondott – legalábbis egyelőre – a Nicolae Iorga utcán építendő 96 szolgálati lakás építéséről a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. A PNRR-alapokból építendő befektetés másik tízzel együtt a múlt évi kormányzati megszorításoknak esett áldozatul.

Bodor Tünde

2026. január 11., 11:592026. január 11., 11:59

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kormány múlt év augusztusi, költségvetési megszorításokról szóló 41-es rendeletének 5-ös cikkelye szerint

már csak 30 százalékos kivitelezési stádiumon túli befektetések folytathatók.

Hirdetés

Az orvosi és egészségügyi személyzetnek szánt szolgálati lakások esetében elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és megkötötték a finanszírozási szerződéseket is (2022-ben 48 lakásra, majd 2025-ben újabb 48 lakásra ), ezek alapján megkezdődött a tervezés.

Viszont ez a folyamat és az utána következő építkezés nyilvánvalóan nem zárható le 2026 augusztusáig, ami a pályázati időszak legvégső határideje – utóbbi tényt a fejlesztési minisztérium is megerősítette a sepsiszentgyörgyi önkormányzat érdeklődésére. Ezért

a város lemond erről a befektetésről és vele együtt még további 10-ről (az összesen 33-ból).

Kényszerből elodázott hőszigetelések

Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere a Székelyhon érdeklődésére elmondta, több tömbházszigetelési beruházás is áldozatul esett a kormány spórlásának, például a Csíki negyedben, az 1918. December 1. és a Gr. Bălan utcán, a Kossuth Lajos utcán, de az Ady Endre iskola felújítása és a duális kampusz építése is elmarad – legalábbis egyelőre.

Az önkormányzat reméli, hogy idővel más forrásból pénzt szerezhet az említett befektetésekre.

Addig pedig, a fejlesztési minisztériummal folytatott tárgyalások alapján, azon beruházások esetében, amelyekre már megkötötték a finanszírozási szerződést vagy megkezdődött a kivitelezés, elszámolják a városnak a már célirányosan elköltött összegeket.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Autóbusz lángolt Segesvár mellett
Fidesz-kongresszus: 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP
A második törökországi edzőmeccse is döntetlennel ért véget az FK Csíkszeredának
Életét vesztette egy erdélyi autóbusz utasa, a sofőr szerint senki nem szólt neki a végállomás előtt
Átadták a régi-új stadiont, hazaköltözött a szuperligás focicsapat (videóval)
Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Autóbusz lángolt Segesvár mellett
Székelyhon

Autóbusz lángolt Segesvár mellett
Fidesz-kongresszus: 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP
Székelyhon

Fidesz-kongresszus: 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP
A második törökországi edzőmeccse is döntetlennel ért véget az FK Csíkszeredának
Székely Sport

A második törökországi edzőmeccse is döntetlennel ért véget az FK Csíkszeredának
Életét vesztette egy erdélyi autóbusz utasa, a sofőr szerint senki nem szólt neki a végállomás előtt
Krónika

Életét vesztette egy erdélyi autóbusz utasa, a sofőr szerint senki nem szólt neki a végállomás előtt
Átadták a régi-új stadiont, hazaköltözött a szuperligás focicsapat (videóval)
Székely Sport

Átadták a régi-új stadiont, hazaköltözött a szuperligás focicsapat (videóval)
Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Nőileg

Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 11., vasárnap

Rohamosan emelkednek az állami költségvetési intézmények tartozásai

A központi költségvetési intézmények tartozása tavaly novemberben 28,05 százalékkal 859,4 millió lejre nőtt az októberi 671,1 millió lejről – derül ki a pénzügyminisztérium szombaton közzétett adataiból.

Rohamosan emelkednek az állami költségvetési intézmények tartozásai
Rohamosan emelkednek az állami költségvetési intézmények tartozásai
2026. január 11., vasárnap

Rohamosan emelkednek az állami költségvetési intézmények tartozásai
Hirdetés
2026. január 11., vasárnap

Téli csoda Csíkszéken

Többnapos havazás után vastag hóréteg borítja Csíkszék minden szegletét. A fehér tájak minden bizonnyal még egy ideig velünk maradnak, hiszen a bőséges szilárd csapadék után még napokig kitartó dermesztő hideg érkezett a térségbe.

Téli csoda Csíkszéken
Téli csoda Csíkszéken
2026. január 11., vasárnap

Téli csoda Csíkszéken
2026. január 10., szombat

Nagyon kis mértékben, de csökkent a gépkocsigyártás Romániában tavaly 2024-hez képest

Tavaly az előző évhez képest 2,6 százalékkal csökkent a gépkocsigyártás Romániában, összesen 545 510 jármű gördült le a gyártósorról – derül ki a Romániai Gépkocsigyártók Egyesületének (ACAROM) szombaton közzétett adataiból.

Nagyon kis mértékben, de csökkent a gépkocsigyártás Romániában tavaly 2024-hez képest
Nagyon kis mértékben, de csökkent a gépkocsigyártás Romániában tavaly 2024-hez képest
2026. január 10., szombat

Nagyon kis mértékben, de csökkent a gépkocsigyártás Romániában tavaly 2024-hez képest
2026. január 10., szombat

Fidesz-kongresszus: 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP

A Fidesz-KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson – jelentette be Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a párt szombaton Budapesten tartott 31. kongresszusán.

Fidesz-kongresszus: 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP
Fidesz-kongresszus: 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP
2026. január 10., szombat

Fidesz-kongresszus: 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP
Hirdetés
2026. január 10., szombat

A hajléktalanszállókon még van hely az utca embereinek

Nem maradnak magukra kiszolgáltatottságukban a székelyföldi hajléktalanok, a régió minden városában felkészülten várják őket a hajléktalanszállók, nemcsak meleg szállással, hanem meleg étellel is.

A hajléktalanszállókon még van hely az utca embereinek
A hajléktalanszállókon még van hely az utca embereinek
2026. január 10., szombat

A hajléktalanszállókon még van hely az utca embereinek
2026. január 10., szombat

Autóbusz lángolt Segesvár mellett

Kigyulladt egy autóbusz Segesvár mellett szombat délben, a buszon tartozkodó 47 utas sikeresen kimenekült a járműből, senki nem sérült meg.

Autóbusz lángolt Segesvár mellett
Autóbusz lángolt Segesvár mellett
2026. január 10., szombat

Autóbusz lángolt Segesvár mellett
2026. január 10., szombat

Letartóztatták a férfit, aki bántalmazta feleségét szilveszter éjjelén

Előzetes letartóztatásba helyezték azt a férfit, aki szilveszter éjjelén alkohol hatása alatt, egy heves vita során többször ütötte meg ököllel és rugdosta meg feleségét, elsősorban a fején és a felsőtestén.

Letartóztatták a férfit, aki bántalmazta feleségét szilveszter éjjelén
Letartóztatták a férfit, aki bántalmazta feleségét szilveszter éjjelén
2026. január 10., szombat

Letartóztatták a férfit, aki bántalmazta feleségét szilveszter éjjelén
Hirdetés
2026. január 10., szombat

Tűz ütött ki egy Maros megyei falu egyik középületében

A Déda községhez tartozó Maroskövesdre riasztották a tűzoltókat szombat reggel, ahol egy középület műszaki helyiségében ütött ki tűz.

Tűz ütött ki egy Maros megyei falu egyik középületében
Tűz ütött ki egy Maros megyei falu egyik középületében
2026. január 10., szombat

Tűz ütött ki egy Maros megyei falu egyik középületében
2026. január 10., szombat

A hideg és havazás mellett felerősödő széllökésekre is számítani kell

Nem csak hó és fagy, de megerősödő széllökések is jelzik, valóban megérkezett a hideg térségünkbe. Keddig nem is fog változni az időjárás.

A hideg és havazás mellett felerősödő széllökésekre is számítani kell
A hideg és havazás mellett felerősödő széllökésekre is számítani kell
2026. január 10., szombat

A hideg és havazás mellett felerősödő széllökésekre is számítani kell
2026. január 10., szombat

Csíkban és Gyergyóban hidegebben indult a reggel, mint az Omu-csúcson

„Visszaállt a világ rendje” ezúttal a Keleti-Kárpátok csúcsain és hegyközi medencéiben volt a leghidegebb országszerte.

Csíkban és Gyergyóban hidegebben indult a reggel, mint az Omu-csúcson
Csíkban és Gyergyóban hidegebben indult a reggel, mint az Omu-csúcson
2026. január 10., szombat

Csíkban és Gyergyóban hidegebben indult a reggel, mint az Omu-csúcson
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!